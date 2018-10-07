Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek

Ana amacı insanları siber dünyadaki gizli gözlerden korumak olan Electronic Frontier Foundation (EFF), Privacy Badger adlı tarayıcı eklentisine Google ile ilgili yeni güncellemeler getirdi. Gelen yeniliklerden sonra artık arama devinin sizi izlemesi zorlaşacak.

Privacy Badger, web'de gezinirken görünmeyen ve casusluk yapan reklamları engellemek için EFF'in geliştirme ekibinin oluşturduğu bir web tarayıcı eklentisidir. Bu eklentinin son güncellemesinde Google arama motoru, Hangouts ve Google Dökümanlar hizmetlerini kullanan kullanıcıların tıklama takibine karşı koruma altına alındıkları belirtiliyor. Yani sizin bu hizmetlerdeki herhangi bir linke tıklamanız sonucu gittiğiniz sayfaları Google takip edemeyecek.

Google link takibi yapmayı seviyor

EFF'nin resmi blog sayfasında da duyurulan bu güncellemelerle ilgili resmi açıklama ise şu şekilde: "Link izleme, bir linke, web sitesinden ayrılmak için tıkladığınız zaman bir şirketin sizi takip etmesini sağlar. Bu yılın başlarında, EFF Facebook'un bu uygulamayı kullanmasını hedefleyen bir Privacy Badger güncellemesi yayınladı. Görünüşe göre, Google hem web aramasında hem de Hangouts gibi özel görüşmelerinizde ve Google Dokümanlar'daki yorumlarda aynı izleme türünü gerçekleştiriyor. Şu andan itibaren, Privacy Badger sizi Google'ın tüm bu alan adlarındaki bağlantı izleme özelliğini kullanmasından koruyacaktır."

Bu eklentiyi kullanarak, şu anda tüm Google hizmetlerinde bağlantı takibine karşı korunmayacaksınız. Ancak söz konusu hizmetleri kullanırken izlenmeniz mümkün olmayacak. Eğer tarayıcınıza Privacy Badger yüklüyse, yeni güncellemeyi almak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok, sadece tarayıcınız eklenti güncellemelerini kontrol edene kadar bekleyin.

https://www.eff.org/privacybadger