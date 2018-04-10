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Portekiz'de yenilenebilir enerji kaynakları, ülke ihtiyacından fazla enerji üretti

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla son zamanlarda sık sık gündeme gelen Avrupa ülkesi Portekiz, geçtiğimiz Mart ayında önemli bir ilke imza attı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Portekiz'de geçtiğimiz Mart ayında yenilenebilir enerji kaynakları, ülkenin toplam elektrik tüketiminden fazla enerji üretti. Avrupa ülkesi, elektrik tüketiminin tam %103.6'sı oranında yenilenebilir enerji üreterek önemli bir ilke imza attı.

Portekiz Enerji Altyapı Şirketi (REN) tarafından yayınlanan raporda ülkenin en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olarak hidroelektrik ve rüzgar enerjisi dikkat çekiyor. Rapora göre Portekiz'in Mart ayındaki elektrik üretiminin %55'i hidro kaynaklardan, %42'si ise rüzgar santrallerinden elde edilmiş. REN'in verilerine göre ülkenin Mart ayındaki bu enerji rekoru aynı zamanda tam 1.8 milyon tonluk karbondioksit salımına da engel olmuş.

Geçtiğimiz ay yenilenebilir enerjide elde edilen başarının gelecek için önemli bir örnek oluşturduğunu belirten REN,"Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2040 yılı itibariyle Portekiz'in yıllık tüm elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini tahmin ediyoruz. Mart ayında elde edilen bu rekor önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını göstermesinin yanı sıra Portekiz'in gelecekte elektrik ihtiyacını hem güvenilir hem de ekonomik bir şekilde tamamiyle yenilenebilir enerjiye güvenerek karşılayabileceğini kanıtlıyor." ifadelerine yer veriyor.

70 saat sadece yenilenebilir enerji kullanıldı


Portekiz'in Mart ayında yalnızca yenilenebilir enerji kullandığı en uzun süre 70 saat oldu. 9 Mart'ta başlayan süreçte tam 70 saat boyunca ülkenin tüm elektrik tüketimi yenilenebilir kaynaklardan sağlandı ve hiç emisyon üretilmedi. Avrupa ülkesi, bu 70 saatlik rekor haricinde ise zaman zaman aradaki boşlukları doldurmak adına fosil yakıtlara başvurmak zorunda kaldı.

Portekiz'in Mart ayındaki rekorunda aynı zamanda geçtiğimiz ayın hava şartları da etkili olmuş. Zira yağmur ve rüzgarın bol olması hidroelekrik ve rüzgar santrallerinden de daha fazla enerji elde edilebilmesi anlamına geliyor.

https://www.ecowatch.com/portugal-renewable-energy-wind-hydropower-2556245355.html Yorum Yaz
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
% 55 HES yazında anlasın insanlar. HES bizim ülkemizde yenilenebilir enerji olarak kabul görmez. Sadece RES ve GES geçerlidir.
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kadirirdem 1 yıl
Darısı bizim başımıza.
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kankixx123 1 yıl
Favela Brezilya'da değil miydi ya?
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kankixx123 1 yıl
Aslında res de kabul görmüyor. Ges doğaya zarar vermediği için bu konuda tek. Ayrıca hesin doğaya verdiği olumsuz etki nedeniyle aynı ges gibi küçük güçte ama çokça yaparak bu sınıfa dahil etmeyi düşünüyorlar. Yani res değil hes girecek.
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12 Angry Men 1 yıl
Dünyadaki ülkeler böyle az nufuslu olsa ve kendı enerjısını kendısı karşılasa dunya ne guzel bır yer olurdu. Ornegın bır avrupa'ya bakın, bir de hindistan, pakıstan, afrika ve ortadoğu gibi ülkelere bakın.
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
% 55 HES yazında anlasın insanlar. HES bizim ülkemizde yenilenebilir enerji olarak kabul görmez. Sadece RES ve GES geçerlidir.
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Muguroz 1 yıl gcb1903
Bazı ülkeler HES açısından şanslı ve bu ülkeler bu özelliklerini "o kadar da parlak olmayan" RES ve GES performanslarını gölgelemek için alet ediyorlar. Ama Portekiz durumuna bakacak olursak, %55'in üzerini (söylediğiniz değerin) tamamen YES ile doldurmak takdire şayan bir başarı. Bunu sadece "yapılan yatırım" olarak da görmemek lazım. Ülke ihtiyacının tamamını YES'ten karşılamak için ülkenin belli seviyelerde bilgi birikiminin olması gerekir. Örneğin; şebeke yönetim/donanım teknolojileri (akıllı şebekeler), bakım-onarım-kurulum teknik bilgisi ve teknik iş gücü, hukuksal düzenlemeler vesaire.
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Feyzuli 1 yıl
En fazla 11 milyon nüfus var. %25i Favela.
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Mihrali Bey 1 yıl Feyzuli
Portekiz'de favela var mı?
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