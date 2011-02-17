Porsche hybrid atağına devam ediyor, Panamera S Hybrid Cenevre'de tanıtılacak

Mart'ta başlayacak olan Cenevre Auto Show dünyanın en büyük otomobil üreticileri için çok önemli bir konum teşkil ediyor.2011'in ilk ciddi otomobil fuarı olan Cenevre'de bütün otomobil üreticileri en yeni ve iddialı otomobillerini tanıtacak. Geleneksel içten yanmalı motora sahip modellerle birlikte yeni hybrid ve elektrikli otomobillerin de tanıtılacağı Cenevre Auto Show için Porsche de yeni bir hybrid model hazırladı: Panamera S Hybrid!

Panamera S Hybrid, daha önceki haberimizde sizlerle paylaştığımız Cayenne S Hybrid gibi toplamda 380 beygir güç üretebiliyor. Otomobilde görev alan içten yanmalı motor 3.0 litre hacminde, 6 silindirli ve süperşarj destekli. 333 beygir gücündeki bu motora 47 beygir gücündeki elektrikli motor da eklenince 380 beygirlik Panamera S Hybrid ortaya çıkıyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını yaklaşık 6 saniyede tamamlayan güçlü otomobil, maksimum olarak ise 269 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

8 ileri otomatik şanzımana sahip otomobil; sadece içten yanmalı motoruyla, sadece elektrik motoruyla veya her ikisi devredeyken hareket edebiliyor. Yavaşlama esnasında regeneratif frenleme sistemiyle şarj olan nikel-metal hidrid bataryaya sahip olan Porsche Panamera S Hybrid'in ortalama yakıt tüketimi ise 6.8 litre/100 kilometre olarak açıklanıyor ki bu motor gücü ve ağırlıktaki bir otomobil için mükemmel denilebilir.

Otomobille ilgili diğer ayrıntılar Cenevre Auto Show'dan sonra açıklanacak. Amerika'daki satış fiyatının 95.000 dolar, İngiltere'deki satış fiyatının 86.000 pound olacağı açıklandı. Hybrid Panamera'nın Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.