Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Polis, kripto para çaldıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi tutukladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye içerisinde yapılan bir operasyonda polis, dijital cüzdanları hackleyerek kripto para çaldığı iddiasıyla farklı illerdeki 24 şüpheliyi tutukladı.
3 ay
7b
1
3
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul merkezli ismi verilmeyen bir kripto para şirketinden yaklaşık 13 milyon lira değerinde dijital para çalınmıştı. Bu olaya bağlı olarak, geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli şirket, kendilerinden kripto para çalındığı iddiasıyla polise başvurmuştu. Olayı hemen inceleme altına alan Türk Siber Suçlar Dairesi, çalınan paraların önce normal cüzdana, ardından da borsadaki cüzdanlara aktarıldığını fark etti. Söz konusu şirketten Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi büyük dijital para birimleri çalındı.
Şüphelileri hemen izlemeye alan polis, söz konusu kişilerin, çevrimiçi bir savaş oyunu olan PlayerUnknown's Battle (PUBG) üzerinden iletişim kurduğunu öğrendi. 
Yayınlanan rapora göre polis; İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya olmak üzere toplam sekiz ilde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlar sonucunda 54.000 lira nakit, 1.3 milyon lira değerinde de kripto para bulundu.
Gözaltına alınan 24 şüpheliden ikisi karakolda yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gönderilen 22 şüphelinin altısı mahkeme tarafından tutuklandı, 16'sı da adli kontrol altında serbest bırakıldı.

https://cointelegraph.com/news/turkish-police-arrest-24-suspects-involved-in-hacking-crypto-firm-local-media-reports Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Hırsızlar resmiyette para eden birşey çalmadıkları için öyle ceza alacakalarını sanmıyorum. Birisinin online oyun karakteri çalındığında ne oluyorsa o olacaktır. Bu para birimleri devletlerce ve hukuken tanınmadığı için gazete kağıdı muamelesi görecektir. İyi bir avukatla kısa sürede salınırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 3 ay
Haberin orjinalini buldum. Gazete Sabah" haberiymiş :) sabah.com.tr/...
Ne şirkete, ne borsaya ne de hırsızlara ait hiç bir detay yok. Nasıl yaptıkları da belli değil aslında.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 3 ay
Şirketin ismini vermemişler kötü reklam olmasın diye ama haber çok bulanık. Tam olarak ney hack lenmiş anlamak zor. Bilgisayara kaydedilmiş private_key ler mi çalınmış? Şirket bilgisayarı üzerine kurulmuş elektronik cüzdanlar ın şifresi çözülüp para aktarılmış, yoksa şirketin borsa üzerinde tuttuğu kripto paralar mı borsa bağlantıları ele geçirilip aktarılmış ???
Tabi bu şirket kendisi bir kripto para borsası ise durum daha vahim aslında onlar için.
Neyse ki hırsızlar bulunmuş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Bilim kurgu klasiği 'Brave New World' dizi oluyor 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının iç mekan görüntüsünü yayınladı 3 ay Samsung Galaxy A50, A30 ve A10'un teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi 3 ay Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu 3 ay Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu 3 ay Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak? 3 ay Netflix, Apple'ın video akış platformuna katılmayacak 3 ay Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi 3 ay Google düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri üretecek 3 ay Wear OS pazar payı rakiplerinin gerisinde 3 ay Nubia, Mobil Dünya Kongresi'nde esnek ekranlı bir cihaz tanıtacak 3 ay Gatwick havaalanı geriliminin ardından DJI, Avrupa’daki coğrafi mevki koruma duvarını güncelliyor 3 ay Oppo F11 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 3 ay LG G8 ThinQ, OLED ekranını hoparlör olarak kullanacak 3 ay Fortnite yeni sezon Battle Pass hediye ediyor 3 ay Vivo, V15 Pro modeli için iki yeni video paylaştı 3 ay Çentik sever misin? "Casper VIA G3 incelemesi" 3 ay 2019 IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı haftaya başlıyor 3 ay Xiaomi Mi 9 resmi görüntüleriyle karşınızda 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Polis, kripto para çaldıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi tutukladı Sonraki Intel Core i9-9990XE işlemcisi açık arttırma ile satılıyor 3 ay Canon’un yeni tam kare aynasız makinesi EOS RP duyuruldu 3 ay Cep telefonu ÖTV'sine iki kat zam geliyor 3 ay Tetris de battle royale ligine katıldı 3 ay Galaxy S10 Plus videoda görüntülendi 3 ay Jared Leto'lu Joker filmleri iptal edildi 3 ay Toyota, yeni Corolla'nın reklamında elektrikli araçlarla alay etti 3 ay MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar sızdırıldı 3 ay Sony Xperia 10 serisi detaylanıyor 3 ay Güneş enerjili yapay zekâ yongası Xnor devrim yapmaya geliyor 3 ay Breaking Bad filmi için yeni detaylar paylaşıldı 3 ay Türkiye’de de üretilen yeni Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı 3 ay Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi 3 ay Popüler sesli kitap platformu Audioteka ülkemizde faaliyetlerine başladı 3 ay Lenovo Watch X'te ciddi güvenlik açıkları tespit edildi 3 ay 76 yıl önce batan ünlü uçak gemisi bulundu: Okyanusun dibinden görüntüler 3 ay Samsung Galaxy S10 ön sipariş edenlere Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek 3 ay 2si Bilmez | Işınlanma 3 ay SuperMicro masaüstü anakart pazarına geri dönüyor 3 ay Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'ndaki Ar-Ge çalışmalarını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim