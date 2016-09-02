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Project Ara modüler telefon projesi rafa kalktı

Google’ın bileşenleri değiştirilebilen modüler akıllı telefon projesi Project Ara, kendisini bekleyen sondan kurtulamadı. Google sadece lisanslama ile yola devam etmeyi düşünüyor.
2 yıl
4b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın büyük yatırımlar yaptığı ve iyi bir potansiyeli olduğu düşünülen modüler akıllı telefon projesi Project Ara rafa kalkıyor. Google Glass projesinden sonra firmanın diğer büyük yatırımı da böylece gün yüzü göremeden veda etmiş oldu.

Project Ara aslında Motorola bünyesinde başlayan bir projeydi. Projede işlemci, ekran, kamera, batarya, WiFi, Bluetooth gibi pek çok bileşenin kolaylıkla değiştirilebilmesi veya yükseltilebilmesi amaçlanıyordu. Tüketiciler 50$ değerindeki iskeleti satın aldıktan sonra istediği modülle cihazını kurmaya başlıyordu.

Ayrıca Bkz. "HTC One A9s resmiyet kazandı"

Google daha sonra Motorola’yı Lenovo’ya sattı ancak potansiyeli nedeniyle Project Ara yuvada kaldı. Yazılım ve donanım tarafında önemli ilerlemeler kaydeden proje, pilot olarak bir modül mağazası da açmayı planlıyordu. Pek çok üretici proje için modül geliştirmeye başlamıştı.

Projenin hangi nedenle iptal edildiği bilinmiyor ancak bu yıldan itibaren firmanın Nexus ismini bırakarak Pixel ismiyle akıllı telefon üretimine devam edecek olmasının etkisi olduğu tahmin ediliyor. Project Ara için söz verilen geliştirici sürümleri yılın sonunda dağıtıma çıkacak ancak ticari olarak herhangi bir adım atılmayacak. Firma bunun yerine üçüncü taraf üreticilere lisans vermeyi düşünüyor. Böylece farklı markalar altında modüler telefonlar görebileceğiz. Tabii henüz böyle bir üretici girişimde bulundu mu bilemiyoruz. 

 

http://www.zdnet.com/article/google-reportedly-kills-project-ara-modular-phone/ Yorum Yaz
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SkewCurrent 2 yıl en beğenilen
Ara'mazsan Ara'ma yar...
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Project Ara = Türkiye'de yeni kimliklerin dağıtım tarihi
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sniper23 2 yıl
Samsung, Apple ve diğer telefon üreticileri bunu beğendi.
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T@M@Y 2 yıl
Kullanıcılar için güzel gelişmeydi.
Telefonda Kameraya önem veren birisiyim.
örnek veriyorum Note 4 var elimde, note 7 çıktı ve kamerası bana göre kat kat iyi.
Kavisli ekran 4 gb ram vs beni ilgilendirmiyor. Note 7 nin kamerayı alıp :) note 4 e takılabilse ne güzel olurdu.
Samsung 'u örnek olarak verdim. Firmalarda bu tip adımlar atabilirdi fakat kâr marjları düşecektir.
1 Tane babayiğit çıkıp bu sistemi getirebilse bir şekilde, piyasada bir adım öne geçebilir.
Düşünü gidip servise kamera sensörünü 300 TL'ye upgrade yapıyorsunuz.
Veya 2 Gb ram var telefonda 4 gb 'a ram yapabiliyorsunuz.
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MHEC 2 yıl
Zatwn inanmadıydım bunun piyasaya gireceğine
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WB 2 yıl
Daha o gun demistik bu is tutmaz diye..
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kadirirdem 2 yıl
böyle olacağı belliydi adamlar telefonlardan deli para kırıyorlar buna izin verirler mi ?...
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FBcoskunFB 2 yıl
Hoş gibi gözükse de gereksiz bir konseptti. Bence firmaların asıl üretmesi gereken cihaz asus padfone konsepti.mukemmel düşünülmüş bir cihazdı.ama tablet piyasasına ciddi zarar vereceği için ureticilerin işlerine gelmez.


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Yosunluel 2 yıl
Gerçekleşmesi için henüz zamana ihtiyacı olan, erken duyurulmuş bir proje sanırım Ara. Hâlbuki masaüstü bir pc'yi upgrade edercesine telefon upgrade etmek güzel bir fikir. Değişebilen parçalar sayesinde örneğin bütün LTE bandlarıyla uyumlu hale şıp diye gelebilen bir cihaz olabilirdi ya da koşarken adımsayar modülünü tak, çıkar, tansiyon modülünü tak, çıkar, şeker ölçüm modülünü tak, çıkar gibi...Üstelik, her yeni telefon üretiminde kullanılan onca metal ve plastikten de tasarruf edilebilirdi. Her neyse, zaten çok dağınık android ekosistemi. Stabilite sorunları var. Google, patent vererek öncelikle diğer üreticilerin ne yapacağını görmek istiyor sanırım. O değil de, androidden ziyade tizen ya da sailfish os ile bir ARA cihazı görmeyi de çok isterim.
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Project Ara = Türkiye'de yeni kimliklerin dağıtım tarihi
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alprkrkmz 2 yıl
Ah LG vah LG. Google bile bıraktı işin peşini. Bakalım G5 ten nasıl geri döneceksin.
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sniper23 2 yıl
Samsung, Apple ve diğer telefon üreticileri bunu beğendi.
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MrKemal17 2 yıl
Geç de olsa hatalarının farkına varmışlar.
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