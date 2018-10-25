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Popüler Android cihazlar iki yıl güvenik güncellemesi alacak

Google'ın Android cihaz üreticilerine en az iki yıl güvenlik güncellemesi yayınlama zorunluluğu getirdiği ve bunu doğrudan şirketlerle yaptığı sözleşmeye ekleyerek uygulamaya geçirdiği ortaya çıktı.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android dünya genelinde en fazla pazar payına sahip mobil işletim sistemi konumunda. Google da geniş kullanıcı kitlesini göz önünde bulundurarak her ay Android güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Ancak bu güncellemelerin son kullanıcıların büyük bir bölümüne ulaşmadığı bir gerçek. Bunun bilincinde olan Google, üreticilere telefonlarını düzenli olarak güncelleme zorunluluğu getirdi.
Ayrıca Bkz. "Samsung UFS 3.0 depolama birimini gelecek yıl piyasaya sunacak"
Google'ın Android iş ortaklarıyla yaptığı sözleşmeye göre, üreticilerin en az iki yıl boyunca akıllı telefon veya tablet gibi Android cihazlarına düzenli olarak güvenlik güncellemelerini sunması gerekiyor. Ayrıca çıkardıkları cihaza sonraki bir yıl içinde en az dört güvenlik güncellemesi sağlamaları da zorunlu kılınmış durumda. İkinci yıl için de güncelleme şartı var ancak bu kez herhangi bir sayı zorunluluğu yok.

Kurallara uymayan üreticilere yaptırım var

Sözleşme şartları 31 Ocak 2018'den sonra piyasaya sürülen ve 100.000'den fazla aktif kullanıcıya sahip olan tüm cihazları kapsıyor. Bununla birlikte 31 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdiğini ekleyelim. Google ayrıca, hata ve kusurların düzeltilmesi için bir zaman sınırı belirledi. Buna göre artık üreticilerin tanımlanan tüm güvenlik açıklarını 90 gün içinde düzeltmesi gerekiyor.
Daha önce üreticiler ve operatörler güncelleme yayınlama konusunda gevşek davranabiliyorlardı ama artık böyle bir durum söz konusu olmayacak. Zira üreticiler cihazlarını güncel tutmazlarsa Google şirketin gelecekteki telefonlarını onaylamayacak ve bu durum cihazın piyasaya sürülmesine engel olabilecek.

https://www.theverge.com/2018/10/24/18019356/android-security-update-mandate-google-contract Yorum Yaz
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NeroWin 6 ay
2 sene çok azzz, en az 5 sene hem güvenlik hem de yazılım desteği vermeleri lazım. Kendi kendilerine telefonu hiç ediyorlar biz de bu normal birşey'miş gibi sesimizi çıkarmıyoruz
2 sene çok azzz, en az 5 sene hem güvenlik hem de yazılım desteği vermeleri lazım. Kendi kendilerine telefonu hiç ediyorlar biz de bu normal birşey'miş gibi ses...
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Bay Robot 6 ay en beğenilen
iOS’da yıllardır olan özellik...
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Tengrist 6 ay
Samsung verecekse hiç vermesin Güvenlik güncellemesini Ağustos güncellemesi verdi 8 saat ekran süresi veren telefon 5 saati zor vermeye başladı Kafaya taktım bu son samsung telefonum 2009 dan beri androıd kullanıyorum artık Nokıa ya geçmem gerek Galaxy Mini ile başlayan yolculuğumuz Galaxy A7 17 ile bitmiştir 7 adet samsung kullandım yeter artık
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Mr. Jingles 6 ay
Umarım piyasadan birkaç marka silinir gider. Güncelleme vermeyen firma defolsun gitsin. Kimse rekabet demesin zaten zibilyon tane üretici var. Birkaç firma bu sebeple Google'dan ambargo yese hiç fena olmaz. Aldığım telefona güncelleme vermemek o telefonu kullananları iplememektir. Kullanıcı seni seçmiş bu senin için bir şanstır. Sen o kullanıcıya önem vermezsin tez zamanda bat git.
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SEO-Uzmanı 6 ay
PC deki OEM sistemlerdeki gibi
OEM android çıkmadığı sürece 2 yıl güncelleme olsa ne olacak ki ?
2. yılın sonunda garanti bitimi sonrası ortaya çıkan bir açık sayesinde
tüm telefon ve internet bankacılığı hackerlara açık kapı
bundan bir kaç yıl önce sadece bir SMS mesajıyla bunu yapılabildiği haber olmadı mı !?
zaten firmalar bu seviye güvenlik vere bilse piyasaya yeni cep telefonu sunamazsın
çünkü 10 yıldır aynı donanım teknolojisini piyasaya satıyorlar !
sırf güvenlik güncellemesi en uzun ve en güvenilir olan bir tek apple var !
eğer cepten banka ve para işleri yapıyorsanız apple alın yoksa
paranızı alanlar sizin yerinize apple alır ona göre akıllı olun !
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esmerbuyucu 6 ay
Yok artık 😂
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Justs 6 ay
Samsung bunu beğenmedi.
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adroid 6 ay
Bir değil iki değil üç değil milyonlarca dolandırıcılık söz konusu giriş seviyesi telefona Android güncelleme vermeyerek samsung kendi ayağına sıkıp duruyor.
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Bay Robot 6 ay en beğenilen
iOS’da yıllardır olan özellik...
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dr20mouse 6 ay Bay Robot
Bay Robot
iOS’da yıllardır olan özellik...


Güncelleme var ama gerçekten güvenli mi?

m.donanimhaber.com/...
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cumur 6 ay Bay Robot
yıllardır var evet iki ileri bir geri, 2. yıldan sonra oturup düşünüyorsunuz acaba güncellesek mi diye
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xxxx1 6 ay
burda bahsi geçen güvenlik güncellemesi, yani sistem güncellemesi değil!asıl dayatma sistem güncellemesine olmalıydı google!güvenlik yamaları nın verimliliği gerekliliği içeriği ni bilen yok, ver 50 70 mgbyt Update millet sevinsin.
cihazları güncel tutmadıkları için yavaşlayan cihazlar,kısa sürede çöpe dönüşüyor, google burda sermaye kesiminin yanında, hersene daha fazla cihaz satmak, malesef tekel ıos, google arasında.
Bb os yaşatmadılar, en kaliteli platformu bitirdiler.
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Elsa 6 ay xxxx1
Nasıl bilen yok Linux çekirdek kodunun güvenlik güncellemeleri işte? Sağlam sallamışsın.
Şuan LG G4, Android 7de kaldı diye; halihazırdaki hali güncel 6S'ten hızlı olmasına rağmen çöp mu oldu? En son Android tarafında 5 yıl önce Galaxy Y gibi düşük bir seviye telefon kullandın herhalde. G4 güvenlik güncellemelerini takir takir alıyor; istersen root imkani da var.
BbOS kendini bitirdi; android ve iOS metasına ayak uyduramadi
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NeroWin 6 ay
2 sene çok azzz, en az 5 sene hem güvenlik hem de yazılım desteği vermeleri lazım. Kendi kendilerine telefonu hiç ediyorlar biz de bu normal birşey'miş gibi sesimizi çıkarmıyoruz
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interwap 6 ay
Güncellemeler üreticiden bağımsız yapılabilse güzel olacak.
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Elsa 6 ay interwap
Project Treble
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7 etiket daha cep telefonu sözleşme güvenlik güncellemesi yayınlama Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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