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Pre 3, 349 Avro'dan satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Palm'ı satın almasından sonra akıllı cihaz pazarına yeniden geri dönüş yapan HP'nin yaklaşık 6 ay önce üzerindeki perdenin kaldırıldığı Pre 3'ün kullanıcıyla buluşması sonunda bu ay içerisinde gerçekleşiyor.

HP Almanya'nın çevrimiçi mağazasından ön satışa sunulan telefonun satış fiyatı 349 Avro olarak belirlenirken, sitede yer alan bilgiye göre telefon 1 ila 2 hafta içerisinde kullanıcılarla buluşmuş olacak.

3.6 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik ekranının yanı sıra üzerinde dahili QWERTY klavyesi de bulunan Pre 3, gücünü Qualcomm'un 1.4GHz'lik işlemcisinden alırken, 5 megapiksellik görüntüleme desteği sunan kamerasıyla HD video kaydı yapabiliyor.


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Petyr Baelish 8 yıl
349 Avro'dan 75$'a :D
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TeksasStyLe 8 yıl
bence çok güzel bir telefon ülkemize gelirse alınabilir şu özelliğide çok güzelmiş eşleşme youtube.com/...
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Stanislas Xavier 8 yıl
BarGoS
bir cihaz ancak bukadar blackberry torch çakması olabilir. çinliler bile bukadarını yapmamıştı :D

arkadaşım biraz araştırırsan ilk versiyon pre torch dan daha önce tanıtıldı...o zaman blackberry bold 9700 ile meşguldü....
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BarGoS 8 yıl
bir cihaz ancak bukadar blackberry torch çakması olabilir. çinliler bile bukadarını yapmamıştı :D
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JohanCruyff14 8 yıl

BarGoS

bir cihaz ancak bukadar blackberry torch çakması olabilir. çinliler bile bukadarını yapmamıştı :D


Bilip bilmeden yorum yapmayı ne kadar çok seviyorsunuz. Pre serisinin daha önce çıkmış olmasını geçtim, klavyesi dışında neresi benziyor?
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Janissary- 8 yıl BarGoS
BarGoS

bir cihaz ancak bukadar blackberry torch çakması olabilir. çinliler bile bukadarını yapmamıştı :D


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Nasıl benziyor?
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Stanislas Xavier 8 yıl
İşletim sistemi oldukça başarılı olan fakat uygulama azlığı yüzünden değeri düşen iyi bir cihaz keşke palm ayakta kalabilseydi de hp ye mahkum olmasaydık hp nin çok saygın bir marka olduğunu düşünmüyorum
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s_demirci_53 8 yıl
aslında ben bir kaç video izledim gayet güzel bir telefona benziyor özellikle menüler androidden bile daha çok hoşuma gitti tek sıkıntısı aynı iphone gibi tek sürüm üretiliyor ama onun kadar ilgi çekmiyor...
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JohanCruyff14 8 yıl
Türkiye'ye gelir mi acaba?
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Dr.Apple 8 yıl
Tip olarak isteneni veremesede islemci olsun cozunurluk olsun ekran olsun. Gercekten tutulacaga benziyor. Arkasinda hp var sonucta!
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