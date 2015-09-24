Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Polarr, BlackBerry ve Windows için geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Polarr, BlackBerry ve Windows için geliyor
 
iOS ve Android platformlarının sevilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Polarr, yakın zaman içerisinde iki yeni platforma daha giriş yapıyor.
Polarr'ın resmi Twitter hesabından gelen bilgilere göre uygulamanın evrensel Windows 10 ve BlackBerry sürümleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Çıkış tarihleri hakkında kesin bilgi verilmeyen ancak kısa süre içerisinde gelmesi beklenen uygulamalar, iki platform için de fotoğraf odaklı önemli bir alternatif oluşturacak.
Uygulamanın mevcut sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Servis aynı zaman tarayacı üzerinden fotoğraf düzenlenmesine de imkan tanıyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik 4 yıl General Mobile özel sunum "380000 GM 4G satışı, ihracat hedefi ve sektör analizi" 4 yıl Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim