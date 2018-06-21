Popüler Android klavyesi TouchPal, dijital asistanla güçlendirildi

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Popüler Android klavyelerinden olan TouchPal Keyboard Pro'ya dijital asistan eklendi. Klavye zaten hareketle yazma, GIF arama, nöral ağ destekli tahmin ve daha fazlası gibi geniş bir özellik yelpazesi sunuyor.Ayrıca Bkz. "Fortnite, App Store'da 90 günde 100 milyon dolar kazandı"
Talia adı verilen dijital asistan, siz yazı yazarken yapay zeka (AI) motorunu kullanarak küçük bir baloncuğun içerisinde hızlı öneriler sunabiliyor. Ayrıca boş bir giriş alanına dokunduğunuzda kopyaladığınız şeyi yapıştırabilmeniz için kullanabileceğiniz tek dokunuşla yapıştır özelliği var.
Animoji benzeri bir özellik de geldi
Talia'nın temel özellikleri arasında para birimi dönüştürme, akıllı yanıt, GIF tahminleri, hava durumu tahminleri ve yemek önerileri bulunuyor. Son özellik Yelp tabanlı olduğu için belirli bölgeler için geçerli olmayabileceğini belirtelim.
Yeni dijital asistan ile birlikte TouchPal uygulamasına Animoji benzeri bir özellik de geldi. Ön kamera aracılığı ile kullanılabilen bu özellik iPhone X'daki kadar detaylı değil. TouchPal ücretsiz (reklamlı) olarak indirilip kullanılabiliyor. Ayrıca yılda 4.99 dolar ödeyerek reklamsız bir deneyim sunan premium sürüme de geçiş yapmak mümkün.
https://www.engadget.com/2018/06/20/touchpal-keyboard-pro-talia-assistant-ar-emoji Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siz nasıl katlanıyorsunuz reklam barına?
bilinçli bir son kullanıcının her hangi bir HTC cihazı edinir edinmez yaptığı ilk şey bu gereksizliği deaktiv edip SwiftKey kurmaktır.