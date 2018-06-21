Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler Android klavyesi TouchPal, dijital asistanla güçlendirildi

Android platformundaki popüler alternatif klavye uygulamalarından biri olan TouchPal'in artık yazı yazma deneyiminizi geliştirecek Talia isimli bir dijital asistanı var.
11 ay
1,6b
1
7
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler Android klavyelerinden olan TouchPal Keyboard Pro'ya dijital asistan eklendi. Klavye zaten hareketle yazma, GIF arama, nöral ağ destekli tahmin ve daha fazlası gibi geniş bir özellik yelpazesi sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Fortnite, App Store'da 90 günde 100 milyon dolar kazandı"
Talia adı verilen dijital asistan, siz yazı yazarken yapay zeka (AI) motorunu kullanarak küçük bir baloncuğun içerisinde hızlı öneriler sunabiliyor. Ayrıca boş bir giriş alanına dokunduğunuzda kopyaladığınız şeyi yapıştırabilmeniz için kullanabileceğiniz tek dokunuşla yapıştır özelliği var.

Animoji benzeri bir özellik de geldi

Talia'nın temel özellikleri arasında para birimi dönüştürme, akıllı yanıt, GIF tahminleri, hava durumu tahminleri ve yemek önerileri bulunuyor. Son özellik Yelp tabanlı olduğu için belirli bölgeler için geçerli olmayabileceğini belirtelim.
Yeni dijital asistan ile birlikte TouchPal uygulamasına Animoji benzeri bir özellik de geldi. Ön kamera aracılığı ile kullanılabilen bu özellik iPhone X'daki kadar detaylı değil. TouchPal ücretsiz (reklamlı) olarak indirilip kullanılabiliyor. Ayrıca yılda 4.99 dolar ödeyerek reklamsız bir deneyim sunan premium sürüme de geçiş yapmak mümkün.

https://www.engadget.com/2018/06/20/touchpal-keyboard-pro-talia-assistant-ar-emoji Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
üufarkı 6 ay
Arkadaşlar yaklaşık 5 yıldır touchpal kullanıyorum. Ama son sürümlerinde reklam barı var. İndirdim eski sürüm apk onu kullanıyorum.
Siz nasıl katlanıyorsunuz reklam barına?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semsengineer 6 ay
güzelmi güzel evet ama 350mb ram yiyor SwiftKey 80-100mb filan hemde gayet iyi yazması var. kurdum tekrar SwiftKey e geçtim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
athletic-o 8 ay
Bu klavyede T9 (3x4 düzeni) nasıl ayarlanıyor acaba? Bir türlü bulamadım :/
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramazan12345 8 ay athletic-o
klavye açıkken uygulama simgesini aç oradan panel açılacak dil tıkla türkçe seçerken 3x4 var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 11 ay
Yıllarca t9 yüzünden TouchPal kullanıyorum. Gayet memnunum. Başka T9 iyi olan klavye göremedim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 11 ay
Talia da ne çirkinmiş LA :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnicornKnight 11 ay
popüler mi? HTC cihazlarda gömülü geldiği için o kullanıcı rakamlarına ulaşmış olmasın sakın?
bilinçli bir son kullanıcının her hangi bir HTC cihazı edinir edinmez yaptığı ilk şey bu gereksizliği deaktiv edip SwiftKey kurmaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Ukrayna'daki sahte kripto para borsalarına baskın düzenlendi 11 ay Resident Evil 2 Remake ön siparişe açıldı: Sistem gereksinimleri belli oldu 11 ay Twitter, spam ve tacizi engellemek için teknoloji şirketi Smyte'i satın aldı 11 ay Sony Xperia XZ3 Premium özellikleri netleşiyor 11 ay Xiaomi Mi Pad 4 parmak izi tarayıcısı yerine yüz tanıma sistemi sunacak 11 ay DRAM üreticilerine Çin’de büyük ceza geliyor 11 ay Netflix, yeni bilim-kurgu filmi Tau'yu önümüzdeki hafta yayımlayacak 11 ay Nvidia Titan V CEO Edition ile tanışın 11 ay Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab Advanced 2'nin kullanım kılavuzu sızdı 11 ay Diyabet hastaları için yeni nesil glukoz takip sistemi ABD'de onaylandı 11 ay Microsoft Edge'in Android sürümüne AdBlock Plus entegrasyonu geldi 11 ay Grafik kartı sevkiyatları düşüşte 11 ay Optik mekanik anahtarlı Rampage Hydra R7'yi inceledik 11 ay Volkswagen I.D R Pikes Peak, sıralama turunda en iyi süreyi elde etti 11 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, Eylül ayında piyasaya sürülebilir 11 ay Çalışanlarının gözünden, dünyanın en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su açıklandı 11 ay Sonu olmayan bir kum kayağı yolculuğuna hazır olun: Alto's Odyssey Android'e geliyor 11 ay Toyota Camry 14 yıl aradan sonra Avrupa'ya dönüyor 11 ay Steam yaz indirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar 11 ay Ünlü sanatçı Akon, kendi kripto para birimini üretecek 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Popüler Android klavyesi TouchPal, dijital asistanla güçlendirildi Sonraki IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu? 11 ay Yasak aşkı ortaya çıkan Intel CEO'su istifa etti 11 ay Tesla, eski çalışanına veri hırsızlığı davası açtı 11 ay İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro 11 ay Canlı Yayın: Türkiye ilk F35'ini teslim alıyor 11 ay Güvenlik için Apk dosyalarına Google Play verisi eklenecek 11 ay Parasının hakkını veriyor mu? "GM 8 Go incelemesi" 11 ay Fortnite, App Store'da 90 günde 100 milyon dolar kazandı 11 ay Akıllı telefonların araba anahtarı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar başladı 11 ay Yeni Mazda MX-5, daha güçlü motorlarıyla Ağustos 2018'de satışa sunulacak 11 ay Bip'ten gençlere haftalık 2GB internet kazanma fırsatı 11 ay Larrabee projesinin mimarı da Khoduri’nin ekibine katılıyor 11 ay Liseli kız öğrenciler için kodlama maratonu başlıyor 11 ay Motorola'nın çentikli telefonuna ait yeni fotoğrafları ortaya çıktı 11 ay YouTube'a dişli bir rakip geldi: Instagram IGTV duyuruldu! 11 ay ISI 24 Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi 11 ay Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık 11 ay Ninja Kaplumbağalar beyaz perdeye geri dönüyor 11 ay 2019 Volvo S60 tanıtıldı; işte özellikleri ve fiyatı 11 ay Huawei Mate 20 Pro çalışırken görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim