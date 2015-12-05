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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor

Şu ana kadar elektrikli otomobil pazarında sadece hibrit modellerle yer alan Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobili olan Mission E'nin seri üretimine başlayacağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
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35
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor
Alman otomobil devi Porsche, bugüne kadar Panamera, 918 Spyder ve Cayenne gibi çeşitli modelleriyle hibrit otomobil alanında yer almış olsa da, şu ana kadar tamamen elektrikle çalışan bir otomobil üretmemişti. Artık bu alana da yönelmeye karar veren Porsche, bugün yayınladığı açıklamayla, tamamen elektrikle çalışan ilk otomobili için yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.
Porsche'un ilk elektrikli otomobili, 2015'in en beğenilen konsept otomobillerinden biri olan Mission E olacak. Mission E, ilk olarak, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Motor Show kapsamında gösterilmiş ve katılımcılardan yoğun ilgi görmüştü. Fuar zamanı otomobilin seri üretime geçeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı, ancak bugün yayınlanan açıklamayla seri üretime başlanacağı duyuruldu ve Mission E'nin 2020 yılına kadar yollardaki yerini alacağı açıklandı.
 Mission E'nin seri üretimi için 700 milyon euro yatırım yapacağını açıklayan Porsche, Stuttgart-Zuffenhausen'deki üretim tesislerini geliştirecek ve yeni otomobilinin üretimine uygun hale getirecek. Mission E'nin seri üretimi için yapılan geliştirmeler sayesinde 1000 kişiye iş imkanı doğacak.
 
Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor
Tesla'nın elektrikli otomobillerine sağlam bir rakip olacak gibi görünen Mission E, 600 beygir gücüne sahip ve saatte 100 km'ye 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Tam şarj olmuş haliyle 500 kilometreden fazla yol gidebilen Mission E, yeni nesil bir şarj etme sistemi kullanacak. Bu yenilikçi şarj etme sistemi sayesinde, otomobilin 15 dakika içerisinde yüzde 80 şarj olacağı belirtiliyor.
Tesla'nın 2020 yılına kadar neler yapacağı bilinmez ama Porsche'un yeni otomobiliyle Tesla'nın mevcut araçlarını geride bırakacağını söylemek mümkün. Tesla'nın Mission E'ye en yakın aracı olan Model S P85D, 691 beygir gücüyle Porsche'un önünde olsa da, aracın sürüş mesafesinin 400 km'de kalması Mission E'yi bir adım öne koyuyor.
 
Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor
 
Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor
 

http://newsroom.porsche.com/en/products/porsche-mission-e-concept-study-iaa-e-mobility-12066.html Yorum Yaz
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teramit 3 yıl en beğenilen
TESLA 2020 yılında roadster yeni versiyonu çıkarmış olur hızlanması zaten bundan iyi son hızı ve menzilinide geliştirmiş olur geriye bir tek tasarımı kalıyor.Bu aracın tasarımı çok güzel ama Elon muska güveniyoruz.zaten kötü bir tasarımı olsa bile bir porsche i her anlamda geçebilen muadili varken tercihi biraz zor olur.
Tesla olmasa bu araç çıkarmıydı ... hiç sanmıyorum..
TESLA 2020 yılında roadster yeni versiyonu çıkarmış olur hızlanması zaten bundan iyi son hızı ve menzilinide geliştirmiş olur geriye bir tek tasarımı kalıyor.B...
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OverClocK1ng 3 yıl
"Tesla'nın elektrikli otomobillerine sağlam bir rakip olacak gibi görünen Mission E, 600 beygir gücüne sahip ve saatte 100 km'ye 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Tam şarj olmuş haliyle 500 kilometreden fazla yol gidebilen Mission E,"
Ulaşabiliyoooorrrr, gidebileeeen...
Editör Erhan kardeşim. Araba ortada var mı ki Şimdiki Zaman kullanıyorsun anlamadım.
Ulaşabilecek, gidebilecek veya ulaşabileceği söyleniyor, tahmin ediliyor.
Öyle olması gerek değil mi?
"Tesla'nın elektrikli otomobillerine sağlam bir rakip olacak gibi görünen Mission E, 600 beygir gücüne sahip ve saatte 100 km'ye 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Tam ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Dovahkiin 3 yıl OnlyChaos
OnlyChaos

Yapsana klasik Porsche'yi elektrikli. Araç elektrikli olunca şekli şemali değişmek zorunda mı?

Evet. Ağırlığı, ağırlık merkezi, motor konumu, ivmelenmesi ve aerodinamiği değişiyor çünkü.

İçten yanmalı motoru söküp elektrik+pil takınca verimli olmuyor.
OnlyChaosYapsana klasik Porsche'yi elektrikli. Araç elektrikli olunca şekli şemali değişmek zorunda mı?Evet. Ağırlığı, ...
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DH Misafiri 3 yıl
OnlyChaos
Yapsana klasik Porscheyi elektrikli. Araç elektrikli olunca şekli şemali değişmek zorunda mı?

kısmen katılıyorum bunun arkası daha güzel önü daha çirkin
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FIRAT_G_ 3 yıl
Teknoloji sitelerini takip etmeyi birakmak uzereyim. Surekli yeni ve cok guzel seyler okuyorum. Iyidi lan bunlarin hic birini bizim insanimiz alip kullanamiyor ki. Icine edeyim teknolojinin. Asgari ucret 1300 lira oldugu icin isinden atilan insanlar var. Eline gecen en buyuk teknoloji tuslu kotu bir telefon olan insanlar var.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
tasarım rezalet
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1BilimAdamı 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

tasarım rezalet

Nasıl ya,ben çok beğendim.Bilim kurgu konsepti gibi hele gözle görünce çok daha güzel görünceğinede eminim.
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silversmith 3 yıl
Elektrikli motorlarda benim görüşüm; ufakta olsa bir benzinli motorun olması. Kısacası hybrid sistemden tamamıyla vazgeçilmemesi.
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Guest-AFB075138 3 yıl
Çok uçmuşlar tasarımda [>:]
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Gencbeyiin 3 yıl
Bi porsche 400bin lira olur mu arkadaşım hayallerim yıkılıyor yapmayın böyle
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teramit 3 yıl
şu 15 dk şarj olayı çok yanlış anlaşılıyor.Üretici firmanın bu şekilde beyanda bulunması mantıklı değil çünkü hızlı şarj için yüksek voltaj gerekiyor bunuda şebeke sağlıyor yani ülkemiz için monofaze ve trifaze 220 ve 380 volt veriyor. trifaze de birçok yerde yok zaten.Bu mantık bütün dünya için geçerli.
Araç çok iyi pillerle donatılmış olsa bile şebekeden yeterli güçte çekemediği için 1-2 saatte dolacaktır.şebeke hattını güçlendirirse diğer elektrik araçlarda buna göre kendini yapılandırabilir.belli bir değere kadar donanımsal değişiklik bile gerekmez.
Tesla supercharger ağı ile araçlarını hızlı şarj ediyor orda bile yapabileceği bunlarla sınırlı.Porsche te bunun benzeri bir ağ kurmak zorunda ki var zaten ama şebeke gücüne bağlı durumda.Şebeke bu istasyonlara özel bir voltaj vermediği sürece bu oranlara çıkılamaz, 2020 ye kadar bile zor iş.Yaparsa önce tesla kendi supercharger ağına yapar bunu.Şu an için böyle bir çalışma da duymadık.
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teramit 3 yıl
emreoz25
Elektrikli spor araç fetişini anlamıyorum. Arkadaş yapın bir jetta, Passat ne bileyim yani her kesime hitap edecek elektrikli araç

jetta nın elektriklisi var zaten. hollanda da normali kalmamış hepsi elektrikli
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teramit 3 yıl
senersongur
Porsche en üst düzey mühendislik ile böyle üstün araçlar yapınca çapulcu Tesla ve goygoycu Elon Muskın havası da sönecek.

naptı Elon Musk dükkanın camını mı taş atıp indirdi :)
Porsce ın 2020 yapacağı arabayı şimdiden yapmış bir firma , gece yatarken kıçını açıkta bırakma beyne vuruyor sonra...
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pofpor01 3 yıl
Devletimiz motor gücüne göre araçlardan vergi alıyor. 1.8 üzeri motora sahip olmak vergi açısından bana göre sorun. 2.0 ve üzeri araçların vergilerine bakınca şaşırıyorum. Benzinli motorun vergisini "çok benzin tüketiyor" bahanesi ile yükseltiyorlar da peki elektrikli bir araç için nasıl bir bahane üretecekler?
1 Yanıt Yanıtla
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silversmith 3 yıl pofpor01
pofpor01

Devletimiz motor gücüne göre araçlardan vergi alıyor. 1.8 üzeri motora sahip olmak vergi açısından bana göre sorun. 2.0 ve üzeri araçların vergilerine bakınca şaşırıyorum. Benzinli motorun vergisini "çok benzin tüketiyor" bahanesi ile yükseltiyorlar da peki elektrikli bir araç için nasıl bir bahane üretecekler?

Pil kapasitesine göre olacağından endişe duyuyorum!


Ya da menziline göre!
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emreoz25 3 yıl
Elektrikli spor araç fetişini anlamıyorum. Arkadaş yapın bir jetta, Passat ne bileyim yani her kesime hitap edecek elektrikli araç
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beckhir.36 3 yıl emreoz25
emreoz25
Elektrikli spor araç fetişini anlamıyorum. Arkadaş yapın bir jetta, Passat ne bileyim yani her kesime hitap edecek elektrikli araç

Yerli otoyu bekle
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