Popüler mesajlaşma uygulaması LINE, görüntülü arama desteğine kavuştu

Özellikle uzak doğu bölgesinde yoğun olarak kullanılan popüler mesajlaşma uygulamalarından LINE, yapılan güncelleme doğrultusunda görüntülü arama desteğine kavuştu

Farklı platformalar arasında iletişim kurulması için başarılı bir altyapı ile hizmet veren LINE, yayınlanan son sürümüyle artık kişilerin görüntülü olarak konuşabilmesine imkan tanıyor. Bu görüntülü sohbetler içerisinde aranan kişiyi tam ekran olarak gösteren uygulama, arayan kişilerin ufak boyutlu görüntüsünü ise ekranın istenilen noktasına konumlandırabiliyor. Ayrıca gelen görüntülü konuşma isteklerini müsait olunmayan durumlarda sesli olarak yapılması için özel bir seçeneğe de kavuşan LINE, isteğe bağlı olarak video görüşme sırasında yazılı olarak mesajlaşma yapılması gibi işlevsel bir özelliği de kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca ilk olarak iOS daha sonra ise Android platformuna özel olarak 10 saniyelik video klipler oluşturma özelliği de bünyesine dahil edilen uygulama, ücretsiz yapısını yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan LIVE uygulamasının iOS, Windows, Mac OSX ve Android sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://en.lineblog.naver.jp