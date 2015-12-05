Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor

Alman otomobil devi Porsche, bugüne kadar Panamera, 918 Spyder ve Cayenne gibi çeşitli modelleriyle hibrit otomobil alanında yer almış olsa da, şu ana kadar tamamen elektrikle çalışan bir otomobil üretmemişti. Artık bu alana da yönelmeye karar veren Porsche, bugün yayınladığı açıklamayla, tamamen elektrikle çalışan ilk otomobili için yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.

Porsche'un ilk elektrikli otomobili, 2015'in en beğenilen konsept otomobillerinden biri olan Mission E olacak. Mission E, ilk olarak, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Frankfurt Motor Show kapsamında gösterilmiş ve katılımcılardan yoğun ilgi görmüştü. Fuar zamanı otomobilin seri üretime geçeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı, ancak bugün yayınlanan açıklamayla seri üretime başlanacağı duyuruldu ve Mission E'nin 2020 yılına kadar yollardaki yerini alacağı açıklandı.

Mission E'nin seri üretimi için 700 milyon euro yatırım yapacağını açıklayan Porsche, Stuttgart-Zuffenhausen'deki üretim tesislerini geliştirecek ve yeni otomobilinin üretimine uygun hale getirecek. Mission E'nin seri üretimi için yapılan geliştirmeler sayesinde 1000 kişiye iş imkanı doğacak.

Tesla'nın elektrikli otomobillerine sağlam bir rakip olacak gibi görünen Mission E, 600 beygir gücüne sahip ve saatte 100 km'ye 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Tam şarj olmuş haliyle 500 kilometreden fazla yol gidebilen Mission E, yeni nesil bir şarj etme sistemi kullanacak. Bu yenilikçi şarj etme sistemi sayesinde, otomobilin 15 dakika içerisinde yüzde 80 şarj olacağı belirtiliyor.

Tesla'nın 2020 yılına kadar neler yapacağı bilinmez ama Porsche'un yeni otomobiliyle Tesla'nın mevcut araçlarını geride bırakacağını söylemek mümkün. Tesla'nın Mission E'ye en yakın aracı olan Model S P85D, 691 beygir gücüyle Porsche'un önünde olsa da, aracın sürüş mesafesinin 400 km'de kalması Mission E'yi bir adım öne koyuyor.

http://newsroom.porsche.com/en/products/porsche-mission-e-concept-study-iaa-e-mobility-12066.html