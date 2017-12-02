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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alfa Romeo Sauber takımının 2018 Formula 1 konsept aracı sergilendi

En son yer aldığı 1985 senesinden 32 yıl sonra Formula 1 sahnesine dönüş yapmaya hazırlanan Alfa Romeo, ortaklık kurduğu Sauber takımı ile 2018 yılının araç konseptini sergiledi.
1 yıl
2,3b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde motor sporları dünyasına bomba gibi düşen bir haber neticesinde Alfa Romeo isminin 1985 yılından sonra ilk kez Formula 1 sahnesinde yer alacağı ortaya çıkmıştı. Formula 1 tarihinin en eski markalarından olan Alfa Romeo'nun Sauber'e isim sponsoru olarak bu dönüşü pek çok motor sporu takipçisini sevindirmeye yetmiş durumda.
Bu sabah Milano'da yapılan basın toplantısıyla 2018 yılı için Marcus Ericsson ve Charles Leclerc'i yarış pilotları duyuran İsveç'li Sauber takımı, etkinlik kapsamında Alfa Romeo ile birlikteliğinin sonucunda kullanacakları yeni Formula 1 aracının da bir konseptini sergiledi. İtalyan üretici ile birlikteliği sonucunda 2017 sezonu aracındaki mavi-beyaz renklerin yerini kırmızı-beyaz renkleri alırken, aracın motor kapağında büyük bir Alfa Romeo logosu ilk önce göze çarpıyor.
Alfa Romeo ile anlaşması neticesinde Sauber'in gelecek sezon Ferrari ile daha güçlü bağlara sahip olması bekleniyor. İki şirket arasında gerçekleşen çok yıllı anlaşma en son yeniliklere sahip Ferrari motorunun kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi stratejik, ticari ve teknolojik işbirliği içeriyor.

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Ambarad 1 yıl en beğenilen
Nerede o fabrika takımlarının olduğu 2000'li yıllar, nerede şimdiki milletin motorunu kullanıp F1 takımı diye ortaya çıkan garip garip takımlar. Keşke daha çok fabrika takımı pistlere geri dönse de, rekabet etse.
Ben F1'i takip ettiğim yıllarda Honda'cıydım. Jenson Button'lı, Rubens Barricello'lu yıllar ne güzeldi. Ne zaman mali kriz yaşayıp, F1'den çekildiler, bende F1'i izlemeyi bıraktım. Keşke Honda'da kendi takımıyla geri dönse. Toyota geri dönse. Jaguar vardı bir zamanlar. Bu tür yarışlar fabrika takımlarıyla, kendi motorlarıyla güzel. Kim ne yapsın Force India takımını mesela.
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Hey gidi.
Nerede o fabrika takımlarının olduğu 2000'li yıllar, nerede şimdiki milletin motorunu kullanıp F1 takımı diye ortaya çıkan garip garip takımlar. Keşke daha çok ...
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belekbeach 1 yıl
ferrari zaten alfa romeo nun yarış kolu . fiat group un malları hepsi
bakınız fcagroup.com/...
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people66 1 yıl
alfa romeo motorlu bir sauber görseydik daha iyi olurdu...
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Ambarad 1 yıl en beğenilen
Nerede o fabrika takımlarının olduğu 2000'li yıllar, nerede şimdiki milletin motorunu kullanıp F1 takımı diye ortaya çıkan garip garip takımlar. Keşke daha çok fabrika takımı pistlere geri dönse de, rekabet etse.
Ben F1'i takip ettiğim yıllarda Honda'cıydım. Jenson Button'lı, Rubens Barricello'lu yıllar ne güzeldi. Ne zaman mali kriz yaşayıp, F1'den çekildiler, bende F1'i izlemeyi bıraktım. Keşke Honda'da kendi takımıyla geri dönse. Toyota geri dönse. Jaguar vardı bir zamanlar. Bu tür yarışlar fabrika takımlarıyla, kendi motorlarıyla güzel. Kim ne yapsın Force India takımını mesela.
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Hey gidi.
3 Yanıt Yanıtla +17
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zaomss 1 yıl Ambarad
Honda bozdu hocam hibrid motorlarda. McLarenin hali ortada
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ardicli2000 1 yıl Ambarad
Ambarad
Nerede o fabrika takımlarının olduğu 2000'li yıllar, nerede şimdiki milletin motorunu kullanıp F1 takımı diye ortaya çıkan garip garip takımlar. Keşke daha çok fabrika takımı pistlere geri dönse de, rekabet etse.
Ben F1'i takip ettiğim yıllarda Honda'cıydım. Jenson Button'lı, Rubens Barricello'lu yıllar ne güzeldi. Ne zaman mali kriz yaşayıp, F1'den çekildiler, bende F1'i izlemeyi bıraktım. Keşke Honda'da kendi takımıyla geri dönse. Toyota geri dönse. Jaguar vardı bir zamanlar. Bu tür yarışlar fabrika takımlarıyla, kendi motorlarıyla güzel. Kim ne yapsın Force India takımını mesela.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hey gidi.

Maalesef f1 yönetimi motorda getirdiği kısıtlamalarla buna sebep oldu. Gerçi öbür türlü de paradı olan çok iyi motor yapıuordu4. Tur başına 3 4 sn fark atıyordu. Ne anlamı kalıyor demiş olabilirler.

1.6 motor nedir bir kere
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Piêr Dé Sans 1 yıl Ambarad
Renault var honda motoru kullanıyor. ama f1 konusunda honda maalesef sınıfta kaldı. Motorları sorunlu, düzlüklerde yeterli hıza çıkamıyor.
Sauber de çok farklı değil zaten.
şu an Mercedes ve Ferrari ye pek yaklaşacak ekip yok. Belki Redbull bir şeyler yapar ama onlar da araç sorunlarını çözemiyorlar 2 senedir. Tam bu yarış bir şey yaparlar diyorsun motor iflas ediyor, şanzuman sorun çıkarıyor, hidrolik dağılıyor falan.
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kralorti70 1 yıl
Wow
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