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Porsche Design Huawei Mate RS duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin pahalı telefonlarının yer aldığı Porsche Design serisi büyümeye devam ediyor. Son olarak Porsche Design Huawei Mate RS katıldı. İşte Porsche Design Huawei Mate RS özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
3,5b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin bugünkü etkinlikte sadece P20 serisinin tanıtılacağı tahmin ediliyordu ancak çok daha iyi bir amiral gemisi sürpriz yaptı. Porsche Design Huawei Mate RS en pahalı telefonlardan birisi olma özelliğine sahip.

Porsche Design Huawei Mate RS özellikleri ve fiyatı

Porsche Design Huawei Mate RS aslında Huawei P20 Pro üzerine şekillenmiş ancak Porsche markası sadece Mate ailesinde yer aldığı için ayrı bir model olarak tanıtıldı. Kirin 970 yonga seti, 6GB LPDDR4X RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, arka üçlü kamera kombinasyonu tamamen aynı. Fark ise ekranda.  

Porsche Design Huawei Mate RS modeli 6 inçlik kavisli bir OLED ekrana sahip. Son dönemde Samsung haricinde kavisli ekrana yatırım yapan fazla üretici kalmadı diyebiliriz. Huawei de Porsche serisinde bu gelenekten vazgeçmemiş. Ayrıca ekranda çentik olmaması da dikkat çekiyor.

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Diğer taraftan önemli bir yenilik de ekrana entegre parmak izi okuyucusu. İlk olarak Vivo akıllı telefonlarında gördüğümüz entegrasyon Porsche Design Huawei Mate RS modelinde de karşımıza çıkıyor. Okuyucunun üzerinde parmağınızı değdirmeden gezinirseniz kilit ekranında bildirimler gösteriliyor. İlginç olarak arka kısımda da bir parmak izi okuyucu var. Yani bu telefonda iki parmak izi okuyucu yer alıyor.

Dİğer bir fark hızlı kablosuz şarj ile desteklenmiş olması ve aşırı ısınmalara karşı da faz değiştiren metal tabanlı gelişmiş bir mikro kapsül soğutma sistemi kullanılmış. Son olarak 512GB kapasite de önemli bir fark.

Porsche Design Huawei Mate RS modeli 6GB RAM ve 256GB kapasiteli versiyon 1695 Avro ve 6GB RAM ve 512GB kapasiteli versiyon 2095 Avro olarak piyasaya sürülecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Porsche-Design-Huawei-Mate-RS-announced_id103590 Yorum Yaz
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Mene 1 yıl en beğenilen Greylights
Greylights

Mene
Greylights
şu kirin 970 den kaç tane ürettiler böyle, yeni modeller bile eski işlemci ile çıkıyor. Huawei milleti sömürmede apple ı geçti, bir bitmedi gitti şu işlemci... Yenisini çıkarın daa yeter

eski mi? Gören de çıkalı 2-3 yıl oldu sanacak. 5 ay oldu alt tarafı bu işlemci çıkalı. Her firma her sene bir tane yeni işlemci çıkartıyor ve aynı işlemciyi 1 yıl boyunca çıkan amiral gemilerinde kullanıyor. Aynısını samsung da yapıyor, yani ne var bunda?

ne 5 ayı kardeş, geçen yıl eylülde tanıtmışlardı, dersler başlarken iyi hatırlıyorum, 8-9 ayı olacak. Ayrıca mate 10 porshe zaten vardı bekleyemediler mi yeni işlemciyi, yazık yanı bunu alan adam 3-4 ay sonra işlemci eskimiş olacak. Hem bu kadar para buna yakışmıyor, bir samsung gibi kalite değil.

Geçen yıl eylülde tanıtıldı da piyasaya Kasımda çıktı. İşlemci 5 aylık. Samsung Şubat ayında tanıttığı S8'lerdeki aynı işlemciyi Note8'de kullanmıyor mu? Her sene bu böyle, her zaman Note serisi kendinden 7 ay önce çıkan S serisinin işlemcisini kullanıyor. Gerek exynos gerekse qualcomm işlemciyi Şubatta da mı tanıyor, onlar da 3-4 ay öncesinde tanıtıyor, bu durumda da Note serisi 1 yıllık işlemci ile geliyor. Kısaca bok atmak için boşa konuşmayın, onu bile beceremiyorsunuz.
GreylightsMeneGreylightsşu kirin 970 den kaç tane ürettiler böyle, yeni modeller bile eski iş...
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darkhair 1 yıl
İşlemci eski meski değil kardeşim. Bu cihazda yapıp da s820 li bir cihazda yapamayacağınız bir işlem söyleyin de bende öğreneyim bari (firmalar sırf yeni ürün satabilsinler diye güncellemeleri kesiyorlar,işlemcilerin gücü yetmediğinden falan değil)
Cihazın tasarımı 10 numara bence, fakat ilk porsche design telefondan beri şu öndeki ayı gibi yazıyı sevemedim gitti. Benim gözümde ciddi manada kaliteyi düşürüyor.
2000€ ya bi p10, bi ps4 pro, bi orta seviye laptop, bi tane de güzelinden fotoğraf makinesi alır, ortamına göre keyfime bakarım orası ayrı konu tabi...
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DH Misafiri 1 yıl
Bunda 8 gb ram isterdim
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yasinadin 1 yıl
fiyatı porsche si olanlar için tasarlanmış , fiat doblosu olanlar için değil ...
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Zey4li 1 yıl
P20 serisi yerine sadece bu telefonu duyursalardı daha iyiydi. Çentikli tasarımda eğer ekran altında bir çerçeve kalması telefonu çok çirkin gösteriyor. Simetrik tasarımdan yanayım bu telefonda olduğu gibi.
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esmerbuyucu 1 yıl Zey4li
Zey4li
P20 serisi yerine sadece bu telefonu duyursalardı daha iyiydi. Çentikli tasarımda eğer ekran altında bir çerçeve kalması telefonu çok çirkin gösteriyor. Simetrik tasarımdan yanayım bu telefonda olduğu gibi.

OLED ekranlı Android telefonlarda çentik olmasının bir sakıncası yok. P20 Pro'da OLED ekran olduğu için çentiği devre dışı bırakınca siyah çerçeve görünümü sağlıyor, incelemelerden bakabilirsin. Yani çentiksiz isteyen biri için "Keşke P20 Pro'da çentiksiz olsaymış." diye hayıflanacak bir durum yok.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Blackberry ye helal olsun. Zamanında Porsche design diye aynı cihazı siyaha boyayıp 2-3 tema koyup milleti öpmeyi akıl etmişti. Şimdi diğer markalar da yapıyor.
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cosica 1 yıl
porş arabası olanlar takım yapabilir arabasıyla.
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byaahmet 1 yıl

uçuyor fiyatlar uçuyor görüyorsunuz anlatmaya gerek yok
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Greylights 1 yıl
şu kirin 970 den kaç tane ürettiler böyle, yeni modeller bile eski işlemci ile çıkıyor. Huawei milleti sömürmede apple ı geçti, bir bitmedi gitti şu işlemci... Yenisini çıkarın daa yeter
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Mene 1 yıl Greylights
Greylights
şu kirin 970 den kaç tane ürettiler böyle, yeni modeller bile eski işlemci ile çıkıyor. Huawei milleti sömürmede apple ı geçti, bir bitmedi gitti şu işlemci... Yenisini çıkarın daa yeter

eski mi? Gören de çıkalı 2-3 yıl oldu sanacak. 5 ay oldu alt tarafı bu işlemci çıkalı. Her firma her sene bir tane yeni işlemci çıkartıyor ve aynı işlemciyi 1 yıl boyunca çıkan amiral gemilerinde kullanıyor. Aynısını samsung da yapıyor, yani ne var bunda?
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Turliyeye gelse 15 bin lira
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Whippoorwill 1 yıl
Özel tasarım bir cihaz elbette ucuz olmamalı ama bu fiyatta abartı.
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