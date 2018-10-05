Renault’nun hibrit araç motorları Türkiye’de üretilecek

Oyak ile birlikte ülkemizde önemli yatırımlara imza atan Renault, bu defa 100 milyon Euro değerinde yatırımda bulunacak Renault, hibrit araçlar için motor üretim fabrikası kuracak. Yatırım için devletin “süper teşvik” programından destek alınacak.

Oyak-Renault, motor üretim fabrikasının temelini 19 Ekim’de Bursa’da atacak. Bu fabrikayla birlikte Türkiye’de ilk kez alüminyum motor üretimi yapılacak.

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Fabrika, ülkemizdeki katma değerli üretime, istihdama ve ihracata önemli katkı sağlayacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler yapılıyor. Fabrikada üretilen ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek. Fabrikaya 100 milyon euro’yu aşkın yatırım yapan Oyak-Renault, Türkiye’den 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Üretim durdu haberlerine yalanlama

Renault’nun üretimi durdurma kararı aldığına yönelik çıkan haberlere yalanlama geldi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, " Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan şirketimizde tüm modellerimizde üretimimiz, yaptığımız planlamalar doğrultusunda üç vardiya olarak devam ediyor. Şu anda Oyak Renault fabrikalarında üretime ara verilmesi gibi bir konu gündemimizde bulunmuyor." dedi.