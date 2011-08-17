Pre 3, 349 Avro'dan satışa sunuluyor

Haber Editörü
Palm'ı satın almasından sonra akıllı cihaz pazarına yeniden geri dönüş yapan HP'nin yaklaşık 6 ay önce üzerindeki perdenin kaldırıldığı Pre 3'ün kullanıcıyla buluşması sonunda bu ay içerisinde gerçekleşiyor.
HP Almanya'nın çevrimiçi mağazasından ön satışa sunulan telefonun satış fiyatı 349 Avro olarak belirlenirken, sitede yer alan bilgiye göre telefon 1 ila 2 hafta içerisinde kullanıcılarla buluşmuş olacak.
3.6 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik ekranının yanı sıra üzerinde dahili QWERTY klavyesi de bulunan Pre 3, gücünü Qualcomm'un 1.4GHz'lik işlemcisinden alırken, 5 megapiksellik görüntüleme desteği sunan kamerasıyla HD video kaydı yapabiliyor.
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arkadaşım biraz araştırırsan ilk versiyon pre torch dan daha önce tanıtıldı...o zaman blackberry bold 9700 ile meşguldü....
Bilip bilmeden yorum yapmayı ne kadar çok seviyorsunuz. Pre serisinin daha önce çıkmış olmasını geçtim, klavyesi dışında neresi benziyor?
Nasıl benziyor?