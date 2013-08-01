Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler podcast uygulaması Downcast, Mac sistemler için kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
314
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler podcast uygulaması Downcast, Mac sistemler için kullanıma sunuldu
iOS işletim sisteminin popüler podcast uygulamalarından olduğu belirtilen Downcast, Mac sistemler için kullanıma sunuldu.
Kullanıcıların Mac OSX 10.8 ve üzeri sitemlerde farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine, bu yayınları dinleyebilmelerine ve isteğe bağlı olarak kayıt altına alabilmelerine imkan sağlayan Downcast, podcastlerin eski bölümlerine göz atılmasına da izin veriyor ve kişilere özel çalma listeleri oluşturabiliyor. Diğer uygulamalardan alınan podcast aboneliklerini direkt olarak içerisine aktarabilen uygulama, iCloud servisi üzerinden senkronize edilebiliyor ve farklı çalma hızlarını destekliyor.
Sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile hazırlanan Downcast uygulamasına 17,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id668429425?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk 6 yıl Asus Bilgisayarımı Ateşle Finali "Kim Kazandı?" 6 yıl WD VelociRaptor 1TB Sabit Disk Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim