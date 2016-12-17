Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi

iOS tarafında popüler olan ve defalarca vitrine çıkan bulmaca oyunu Hocus Android platformuna da geldi. Yunus Ayyıldız’ın elinden çıkan oyun, eğlenceli saatler vadediyor.

3 boyutlu ve illüzyona dayalı bulmacalar içeren Hocus, küpü ekran üzerindeki kontrolleri kullanarak belirli bir noktadaki geçide götürmenizi temel alıyor. Görsel olarak yanılsama çok yaşandığı için, küpü düşmeden götürebilmek de oldukça zorlaşıyor.

Ayrıca Bkz.

"LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun"

100’den fazla bölüme sahip olan oyunda kendi bölümünüzü tasarlayarak kart veya barkod şeklinde diğer oyuncular ile paylaşabiliyorsunuz. Yapımın müzikleri de oldukça dinlendirici bir şekilde hazırlanmış. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. iOS tarafında ise 60 kuruş.