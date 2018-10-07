Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek

Electronic Frontier Foundation (EFF), Google'ın Arama, Hangouts ve Dokümanlar web hizmetlerinde bağlantı izlemeyi engellemek için tasarlanmış bir Privacy Badger güncellemesini duyurdu.
7 ay
4,7b
1
9
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ana amacı insanları siber dünyadaki gizli gözlerden korumak olan Electronic Frontier Foundation (EFF), Privacy Badger adlı tarayıcı eklentisine Google ile ilgili yeni güncellemeler getirdi. Gelen yeniliklerden sonra artık arama devinin sizi izlemesi zorlaşacak.
Privacy Badger, web'de gezinirken görünmeyen ve casusluk yapan reklamları engellemek için EFF'in geliştirme ekibinin oluşturduğu bir web tarayıcı eklentisidir. Bu eklentinin son güncellemesinde Google arama motoru, Hangouts ve Google Dökümanlar hizmetlerini kullanan kullanıcıların tıklama takibine karşı koruma altına alındıkları belirtiliyor. Yani sizin bu hizmetlerdeki herhangi bir linke tıklamanız sonucu gittiğiniz sayfaları Google takip edemeyecek. 

Google link takibi yapmayı seviyor

EFF'nin resmi blog sayfasında da duyurulan bu güncellemelerle ilgili resmi açıklama ise şu şekilde: "Link izleme, bir linke, web sitesinden ayrılmak için tıkladığınız zaman bir şirketin sizi takip etmesini sağlar. Bu yılın başlarında, EFF Facebook'un bu uygulamayı kullanmasını hedefleyen bir Privacy Badger güncellemesi yayınladı. Görünüşe göre, Google hem web aramasında hem de Hangouts gibi özel görüşmelerinizde ve Google Dokümanlar'daki yorumlarda aynı izleme türünü gerçekleştiriyor. Şu andan itibaren, Privacy Badger sizi Google'ın tüm bu alan adlarındaki bağlantı izleme özelliğini kullanmasından koruyacaktır."
Bu eklentiyi kullanarak, şu anda tüm Google hizmetlerinde bağlantı takibine karşı korunmayacaksınız. Ancak söz konusu hizmetleri kullanırken izlenmeniz mümkün olmayacak. Eğer tarayıcınıza Privacy Badger yüklüyse, yeni güncellemeyi almak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok, sadece tarayıcınız eklenti güncellemelerini kontrol edene kadar bekleyin.

https://www.eff.org/privacybadger Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simbolmina 7 ay en beğenilen
Buna güvenebilecek miyiz peki?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Altıpatlar 7 ay
Böyle şeyler görünce aklıma direk Cem Yılmaz'ın "CIA bu hesaplara bakıyormuş" esprisi geliyor


1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
BroteinCi 7 ay
Google bizi izlese nolacak. Izlemesinin bana hayri var mesela geçenlerde anneme ayakkabılık bakıyorduk 270tlye bulduk sonra sağolsun google amca beni izlediği için bir yerden reklam çıkıverdi ve 233 tlye aldık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TinyAngel 7 ay BroteinCi
Oysa sıcak fırsatları takip etseydin ayakkabıyı beleşe alıp üstüne 50 TL hediye çeki alabilecektin yazık olmuş
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 7 ay
Ghostery kullanın, izleyicilerin alayını engelleyin pişman olmayacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 ay alaz1903
Chrome eklentileri Google servislerini es geçebiliyorlar. Yoksa Google eklenti sitelerinden kaldırıyor. Yada Google ile çeşitli anlaşma yapıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Altıpatlar 7 ay
Böyle şeyler görünce aklıma direk Cem Yılmaz'ın "CIA bu hesaplara bakıyormuş" esprisi geliyor


1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 7 ay
Ben bu uygulamayı bu sabah yüklemiştim. Bir kaç saat kullandıktan sonra kaldırdım.
Maalesef bu tip uygulamakar bazı sitelerde ‘false positive’ denen yanlış engellemelere neden oluyor. Girdiğim bir sitede haberleri açmayı engelliyordu. Bu yüzden kaldırdım.
Buna benzer bir başka uzantı olan ‘Disconnect’ isimli bir uzantı daha kullanmıştım. Bunu da kaldırdım. Dediğim gibi bazı sitelerin işlevişini bozuyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 7 ay en beğenilen
Buna güvenebilecek miyiz peki?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Jarvish akıllı kask zengin gerçeklik ekranı ile geliyor 7 ay Sanal gerçekliği farklı bir noktaya taşıyan Varjo'ya 31 milyon dolarlık yatırım 7 ay Rüzgar türbinlerinin artması küresel ısınmayı tetikleyebilir 7 ay Apple, Çin'in casusluk iddialarıyla ilgili olarak Kongre'ye açıklama yaptı 7 ay Instagram Hikayeler'de 15 saniyeden uzun video paylaşmak artık daha kolay 7 ay QNAP’in İlk 3 Diskli Nas Kutusu - TS-328 İncelemesi 7 ay Pocophone F1'in Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu: Snapgragon 845'li en ucuz telefon! 7 ay Vitalik Buterin, Ethereum'dan ayrılacağı hakkındaki söylentilere yanıt verdi 7 ay ABD hükümeti Çin'in casusluk iddialarıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı 7 ay Yüz tanıma özellikli Panasonic Eluga X1 ve Eluga X1 Pro tanıtıldı 7 ay Intel 2018 için en önemli lansmanını yapıyor | Donanım Haber olay yerinde 7 ay Nükleer felaketten 32 yıl sonra Çernobil yeniden enerji üretecek 7 ay Fortnite içerik üreticilerini ödüllendirmeye başlıyor 7 ay 4 kameralı Samsung telefonunun detayları netleşiyor 7 ay Apple A12 Bionic yonga seti mercek altında 7 ay Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere 7 ay 2.5 Gbps Ethernet yaygınlaşıyor 7 ay Facebook Messenger'a sesli komut desteği geliyor 7 ay 1 takipçimizle Güney Kore'ye, Samsung'un TV merkezine gidiyoruz 7 ay Binance CEO'su: "Güvenlik, kripto para borsaları için en temel iş" 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Privacy Badger artık Google'ın sizi izlemesini de engelleyecek Sonraki Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir 7 ay İki yeni atom altı parçacık tespit edildi 7 ay Lockheed Martin insan taşıyabilen ve tekrar kullanılabilir Ay’a gidecek uzay aracı prototipini tanıttı 7 ay Google'ın iki gün sonra tanıtacağı Pixel Slate isimli tableti sızdırıldı 7 ay 450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor 7 ay AMD yeni Ryzen Threadripper işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı 7 ay Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite 7 ay Fortnite Mobile’ın iOS platformundaki geliri 200 günde 300 milyon doları aştı 7 ay Chrome Android minimum gereksinimler değişiyor, en az 32 milyon cihaz liste dışı kalabilir 7 ay Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın" 7 ay Tencent oyunlarında yüz tanıma kullanarak yaş sınırını kontrol edecek 7 ay Monster'da Bu Hafta - FIFA 19 7 ay Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini hatalar nedeniyle geri çekti 7 ay Truecaller Chat deneme sürecine başladı 7 ay Polestar 1 üretime ilk adımını attı 7 ay Venezuela da petro kullanımı zorunlu hale geliyor 7 ay Asphalt 9: Legends’a ilk güncelleme geldi 7 ay Çin'in Spotify'ı, ABD'de halka arz edilecek 7 ay Amazon, satıcılardan rüşvet alan çalışanın işine son verdi 7 ay Türk firma mezar taşlarında karekod devrini başlattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim