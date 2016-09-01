Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One A9s resmiyet kazandı

Geçen yıl fiyatı yüksek olmasına rağmen yine de başarılı satışlara imza atan One A9, bu yıl bazı konularda kesintiye uğrayarak yeniden karşımıza çıkıyor. Elbette fiyatı da düşüyor.
2 yıl
3,6b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One A9s resmiyet kazandı

Bir süre önce ilk görselleri internete sızdırılan HTC’nin yeni akıllı telefonu One A9s, IFA 2016 fuarında resmi olarak tanıtıldı. Geçen yıl ki ilk versiyonun aksine yeni versiyonda fiyatın biraz daha aşağı çekildiğini görüyoruz.

Tamamen metal olarak imal edilen gövdenin yanında cihazın tasarımı geçen yıldan izler taşıyor ancak bazı önemli değişiklikler var. Arka kamera üst köşeye taşınırken, ön kısımdaki ışık sensörü ve ön kameranın da yeri değişmiş. Ayrıca alt kısımdaki HTC logosu kaldırılmış ve arka kısma taşınmış.

5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan One A9s modeline 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti eşlik ediyor. 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB kapasite seçeneği ile gelecek olan modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2300mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan giriş seviyesine yönelik Exynos 7570 yonga seti"

Geçen yılın One A9 modelini hatırlayacak olursak; 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 2150mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alıyordu.

Yeni modelin eskiye göre önemli avantajlar sunduğu pek söylenemez. Performans konusunda biraz artış yaşanacağı tahmin edilse de, çözünürlük bakımından gerileme yaşandığı görülüyor. Bu kısıntı en azından fiyata yansımış zira yeni model için 350$ başlangıç fiyatı bulunuyor. İlk versiyonda 499$ etiketini görmüştük. Modelin önümüzdeki haftalarda piyasada olması bekleniyor.

 

http://www.htc.com/uk/smartphones/htc-one-a9s/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
iphone 7 den sonra 2. çirkin çıkmış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 yıl
HTC rakabet edemez hale geldin ya degistir yonetim kafasini yada sat gitsin sirketi.seni sevenleri uzme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zbilici 2 yıl
A9s en çok satan ikinci telefonu hatta fiyatı biraz daha uygun tutsa en çok satan telefonu olabilirdi. Bence gayet şık bir tasarım içerisinde full HD ekran, snapdragon 820 koysaydı htc 10 dan daha çok satardı. Ama adamlarda mazoşist bir ruh var, illa acı çekelim, zarar edelim diyorlar, saygı duymak lazım...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanıncipsi 2 yıl
HTC A8 ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatalrhymex 2 yıl
Eminim birçok kullanıcı gibi htc deki son güzel günlerimi m7 ile yaşadım. Geçmiş zaman eki koydum çünkü kamerasının ısıdan dolayı zamanla pembeleşmeye başlaması beni ondan koparan en etkili sorun oldu. Yoksa çok iyiydik yağ gibi arayüz, pembeleşmeseydi ideal kamera, ses zaten bomba, ha birde benim için vazgeçilmez xda desteği çok fazlaydı. Neyse bu saatten sonra htc almak bana kalırsa ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bombaya benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 2 yıl
Bence çok güzel cihaz 800-1000 tl bandında çok satardı ama bu fiyatla 19 tane satamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
tasarım tamamen iphone

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


şu kendine özgü tasarımları hep eleştirildi ama bence çok güzeldi.

taiwan malı HTC tasarım olarak iyice çin malı telefonlara döndü.

nexus modellerinde belki kendine özgü bir kasa görürüz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcest 2 yıl
Sabun gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 2 yıl
Snapdragon 625, 3 gb, full hd olmalıydı bu fiyata yine. Snapdragon 820'li cihazlar var bu fiyata, olmaz değil. 820 bile 70 dolarlık chipset. Daha da düşmüştür. MediaTek bedava mı veriyor, Qualcomm orta seviyeyi pahalı mı veriyor nedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
Şu telefonda HTC'ye ait bir tane çizgi bile göremiyorum. Eskiden performansı fiyatına göre kötüde olsa bakınca insanı hayranlık içinde bırakan telefonlar üretiyordu HTC. O özelliği de kalmadı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SirrealsQ 2 yıl
HTC Türkiyede pazar payını nerdeyse kaybetti.. Anca ucuz fiyata paralel ithalat ile alınan ürünler ile barınacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 2 yıl
"iPhone 7'den daha çirkin" sloganıyla iş yapar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3622 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc one a9s ve
4 etiket daha ifa2016 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı 2 yıl TSK, Cobra Helikopterinden atılan UMTAS füzeli video yayınladı 2 yıl Alcatel, bağımsız çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu 2 yıl Project Ara modüler telefon projesi rafa kalktı 2 yıl Yeni elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih açıklandı 2 yıl DJI Osmo Mobile ile akıllı telefonunuz profesyonel kameraya dönüşüyor 2 yıl Tarlalarda sürücüsüz traktör dönemi başlıyor 2 yıl Beklenen oldu: Galaxy Note 7 satışları durdu! 2 yıl Sony Xperia XZ ön inceleme: "Yeni amiral gemi telefonun tüm detayları" 2 yıl Çift Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM’li telefonlar geliyor 2 yıl Snapchat milyonlarca beğeni alan Facebook sayfasını kapattı 2 yıl Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor 2 yıl Dünya'nın en eski fosilleri Grönland'da keşfedildi 2 yıl Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim) 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonuna katılacak ilk isim belli oldu 2 yıl Steve Jobs CEO’luktan ayrıldıktan sonra televizyon projesi üzerinde çalışmış 2 yıl Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü 2 yıl Huawei Nova serisi ile tanışın 2 yıl Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de! 2 yıl Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC One A9s resmiyet kazandı Sonraki Samsung’da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 2 yıl Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın 2 yıl Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil 2 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 2 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 2 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 2 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 2 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 2 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 2 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme 2 yıl Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor 2 yıl Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı 2 yıl Samsung Gear S3 tanıtıldı 2 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 2 yıl BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor 2 yıl Apple, iCloud’a 2 TB depolama seçeneği ekledi 2 yıl Asus ZenWatch 3 duyuruldu 2 yıl Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı, Samsung diken üstünde 2 yıl Bakır kablolarda 8Gbps dönemi 2 yıl Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı yeni iMac ve MacBook'ları yakında tanıtılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim