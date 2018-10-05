Renault’nun hibrit araç motorları Türkiye’de üretilecek

Oyak-Renault, motor üretim fabrikasının temelini 19 Ekim’de Bursa’da atacak. Bu fabrikayla birlikte Türkiye’de ilk kez alüminyum motor üretimi yapılacak.
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Fabrika, ülkemizdeki katma değerli üretime, istihdama ve ihracata önemli katkı sağlayacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler yapılıyor. Fabrikada üretilen ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek. Fabrikaya 100 milyon euro’yu aşkın yatırım yapan Oyak-Renault, Türkiye’den 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Üretim durdu haberlerine yalanlama
Renault’nun üretimi durdurma kararı aldığına yönelik çıkan haberlere yalanlama geldi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, " Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan şirketimizde tüm modellerimizde üretimimiz, yaptığımız planlamalar doğrultusunda üç vardiya olarak devam ediyor. Şu anda Oyak Renault fabrikalarında üretime ara verilmesi gibi bir konu gündemimizde bulunmuyor." dedi.
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Adamlar Avrupa'da saati 10€'ya calistirirken TR'de 1€ ödemis gibibir sey oluyor... Üstüne de kendi dogal kaynagimiz olan alüminyumu Fransizlar'a satiyoruz, iscilik de ucuz Türk is gücü, biz ucuza üretiyoruz ama Batililar biniyor... Yine gelirin, paranin cogunu alan Fransizlar.
Valla Batililar iyi yolunu bulmus sizleri sömürüyor, farkinda bile degilsiniz, en azindan eski caglarda belliydi kölelik simdi ruhunuz duymuyor, üstüne gurur duyuyorsunuz.
Bu durumu elestiren, sizleri uyaran muhaliflerle de dalga gectiginizi saniyorsunuz. Devam edin, elinizden geleni ardiniza koymayin ama sonunda sizi vuracak bu kriz. Günde 1$'a calisirsiniz, barakadan evlerde yasarsiniz artik birkac sene icinde. Venezuela gibi.
o araba parçalarının üretildiği kimi pres hatlarının yatırım maliyeti zaten 10 milyon €
götü boklu robotlar 40 bin €
100 milyon € ile anca bursada hafif bi kıpırdanma olur
ama şuan sektördeki düşüşü hesaba katınca onuda hissedemeyeceğimiz aşikâr
5-10 sene sonrası için güzel bi gelişme, sektör yeni bir alanda bilgi birikim kazanmış olacak