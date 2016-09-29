Porsche, BMW X6'ya rakip Cayenne Coupe geliştiriyor

Güncel ikinci nesil Porsche Cayenne 2011 yılından beri yollarda geziyor. Ülkemizde daha çok dizel versiyonunu görsek de başarılı SUV'un Turbo S, GTS gibi yüksek performanslı versiyonlarının yanında hibrit bir versiyonu da bulunuyor. Son olarak 2015 yılında aracı güncel tutmak adına bir takım dış değişiklikler, daha güçlü motorlar ve yeni teknolojilerle donanan modelin makyajlı kasasının 2018 yılına kadar yollarda olması bekleniyor.

2015 yılında modelin makyajlı hali piyasaya çıkarken internet dünyasında modelin coupe benzeri bir versiyonuyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bu iddialarda modelin 2015 yılında duyuralacağı da belirtiliyordu ancak X6 rakibi Porsche aracı o dönem piyasaya çıkmayı başaramadı. Daha sonraki dönemde ise BMW'nin X6'sına rakip Mercedes-Benz tarafından GLE Coupe piyasaya sürüldü. Porsche markalı ikinci nesil Cayenne tabanlı bir Coupe SUV görme umutları o dönem sönse de 2016 yılı bizlere Porsche'nin X6 rakibine ait ilk prototip aracı gösterdi.

Prototip haliyle Cayenne kasası üzerine zarif bir tavan çizgisi yerine Panamera'nın yükseltilmişine benzer ilginç bir tasarıma ait test aracı görüntülendi. Bu görüntülenen aracın kesinlikle Cayenne Coupe prototipi olduğu söylenemezken aracın SUV bir modelin test aracı olduğunu net bir şekilde söylenebilir. Porsche'nin yeni bir crossover araç planları olmadığını da göz önüne alırsak bu araç yüksek ihtimalle bir Cayenne Coupe prototipi.

Alt yapı ve motor seçenekleri olarak Cayenne'le ortak olması beklenen aracın adının Cayenne Coupe mi yoksa başka birşey mi olacağı ise net olarak bilinmiyor. Modelin prototip halinden yola çıkılarak geliştirilen render görselini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/porsche/2019-porsche-cayenne-coupe-ar163949.html