Popüler TV dizisi Dexter Facebook oyunu oldu

Yayınlandığı günden itibaren büyük bir popülarite yakalayan kendisine ait bir izleyici kitlesi oluşturan başarılı TV dizisi Dexter sosyal oyun olarak Facebook kullanıcılarının karşısına çıktı.





Dexter: Slice of Life (DSoL) adını taşıyan oyun serinin hikayesi ile birebir örtüşüyor ve altıncı sezon prömiyeri ile birlikte yayına başladı. Diziden zevk alan izleyiciler aynı heyecanı oyunda da yaşayabiliyor.





6. sezon prömiyerini anlatan yorumcunun sesi oyunda da karşımıza çıkıyor. Oyuncular karakteriyle olay yerini incelerken eşyalar topluyor, oyun için enerjisiyle görevleri tamamlıyor ve katillerden intikam alıyor. Dexter'ın ölüm odasını keşfetmek de yine görevler arasında.





Oyunda sanal nakit para ile eşya satın alarak görevleri daha kolay bitirebiliyorsunuz. Facebook kredileri ile de yaşam enerjisi ve görünmezlik kabiliyeti artırılabiliyor. Oyunun para kazandığı nokta da burası.





Zaman içerisinde oyun güncellenerek yeni görevler ve eklentiler indirilebilecek. Hali hazırda sınırlı seviyelerde oyun oynanabiliyor. Slice of Life, Dexter'ın dizide ceset parçalarını okyanusa attığı botunun adı.





iPhone için de bir oyunu olan Ecko Entertainment firması Slice of Life ile dizinin bağımlılarını hedefliyor.