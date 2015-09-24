Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Polarr, BlackBerry ve Windows için geliyor

iOS ve Android platformlarının sevilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Polarr, yakın zaman içerisinde iki yeni platforma daha giriş yapıyor.

Polarr'ın resmi Twitter hesabından gelen bilgilere göre uygulamanın evrensel Windows 10 ve BlackBerry sürümleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Çıkış tarihleri hakkında kesin bilgi verilmeyen ancak kısa süre içerisinde gelmesi beklenen uygulamalar, iki platform için de fotoğraf odaklı önemli bir alternatif oluşturacak.

Uygulamanın mevcut sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Servis aynı zaman tarayacı üzerinden fotoğraf düzenlenmesine de imkan tanıyor.