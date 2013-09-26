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Popüler mesajlaşma uygulaması LINE, görüntülü arama desteğine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması LINE, görüntülü arama desteğine kavuştu
Özellikle uzak doğu bölgesinde yoğun olarak kullanılan popüler mesajlaşma uygulamalarından LINE, yapılan güncelleme doğrultusunda görüntülü arama desteğine kavuştu
Farklı platformalar arasında iletişim kurulması için başarılı bir altyapı ile hizmet veren LINE, yayınlanan son sürümüyle artık kişilerin görüntülü olarak konuşabilmesine imkan tanıyor. Bu görüntülü sohbetler içerisinde aranan kişiyi tam ekran olarak gösteren uygulama, arayan kişilerin ufak boyutlu görüntüsünü ise ekranın istenilen noktasına konumlandırabiliyor. Ayrıca gelen görüntülü konuşma isteklerini müsait olunmayan durumlarda sesli olarak yapılması için özel bir seçeneğe de kavuşan LINE, isteğe bağlı olarak video görüşme sırasında yazılı olarak mesajlaşma yapılması gibi işlevsel bir özelliği de kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca ilk olarak iOS daha sonra ise Android platformuna özel olarak 10 saniyelik video klipler oluşturma özelliği de bünyesine dahil edilen uygulama, ücretsiz yapısını yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan LIVE uygulamasının iOS, Windows, Mac OSX ve Android sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://en.lineblog.naver.jp Yorum Yaz
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TheDcdy 6 yıl en beğenilen
Yemişim Line'ını.
Viber olsun sonra bir kaç tane daha vardı böyle görüntülü konuşma imkanı sunan uygulama hiç biri sarmıyor. Sizi bilmem ama ben ve etrafımdaki insanlar hala görüntülü konuşma olayına pek aşina değil.

O yüzden WhatsApp forever der kaçarım.
Yemişim Line'ını.Viber olsun sonra bir kaç tane daha vardı böyle görüntülü konuşma imkanı sunan uygulama hiç biri sarmıyor. Sizi bilmem ama ben ve etrafım...
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circumciser 6 yıl
Alismasi zor gercekten alisinca whatsapp mis line mis farketmiyo ... Ayni olay...

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GokhanMaths 6 yıl
Skype tek geçerim
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blackmorelegend 6 yıl
facetime
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circumciser 6 yıl
Ben yaklasik 2 ay olmustur line kullaniyorum . whatsapp karsi tarafta galaxy s2 kullanan kiz arkadasimda problem cikardigi icin gectik . Sticker muhabbeti hos sarinca guzel geliyor :)

Ama reklam politikasini degistirmeleri lazim bence :)
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AhmetSelçuk 6 yıl
Bir türlü ısınamadım şu uygulamaya.
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Kaçak Yolcu 6 yıl
Hiç de popüler değil
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Vahşi Hindi Süprizi 6 yıl
skype + viber
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TheDcdy 6 yıl en beğenilen
Yemişim Line'ını.
Viber olsun sonra bir kaç tane daha vardı böyle görüntülü konuşma imkanı sunan uygulama hiç biri sarmıyor. Sizi bilmem ama ben ve etrafımdaki insanlar hala görüntülü konuşma olayına pek aşina değil.

O yüzden WhatsApp forever der kaçarım.
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Krethuss 6 yıl

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