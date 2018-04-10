Portekiz'de yenilenebilir enerji kaynakları, ülke ihtiyacından fazla enerji üretti

Portekiz'de geçtiğimiz Mart ayında yenilenebilir enerji kaynakları, ülkenin toplam elektrik tüketiminden fazla enerji üretti. Avrupa ülkesi, elektrik tüketiminin tam %103.6'sı oranında yenilenebilir enerji üreterek önemli bir ilke imza attı.



Portekiz Enerji Altyapı Şirketi (REN) tarafından yayınlanan raporda ülkenin en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olarak hidroelektrik ve rüzgar enerjisi dikkat çekiyor. Rapora göre Portekiz'in Mart ayındaki elektrik üretiminin %55'i hidro kaynaklardan, %42'si ise rüzgar santrallerinden elde edilmiş. REN'in verilerine göre ülkenin Mart ayındaki bu enerji rekoru aynı zamanda tam 1.8 milyon tonluk karbondioksit salımına da engel olmuş.



Geçtiğimiz ay yenilenebilir enerjide elde edilen başarının gelecek için önemli bir örnek oluşturduğunu belirten REN,"Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2040 yılı itibariyle Portekiz'in yıllık tüm elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini tahmin ediyoruz. Mart ayında elde edilen bu rekor önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını göstermesinin yanı sıra Portekiz'in gelecekte elektrik ihtiyacını hem güvenilir hem de ekonomik bir şekilde tamamiyle yenilenebilir enerjiye güvenerek karşılayabileceğini kanıtlıyor." ifadelerine yer veriyor.



70 saat sadece yenilenebilir enerji kullanıldı

Portekiz'in Mart ayında yalnızca yenilenebilir enerji kullandığı en uzun süre 70 saat oldu. 9 Mart'ta başlayan süreçte tam 70 saat boyunca ülkenin tüm elektrik tüketimi yenilenebilir kaynaklardan sağlandı ve hiç emisyon üretilmedi. Avrupa ülkesi, bu 70 saatlik rekor haricinde ise zaman zaman aradaki boşlukları doldurmak adına fosil yakıtlara başvurmak zorunda kaldı.



Portekiz'in Mart ayındaki rekorunda aynı zamanda geçtiğimiz ayın hava şartları da etkili olmuş. Zira yağmur ve rüzgarın bol olması hidroelekrik ve rüzgar santrallerinden de daha fazla enerji elde edilebilmesi anlamına geliyor.

https://www.ecowatch.com/portugal-renewable-energy-wind-hydropower-2556245355.html