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Prizli hibrit Mini Countryman kameralara yakalandı

MINI ailesinin en büyük üyesi olan MINI Countryman'in yakında yollarla buluşması beklenen prizli hibrit versiyonu, denemeler sırasında casus kameralara yakalandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Prizli hibrit Mini Countryman kameralara yakalandı
 
Bir süredir prizli hibrit bir MINI Countryman araç geleceğinin dedikoduları sektör içinde dolaşmaktaydı. BMWBlog’un yaptığı son haberde ise bu iddiaları doğrulayan fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yer alan MINI modeli Countryman ve hibrit bir model. Ancak bu hibrit arabayı Prius gibi Japon hibritlerinden ayıran şey, aracın Japon hibritlerine kıyasla daha sportif bir yapıya sahip olacağı gerçeği zira araç BMW i8 ile birçok ortak parça kullanıyor.
MINI Countryman aslında markanın ismini de yansıttığı tarzda ürettiği otomobillerden biraz farklı çünkü otomobili “mini” olarak adlandırmak pek de doğru olmaz. Countryman, kompakt crossover sınıfındaki varlığını cüssesiyle hak eden tarzda bir otomobil.
Hibrit Countryman, MINI Countryman E olarak adlandırılacak ve BMW grubunun yeni otomobillerinden aşina olduğumuz 1,5 litrelik 3 silindirli benzinli turbo motor ön tekerleklere 6 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla bağlanacak. Bir adet elektrikli motor ise arka aksa güç iletecek. Ön aksa yerleştirilecek olan bir adet yüksek voltajlı generatör ise “boost” moduna (güçlendirme) sahip olmanın yanı sıra, batarya için elektrik üretme fonksiyonunu üstlenipve marş  motoru olarak da görev yapacak.
Bahsettiğimiz 1,5 litrelik benzinli ünite yine çoğumuzun bildiği üzere 136 beygir güç ve 220 Nm tork üretecek. Ekstra 20 beygirlik güç ise ön akstaki elektrikli motor tarafından sağlanacak. Arka aksa yerleştirilecek olan motor ise 88 beygir güç ve 165 Nm torka sahip. Aracın Avrupa test normlarına göre sadece elektrikli modda iken yaklaşık 40 km’lik bir menzile sahip olduğu da iddialar arasında. Yine sadece elektrikli motorlar kullanılarak araç 80 km/s hıza ulaşabilecek. Hibrit Countryman’in, normal versiyonlarla aynı iç mekan hacmine sahip olması bekleniyor. Piller arka taraftaki zemin altındaki taşıma bölümüne yerleştirilecek.
Countryman E hakkında herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamakta. Aynı şekilde aracın yollarla ne zaman buluşacağı da gizemini korumakta. BMW 3 serisinin hibrit versiyonunun Avrupa’da stokları tükenmiş durumda zira BMW’nin beklemediği bir ilgiyle arabanın satışları gerçekleşmiş. Şirketin aynı umutları Countryman için de beslediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://cleantechnica.com/2016/06/24/plug-hybrid-mini-countryman-caught-testing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hdplus 3 yıl
Keşke bizim ülkemizin caddelerinde de kamuflajlı araçlar yakalanabilse.
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The Balance 3 yıl Hdplus
Bizim ülkede insan kamuflajıyla gezen hayvanlar olduğu sürece unut gitsin.
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Opus Diabolicum 3 yıl
S.a yetkili abiler. Sitenin adını ne zaman otohaber.com olarak değiştireceksiniz acaba?
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