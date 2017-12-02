Alfa Romeo Sauber takımının 2018 Formula 1 konsept aracı sergilendi

Geçtiğimiz günlerde motor sporları dünyasına bomba gibi düşen bir haber neticesinde Alfa Romeo isminin 1985 yılından sonra ilk kez Formula 1 sahnesinde yer alacağı ortaya çıkmıştı. Formula 1 tarihinin en eski markalarından olan Alfa Romeo'nun Sauber'e isim sponsoru olarak bu dönüşü pek çok motor sporu takipçisini sevindirmeye yetmiş durumda.

Bu sabah Milano'da yapılan basın toplantısıyla 2018 yılı için Marcus Ericsson ve Charles Leclerc'i yarış pilotları duyuran İsveç'li Sauber takımı, etkinlik kapsamında Alfa Romeo ile birlikteliğinin sonucunda kullanacakları yeni Formula 1 aracının da bir konseptini sergiledi. İtalyan üretici ile birlikteliği sonucunda 2017 sezonu aracındaki mavi-beyaz renklerin yerini kırmızı-beyaz renkleri alırken, aracın motor kapağında büyük bir Alfa Romeo logosu ilk önce göze çarpıyor.

Alfa Romeo ile anlaşması neticesinde Sauber'in gelecek sezon Ferrari ile daha güçlü bağlara sahip olması bekleniyor. İki şirket arasında gerçekleşen çok yıllı anlaşma en son yeniliklere sahip Ferrari motorunun kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi stratejik, ticari ve teknolojik işbirliği içeriyor.