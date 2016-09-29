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Porsche, BMW X6'ya rakip Cayenne Coupe geliştiriyor

Porsche'nin BMW X6 rakibi aracı üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Son olarak kameralara yakalanan aracın prototipi bu iddiaların daha da güçlenmesine yol açtı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Güncel ikinci nesil Porsche Cayenne 2011 yılından beri yollarda geziyor. Ülkemizde daha çok dizel versiyonunu görsek de başarılı SUV'un Turbo S, GTS gibi yüksek performanslı versiyonlarının yanında hibrit bir versiyonu da bulunuyor. Son olarak 2015 yılında aracı güncel tutmak adına bir takım dış değişiklikler, daha güçlü motorlar ve yeni teknolojilerle donanan modelin makyajlı kasasının 2018 yılına kadar yollarda olması bekleniyor.
2015 yılında modelin makyajlı hali piyasaya çıkarken internet dünyasında modelin coupe benzeri bir versiyonuyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Hatta bu iddialarda modelin 2015 yılında duyuralacağı da belirtiliyordu ancak X6 rakibi Porsche aracı o dönem piyasaya çıkmayı başaramadı. Daha sonraki dönemde ise BMW'nin X6'sına rakip Mercedes-Benz tarafından GLE Coupe piyasaya sürüldü. Porsche markalı ikinci nesil Cayenne tabanlı bir Coupe SUV görme umutları o dönem sönse de 2016 yılı bizlere Porsche'nin X6 rakibine ait ilk prototip aracı gösterdi.
Prototip haliyle Cayenne kasası üzerine zarif bir tavan çizgisi yerine Panamera'nın yükseltilmişine benzer ilginç bir tasarıma ait test aracı görüntülendi. Bu görüntülenen aracın kesinlikle Cayenne Coupe prototipi olduğu söylenemezken aracın SUV bir modelin test aracı olduğunu net bir şekilde söylenebilir. Porsche'nin yeni bir crossover araç planları olmadığını da göz önüne alırsak bu araç yüksek ihtimalle bir Cayenne Coupe prototipi.
Alt yapı ve motor seçenekleri olarak Cayenne'le ortak olması beklenen aracın adının Cayenne Coupe mi yoksa başka birşey mi olacağı ise net olarak bilinmiyor. Modelin prototip halinden yola çıkılarak geliştirilen render görselini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/porsche/2019-porsche-cayenne-coupe-ar163949.html Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl
Ulan ne pinti milletiz.su arabaya 300bin kusur verip 3 kurus benzin hesabi yapiyorlar bir de tir tir motor sesine katlaniyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
üzdü.
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MK* 3 yıl
Panameranın hormonlanmış hali gibi.
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vamp 3 yıl
2016 X6 serisi efsane olmuş. Geçenlerde denk geldim birkaç kez inanılmazdan daha öte birşey. Tasarım sürüş performans. Porsche ciddi rakip olmak istiyorsa çok çalışması lazım. Arabada yok yok. Gaza basıp tozu dumana mı katmak istiyosun? Sakin kafa mı? Yol tutuş yalıtım perdformans. 300HP+...Herşey dört dörtlük. Yahu arabanın içinde ses sistemi bile çılgın birşey. X6 serisi taştan daha sağlam duruyor. Porsche bu seriye rakip olmak istiyorsa bence çalışmalara ağırlık vererek en doğru şeyi yapıyor.
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MrKemal17 3 yıl
X5, GLS gibi tasarımlar varken, X6, GLE gibi ucube tasarımlar nasıl satıyor mantıklı açıklamak mümkün değil.
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berkkarabacak 3 yıl MrKemal17
MrKemal17

X5, GLS gibi tasarımlar varken, X6, GLE gibi ucube tasarımlar nasıl satıyor mantıklı açıklamak mümkün değil.

x6 bence daha guzel.GLEde GLS serisinden cok daha iyi.herkesin zevki farklidir.senin yas kac ?
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frostburn 3 yıl
üzgünüm ama bu olmamış, ben mercedes gle'nin görünümünü daha başarılı buluyorum hatta glc coupe daha da estetik duruyor.Tabii motor olarak biraz düşük modeller ama amg versiyonları her türlü rekabet eder.
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