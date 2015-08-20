Project Ara'nın gecikme nedeni belli oldu

Kısa bir süre önce bu bağlantıda Google'ın modüler akıllı telefonu Project Ara'nın gecikeceğini sizlerle paylaşmıştık. Geliştirici ekibin yaptığı yeni açıklamalar ise gecikmenin asıl sebebini açıklıyor.

Geçtiğimiz yıl I/O konferansında projenin çalışan bir prototipi sergilenmişti. Ancak bu prototipin düşme testlerinde başarısız olması projeye çelme taktı. 11 modülün eklenebildiği telefonun yere düşmesi veya bir darbe alması bu modüllerin yerlerinden ayrılmasına sebep olabiliyor. Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlarda genellikle arka kapak ve batarya cihazdan ayrılırken bu projede diğer önemli parçaların cihazdan aniden ayrılabilmesi büyük bir problem yaratıyor.

Ancak projeyi geliştiren ACAT ekibi de bu probleme bir çözüm bulmuş. Açıklamaya göre yeni modülleri ekleme/çıkarma yeni bir yöntem geliştirilmiş durumda. Eski prototipte modüller mıknatıs yardımıyla telefon üzerinde tutuluyordu. Ancak yeni geliştirmeyle birlikte bağlantı bir çeşit onay gerektiren farklı bir yöntemle yapılacak. Bu sayede yere düşme gibi durumlarda modüler akıllı telefonun ayrılması engellenecek.

Hatırlatmak gerekirse proje ilk olarak Porto Riko ve ABD'nin bazı bölgelerinde 2016 yılında satışa sunulacak. Şimdilik konuşulan fiyatlar ana iskeletin 50 dolar olacağı yönünde. Bunun yanında modüllerin fiyatları özelliklerine göre belirlenecek ancak ortalama bir telefonun 200 250 dolara mal olması bekleniyor.