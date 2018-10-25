Popüler Android cihazlar iki yıl güvenik güncellemesi alacak

Android dünya genelinde en fazla pazar payına sahip mobil işletim sistemi konumunda. Google da geniş kullanıcı kitlesini göz önünde bulundurarak her ay Android güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Ancak bu güncellemelerin son kullanıcıların büyük bir bölümüne ulaşmadığı bir gerçek. Bunun bilincinde olan Google, üreticilere telefonlarını düzenli olarak güncelleme zorunluluğu getirdi.

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Google'ın Android iş ortaklarıyla yaptığı sözleşmeye göre, üreticilerin en az iki yıl boyunca akıllı telefon veya tablet gibi Android cihazlarına düzenli olarak güvenlik güncellemelerini sunması gerekiyor. Ayrıca çıkardıkları cihaza sonraki bir yıl içinde en az dört güvenlik güncellemesi sağlamaları da zorunlu kılınmış durumda. İkinci yıl için de güncelleme şartı var ancak bu kez herhangi bir sayı zorunluluğu yok.

Kurallara uymayan üreticilere yaptırım var

Sözleşme şartları 31 Ocak 2018'den sonra piyasaya sürülen ve 100.000'den fazla aktif kullanıcıya sahip olan tüm cihazları kapsıyor. Bununla birlikte 31 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdiğini ekleyelim. Google ayrıca, hata ve kusurların düzeltilmesi için bir zaman sınırı belirledi. Buna göre artık üreticilerin tanımlanan tüm güvenlik açıklarını 90 gün içinde düzeltmesi gerekiyor.

Daha önce üreticiler ve operatörler güncelleme yayınlama konusunda gevşek davranabiliyorlardı ama artık böyle bir durum söz konusu olmayacak. Zira üreticiler cihazlarını güncel tutmazlarsa Google şirketin gelecekteki telefonlarını onaylamayacak ve bu durum cihazın piyasaya sürülmesine engel olabilecek.

https://www.theverge.com/2018/10/24/18019356/android-security-update-mandate-google-contract