Project Ara modüler telefon projesi rafa kalktı

Google’ın büyük yatırımlar yaptığı ve iyi bir potansiyeli olduğu düşünülen modüler akıllı telefon projesi Project Ara rafa kalkıyor. Google Glass projesinden sonra firmanın diğer büyük yatırımı da böylece gün yüzü göremeden veda etmiş oldu.

Project Ara aslında Motorola bünyesinde başlayan bir projeydi. Projede işlemci, ekran, kamera, batarya, WiFi, Bluetooth gibi pek çok bileşenin kolaylıkla değiştirilebilmesi veya yükseltilebilmesi amaçlanıyordu. Tüketiciler 50$ değerindeki iskeleti satın aldıktan sonra istediği modülle cihazını kurmaya başlıyordu.

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Google daha sonra Motorola’yı Lenovo’ya sattı ancak potansiyeli nedeniyle Project Ara yuvada kaldı. Yazılım ve donanım tarafında önemli ilerlemeler kaydeden proje, pilot olarak bir modül mağazası da açmayı planlıyordu. Pek çok üretici proje için modül geliştirmeye başlamıştı.

Projenin hangi nedenle iptal edildiği bilinmiyor ancak bu yıldan itibaren firmanın Nexus ismini bırakarak Pixel ismiyle akıllı telefon üretimine devam edecek olmasının etkisi olduğu tahmin ediliyor. Project Ara için söz verilen geliştirici sürümleri yılın sonunda dağıtıma çıkacak ancak ticari olarak herhangi bir adım atılmayacak. Firma bunun yerine üçüncü taraf üreticilere lisans vermeyi düşünüyor. Böylece farklı markalar altında modüler telefonlar görebileceğiz. Tabii henüz böyle bir üretici girişimde bulundu mu bilemiyoruz.