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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi

Voi ve Rop gibi beğenilen mobil oyunlara imza atan geliştiricimiz Yunus Ayyıldız’ın Hocus adındaki iddialı yapımı, iOS platformundan sonra Android platformuna da geldi.
2 yıl
5,9b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS tarafında popüler olan ve defalarca vitrine çıkan bulmaca oyunu Hocus Android platformuna da geldi. Yunus Ayyıldız’ın elinden çıkan oyun, eğlenceli saatler vadediyor.

3 boyutlu ve illüzyona dayalı bulmacalar içeren Hocus, küpü ekran üzerindeki kontrolleri kullanarak belirli bir noktadaki geçide götürmenizi temel alıyor. Görsel olarak yanılsama çok yaşandığı için, küpü düşmeden götürebilmek de oldukça zorlaşıyor.

Ayrıca Bkz. "LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun"

100’den fazla bölüme sahip olan oyunda kendi bölümünüzü tasarlayarak kart veya barkod şeklinde diğer oyuncular ile paylaşabiliyorsunuz. Yapımın müzikleri de oldukça dinlendirici bir şekilde hazırlanmış. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. iOS tarafında ise 60 kuruş.

 

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xmen121 2 yıl
Bakmak lazım sonra
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likeablex 2 yıl
İOS da hesabımda ekli. :)
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