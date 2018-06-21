Popüler Android klavyesi TouchPal, dijital asistanla güçlendirildi

Popüler Android klavyelerinden olan TouchPal Keyboard Pro'ya dijital asistan eklendi. Klavye zaten hareketle yazma, GIF arama, nöral ağ destekli tahmin ve daha fazlası gibi geniş bir özellik yelpazesi sunuyor.

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Talia adı verilen dijital asistan, siz yazı yazarken yapay zeka (AI) motorunu kullanarak küçük bir baloncuğun içerisinde hızlı öneriler sunabiliyor. Ayrıca boş bir giriş alanına dokunduğunuzda kopyaladığınız şeyi yapıştırabilmeniz için kullanabileceğiniz tek dokunuşla yapıştır özelliği var.

Animoji benzeri bir özellik de geldi

Talia'nın temel özellikleri arasında para birimi dönüştürme, akıllı yanıt, GIF tahminleri, hava durumu tahminleri ve yemek önerileri bulunuyor. Son özellik Yelp tabanlı olduğu için belirli bölgeler için geçerli olmayabileceğini belirtelim.

Animoji benzeri bir özellik de geldi. Ön kamera aracılığı ile kullanılabilen bu özellik iPhone X'daki kadar detaylı değil. TouchPal ücretsiz (reklamlı) olarak premium sürüme de geçiş yapmak mümkün. Yeni dijital asistan ile birlikte TouchPal uygulamasınabenzeri bir özellik de geldi. Ön kamera aracılığı ile kullanılabilen bu özellik'daki kadar detaylı değil. TouchPal(reklamlı) olarak indirilip kullanılabiliyor. Ayrıca yılda 4.99 dolar ödeyerek reklamsız bir deneyim sunande geçiş yapmak mümkün.

https://www.engadget.com/2018/06/20/touchpal-keyboard-pro-talia-assistant-ar-emoji