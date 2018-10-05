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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renault’nun hibrit araç motorları Türkiye’de üretilecek

Oyak-Renault, süper teşvik programından aldığı destekle 100 milyon Euro'yu aşkın yatırımla hibrit araçlar için motor üretim fabrikası kurdu. Ayrıca "üretim durdu" haberlerine yalanlama geldi.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyak ile birlikte ülkemizde önemli yatırımlara imza atan Renault, bu defa 100 milyon Euro değerinde yatırımda bulunacak Renault, hibrit araçlar için motor üretim fabrikası kuracak. Yatırım için devletin “süper teşvik” programından destek alınacak.

Oyak-Renault, motor üretim fabrikasının temelini 19 Ekim’de Bursa’da atacak. Bu fabrikayla birlikte Türkiye’de ilk kez alüminyum motor üretimi yapılacak.

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Fabrika, ülkemizdeki katma değerli üretime, istihdama ve ihracata önemli katkı sağlayacak. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler yapılıyor. Fabrikada üretilen ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek. Fabrikaya 100 milyon euro’yu aşkın yatırım yapan Oyak-Renault, Türkiye’den 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Üretim durdu haberlerine yalanlama

Renault’nun üretimi durdurma kararı aldığına yönelik çıkan haberlere yalanlama geldi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, " Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan şirketimizde tüm modellerimizde üretimimiz, yaptığımız planlamalar doğrultusunda üç vardiya olarak devam ediyor. Şu anda Oyak Renault fabrikalarında üretime ara verilmesi gibi bir konu gündemimizde bulunmuyor." dedi.



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Civitas Terrana 7 ay en beğenilen AqRaMa
Lan Banglade$'e döndü ülke, is gücü iyice ucuzladigi icin burada ürettirmeleri normal. Utanmaniz lazim ama gurur duyuyorsunuz, o kadar kara cahil bir tutum ki bu.
Adamlar Avrupa'da saati 10€'ya calistirirken TR'de 1€ ödemis gibibir sey oluyor... Üstüne de kendi dogal kaynagimiz olan alüminyumu Fransizlar'a satiyoruz, iscilik de ucuz Türk is gücü, biz ucuza üretiyoruz ama Batililar biniyor... Yine gelirin, paranin cogunu alan Fransizlar.
Valla Batililar iyi yolunu bulmus sizleri sömürüyor, farkinda bile degilsiniz, en azindan eski caglarda belliydi kölelik simdi ruhunuz duymuyor, üstüne gurur duyuyorsunuz.
Bu durumu elestiren, sizleri uyaran muhaliflerle de dalga gectiginizi saniyorsunuz. Devam edin, elinizden geleni ardiniza koymayin ama sonunda sizi vuracak bu kriz. Günde 1$'a calisirsiniz, barakadan evlerde yasarsiniz artik birkac sene icinde. Venezuela gibi.
Lan Banglade$'e döndü ülke, is gücü iyice ucuzladigi icin burada ürettirmeleri normal. Utanmaniz lazim ama gurur duyuyorsunuz, o kadar kara cahil bir tutum ki ...
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4 Yanıt Yanıtla +60
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porsoro 7 ay
Yabancı yatırımcı gelse ucuz ülkeyiz dersiniz yaabancı yatırımcı gitse ekonomi batıyor o yüzden dersiniz. Sizi memnun etmek mümkün olmadığı için dırdırınızın da bir anlamı yok. Kendi kendinizi tüketiyorsunuz sadece.
Yabancı yatırımcı gelse ucuz ülkeyiz dersiniz yaabancı yatırımcı gitse ekonomi batıyor o yüzden dersiniz. Sizi memnun etmek mümkün olmadığı için dırdırınızın d...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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yakup13 7 ay
100 milyon € ülkeyi kalkındırmaz sakin olun
o araba parçalarının üretildiği kimi pres hatlarının yatırım maliyeti zaten 10 milyon €
götü boklu robotlar 40 bin €
100 milyon € ile anca bursada hafif bi kıpırdanma olur
ama şuan sektördeki düşüşü hesaba katınca onuda hissedemeyeceğimiz aşikâr
5-10 sene sonrası için güzel bi gelişme, sektör yeni bir alanda bilgi birikim kazanmış olacak
100 milyon € ülkeyi kalkındırmaz sakin oluno araba parçalarının üretildiği kimi pres hatlarının yatırım maliyeti zaten 10 milyon €götü boklu robotla...
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MaDMaxiBo 7 ay
Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde günlük 1 dolar, aylık 30 dolar maaşla fabrikalarda çalışıyor insanlar.
Yeri geldiğinde Çin çok büyüdü çok gelişti, Hindistan kodlama devi, Singapur Malezya elektronik üretim devi diye övüyorsunuz.
Bu ne yaman çelişki la
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murat8361 7 ay
Ne olucak işçiye verdiği maaş dolar olarak yarıya düştü...karlı iş...600dolar veriyosa artık 300 dolar vericek.
Bende olsam yabancının yerinde, Türk milletini köle gibi çalıştırırım. Üçbeş dolara.
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muammer816 7 ay
güzel haber bence genel olarak.burada üretilen ürünler bir şekilde halkımızın da kullanımına sunulur.teknolojik gelişmelerden uzakta kalmamış da oluruz.ancak birkaç yorum okudum kölelik,sömürü falan.bu entrylerin de doğruluk payı var.amerika ve ab 1950 li yıllarda bize tarım ülkesi rolü biçmiş idi.bu zamanla biraz evrildi ve şuan avrupanın fasoncusu da olduk.zaman geçiyor ve şartlar değişiyor, evet şuan hızla son çağ sömürgeciliğe doğru gidiyoruz hep beraber.bu durum yeni değil,çok uzun yıllardır vardı zaten.şimdilerde daha da büyüyor.tarımdan ve fasonculuktan sonra çin gibi orijinal üretim süreçlerimiz gelişirse o zaman işler değişebilir.elbette bunlar uzun soluklu işler.şimdiden başlayıp çok çabalamamız gerektiği apaçık ortadadır.bunların da bilinci olursa ancak o zaman mücadele ruhu ortaya çıkabilir.başka türlü sessiz sedasız sömürülür,birilerinin uzaktan kölesi oluruz.doğacak her çocuk da bu sistemin bi parçası olur,devamı olur.
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bio technolog 7 ay
Renault bursada çok büyük bir arazı satın aldı motor fabrikası oraya kurulacak. Artık Türkiye avrupanın çin i oldu ucuz işçilik maliyeti ucuz vergiler. Ucuz cevre maliyetleri. Yatırımlar bunlar yüzünden geliyor.
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xamaximax 7 ay
en ucuz iş gücü çinde çin senelerdir bu işi ucuza yapıyor 20 30 yılda gelişti adamlar kölelik kavramına gelince başkasının yanında çalışan herkes köledir kölelik hiç bir zaman kalkmadı dünya şartları üretimin artmasından dolayı iyileşti şartlara bağlı ücretler gelişti kölelik ölçün ne tükettiğinle doğru orantılı ne tüketiyorsan o tükettiğin şey için zamanının gücünü bilgini sattığından dolayı o tükettiğin şeyin zaman oranında kölesisin bu açıdan bakın
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bulentcandan 7 ay xamaximax
O açıdan bakamıyoruz çünkü okurken gözlerimiz kanadı ve hatta nefes alamadık, neredeyse ölüyorduk.

Noktalama işaretlerini kullanın lütfen.
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RocknRoll@ 7 ay
Güzel haber gibi duruyor süper teşviği hesaba katmazsak.Süper teşvik dediği sizin vergilerinizi Renault'a fabrika yapsın diye veriyorum. Renault'ta size iş imkanı sağlayacak tabi ücreti Avrupa Bölgesinin çok daha azına.
Özet geç dersen o fabrikada çalışan mühendis bile bu vergilerle ürettiği o elektrikli arabayı alamaz.İşçi el arabası bile alamaz.Bir nevi 21.yüzyıl köleliği.
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Göleli_At_Hırsızı 7 ay
Demek ki adamlar uzun vadede işçilik fiyatlarında döviz bazında düşüş bekliyor.
Hemen geçmişe dönelim.
Başka bir konuda yıllar önce çok uyararak yazdım. Anlayan anlamayan saldırmıştı.
Dolar 2 lira civarında iken bazı yetkililer ucuz kurdan rekabetçi kura geçiyoruz demişti. O zaman narkozlu beyinler anlamadı tabi. Biz tokatladık kendinize gelin bu kontrollü devalüasyon enflasyon ile mücadele edilmeyecek. Ülke ucuz işgücüne dönecek. Çünkü amaç bu yapılan politikalar hep bu yönde.
Şimdi sual ediyorlar ne kadar ucuz olacaz. 250 dolar asgari ücret bile pahalı onların gözünde. Onlar kim Avrupalılar

90 lı yıllarda Avrupanın otomobil üretim yeri olduk. Fason üretim tabiki. Montaj merkezi. Fason iş kime yaptırılır. Tabiiki en ecuz yapana.
150 dolar asgari ücrete gelene kadar bu ucuzlama devam edecek. 150 doların aşağısı ülkede çok büyük ekonomik sıkıntılara yol açacağı için buna müsade edilmeyecek.
Kısaca ekonomi için nötr bir haber. Beklenen gelişme.
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Krone 7 ay
Hibrit ve elektrikli araçlar için vergileri daha çoook indirmeleri lazım. Teşvik yok.
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Halisünasyon 7 ay
Bu aşamada en çok işe yarayacak şey avrupanin bu topraklarda üretip kendi topraklarinda kullanmasidir. Buna gizli kapitulasyon denir. Kendi ülkesinde bu yatirimi yapmasi diyelim 5 milyon dolar ise türkiyede bu maliyet 1 milyon dolardir guncel kurla. Ayrica kendi ulkesinde asgari ucret 1400-1500 euro ortalama ki, kimse asgari ucrete calismaz orda kolay kolay burda 220-240 euro. Bundan guzel firsat mi var. Çin olmaya adayiz boylelikle
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aLLyC 7 ay
Ohhh batarya'nin tum pisliği de olsun... Avrupa'nin çöplüğü...
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