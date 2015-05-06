Portal Pinball oyunu mobil platformda da boy gösterecek

Oyun dünyasının sevilen yapımlarından Portal 2007 yılında piyasaya çıkarak bir çok oyuncunun beğenisini kazanmıştı. Serinin devam oyunu 2011 yılında piyasaya sürülmüştü. Bunun üzerine bir çok kullanıcı Portal 3 oyununu bekliyordu ancak Zen Studios ilginç bir duyuru yaptı.

Portal Pinball adındaki yeni oyununu duyuran şirket Portal teması ile Pinball oyununu harmanlayarak ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Oynanış videosu da yayınlanan oyun 25 Mayıs tarihinde mobil platformlarda da kendine yer bulacak. Konsollarda 2.99 dolar fiyatlandırmaya sahip olacak oyunun mobil platformlar için fiyatı 1.99 dolar şeklinde belirlenmiş.