Popüler podcast uygulaması Downcast, Mac sistemler için kullanıma sunuldu

iOS işletim sisteminin popüler podcast uygulamalarından olduğu belirtilen Downcast, Mac sistemler için kullanıma sunuldu.

Kullanıcıların Mac OSX 10.8 ve üzeri sitemlerde farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine, bu yayınları dinleyebilmelerine ve isteğe bağlı olarak kayıt altına alabilmelerine imkan sağlayan Downcast, podcastlerin eski bölümlerine göz atılmasına da izin veriyor ve kişilere özel çalma listeleri oluşturabiliyor. Diğer uygulamalardan alınan podcast aboneliklerini direkt olarak içerisine aktarabilen uygulama, iCloud servisi üzerinden senkronize edilebiliyor ve farklı çalma hızlarını destekliyor.

Sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile hazırlanan Downcast uygulamasına 17,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id668429425?mt=12