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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche Mission E'yi hayata geçirmek için 1400 kişiyi işe alacak

Alman spor otomobil devi Porsche elektrikli araç projesi Mission E'yi yollara çıkarmak için 1400 kişilik bir ekip oluşturacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Porsche ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayında Tesla Model S ile rekabet edebilecek Mission E isimli konsept elektrikli aracını duyurmuştu. Firma o dönem projeyi hayata geçirmek için 1000 kişilik bir işe alım yapacağını belirtmişti ancak son yaptığı duyuruya göre firma 1400'ün üzerinde kişiyi proje için bünyesine katacak.
Elektrik konseptine yönelik yatırımın daha da arttırılması önceden sadece içten yanmalı motor üreten firmanın felsefesindeki değişimi yansıtıyor. Firmanın bu değişimini destekler nitelikte ise Porsche yöneticilerinden Uwe Hueck toplantı esnasında gazetecilere “Ya bu dijital değişimde yerinizi alırsınız yada kaybedersiniz” sözlerini söylüyor.
Model E projesi için alınacak 1400 çalışanın yanında 350 kişilik dijital uzmanı daha olacak firma bu kişilerden mobil konseptler geliştirmelerini ve yeni iş alanlarını açığa çıkarmalarını isteyecek.
Her şey yolunda giderse Porsche elektrikli araçları Zuffenhausen fabrikasından 2019 yılında üretmeye başlamayı planlıyor. Firma üretim adeti hedeflerini her ne kadar belirtmemiş olsa da, Hueck’in açıklamasına göre bu işten kâr elde edebilmek için yıllık 10bin araç satışı gerçekleştirmesi gerekiyor.

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kadirirdem 3 yıl
yukarıda ki tasarım la gelirse bence model s i tasarımda yener...
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JoeyBane 3 yıl
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Edit: duzenleme
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shaq t 3 yıl
10.000 adet mi? Sadece Türkiye'de o adet satılır, mübalağa etmiyorum; Tesla bile ciddi sayıda var(tüm ithalat zorluklarına ve Servisi olmamasına rağmen) Sadece içten yanmalı fiyatına çıksın yeter.
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huseyincarnege 3 yıl
hadi gidelim :)
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