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Porsche, 2025 yılında satışlarının yarısını hibrit araçlardan bekliyor

Panamera ve Cayenne modellerinde prizli hibrit versiyonlar sunan Alman spor otomobil üreticisi Porsche, 2025 yılında küresel satışlarının yarısını hibrit modellerinden bekliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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(2018 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Spor Turismo)
Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında Green Car Reports'a konuşan Porsche Kuzey Amerika CEO'su Klaus Zellner, hibrit modellerin şirketin şu ana kadar piyasaya sürdüğü herhangi bir modelden daha fazla yeni müşteri kazandırdığını açıklamış.
Daha da ileri giderek Zellner, Porsche'nin 2025 yılında prizli hibrit modellerin küresel satışlarının yarısını oluşturacağı beklentisinde olduğunu söylemiş. Birkaç yıllık kısa bir sürede bu denli bir artışın biraz agresif olduğunu söyleyebiliriz, özellikle de aynı çatı altındaki kardeş firma Audi'nin o dönemde %25'lik bir oran beklentisi içinde olduğunu da göz önünde bulundurursak.
Bu beklentisini gerçeğe dönüştürmek için Porsche'nin daha fazla modele ihtiyacı olduğunu belirtmekte yarar var, zira Alman üreticinin şu an için yalnızca Panamera ve Cayenne modellerinde prizli hibrit seçenekleri bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda piyasaya Mission E isimli tamamen elektrikli bir araç piyasaya sürecek olan Porsche'nin şu an için bir başka prizli hibrit model hazırlığında olduğuna dair bir bilgi yer almıyor.
Bütün bunların yanında markanın şarj ile ilgili çalışmalarından da bahseden Zellner, markanın 800 volt hızlı şarj sistemi üzerinde çalışmalar yaptığını belirtirken, sistemin 350 kilowatt'a kadar çalışma kapasitesinde olduğunu söylemiş. Bu sistemin 20 dakika içerisinde elektrikli araç bataryasını %80 doluluk oranına çıkarması bekleniyor. Hızlı şarj sistemini bayiliklerine kuracak olan Porsche aynı zamanda restoran ve otel gibi belli başlı noktalara da bu sistemden kuracak.

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haberelectro 1 yıl
TİTRE TESLA
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atilasat 1 yıl
şu panemera mıdır nedir bunun %100 elektriklisini üretseler ne olur be. alacağımızdan degil de belki patron a nahtarı verir park filan ederiz
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım,2025'e Tesla ne yapacak bakalım.
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Özelfenliseli 1 yıl
Elon musk bunu begendi
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kadirirdem 1 yıl Özelfenliseli
Hemde gülerek beğendi :D :D
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