HTC One A9s resmiyet kazandı

Bir süre önce ilk görselleri internete sızdırılan HTC’nin yeni akıllı telefonu One A9s, IFA 2016 fuarında resmi olarak tanıtıldı. Geçen yıl ki ilk versiyonun aksine yeni versiyonda fiyatın biraz daha aşağı çekildiğini görüyoruz.

Tamamen metal olarak imal edilen gövdenin yanında cihazın tasarımı geçen yıldan izler taşıyor ancak bazı önemli değişiklikler var. Arka kamera üst köşeye taşınırken, ön kısımdaki ışık sensörü ve ön kameranın da yeri değişmiş. Ayrıca alt kısımdaki HTC logosu kaldırılmış ve arka kısma taşınmış.

5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan One A9s modeline 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti eşlik ediyor. 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB kapasite seçeneği ile gelecek olan modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2300mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikler yer alıyor.

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Geçen yılın One A9 modelini hatırlayacak olursak; 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 2150mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyordu.

Yeni modelin eskiye göre önemli avantajlar sunduğu pek söylenemez. Performans konusunda biraz artış yaşanacağı tahmin edilse de, çözünürlük bakımından gerileme yaşandığı görülüyor. Bu kısıntı en azından fiyata yansımış zira yeni model için 350$ başlangıç fiyatı bulunuyor. İlk versiyonda 499$ etiketini görmüştük. Modelin önümüzdeki haftalarda piyasada olması bekleniyor.