Polis, kripto para çaldıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi tutukladı

İstanbul merkezli ismi verilmeyen bir kripto para şirketinden yaklaşık 13 milyon lira değerinde dijital para çalınmıştı. Bu olaya bağlı olarak, geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli şirket, kendilerinden kripto para çalındığı iddiasıyla polise başvurmuştu. Olayı hemen inceleme altına alan Türk Siber Suçlar Dairesi, çalınan paraların önce normal cüzdana, ardından da borsadaki cüzdanlara aktarıldığını fark etti. Söz konusu şirketten Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi büyük dijital para birimleri çalındı.

Şüphelileri hemen izlemeye alan polis, söz konusu kişilerin, çevrimiçi bir savaş oyunu olan PlayerUnknown's Battle (PUBG) üzerinden iletişim kurduğunu öğrendi.

Yayınlanan rapora göre polis; İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya olmak üzere toplam sekiz ilde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlar sonucunda 54.000 lira nakit, 1.3 milyon lira değerinde de kripto para bulundu.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden ikisi karakolda yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gönderilen 22 şüphelinin altısı mahkeme tarafından tutuklandı, 16'sı da adli kontrol altında serbest bırakıldı.

https://cointelegraph.com/news/turkish-police-arrest-24-suspects-involved-in-hacking-crypto-firm-local-media-reports