Porsche Design Huawei Mate RS duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin bugünkü etkinlikte sadece P20 serisinin tanıtılacağı tahmin ediliyordu ancak çok daha iyi bir amiral gemisi sürpriz yaptı. Porsche Design Huawei Mate RS en pahalı telefonlardan birisi olma özelliğine sahip.

Porsche Design Huawei Mate RS özellikleri ve fiyatı

Porsche Design Huawei Mate RS aslında Huawei P20 Pro üzerine şekillenmiş ancak Porsche markası sadece Mate ailesinde yer aldığı için ayrı bir model olarak tanıtıldı. Kirin 970 yonga seti, 6GB LPDDR4X RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, arka üçlü kamera kombinasyonu tamamen aynı. Fark ise ekranda.

Porsche Design Huawei Mate RS modeli 6 inçlik kavisli bir OLED ekrana sahip. Son dönemde Samsung haricinde kavisli ekrana yatırım yapan fazla üretici kalmadı diyebiliriz. Huawei de Porsche serisinde bu gelenekten vazgeçmemiş. Ayrıca ekranda çentik olmaması da dikkat çekiyor.

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Diğer taraftan önemli bir yenilik de ekrana entegre parmak izi okuyucusu. İlk olarak Vivo akıllı telefonlarında gördüğümüz entegrasyon Porsche Design Huawei Mate RS modelinde de karşımıza çıkıyor. Okuyucunun üzerinde parmağınızı değdirmeden gezinirseniz kilit ekranında bildirimler gösteriliyor. İlginç olarak arka kısımda da bir parmak izi okuyucu var. Yani bu telefonda iki parmak izi okuyucu yer alıyor.

Dİğer bir fark hızlı kablosuz şarj ile desteklenmiş olması ve aşırı ısınmalara karşı da faz değiştiren metal tabanlı gelişmiş bir mikro kapsül soğutma sistemi kullanılmış. Son olarak 512GB kapasite de önemli bir fark.

Porsche Design Huawei Mate RS modeli 6GB RAM ve 256GB kapasiteli versiyon 1695 Avro ve 6GB RAM ve 512GB kapasiteli versiyon 2095 Avro olarak piyasaya sürülecek.