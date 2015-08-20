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Project Ara'nın gecikme nedeni belli oldu

3 yıl
3,1b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Project Ara'nın gecikme nedeni belli oldu
Kısa bir süre önce bu bağlantıda Google'ın modüler akıllı telefonu Project Ara'nın gecikeceğini sizlerle paylaşmıştık. Geliştirici ekibin yaptığı yeni açıklamalar ise gecikmenin asıl sebebini açıklıyor.
Geçtiğimiz yıl I/O konferansında projenin çalışan bir prototipi sergilenmişti. Ancak bu prototipin düşme testlerinde başarısız olması projeye çelme taktı. 11 modülün eklenebildiği telefonun yere düşmesi veya bir darbe alması bu modüllerin yerlerinden ayrılmasına sebep olabiliyor. Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlarda genellikle arka kapak ve batarya cihazdan ayrılırken bu projede diğer önemli parçaların cihazdan aniden ayrılabilmesi büyük bir problem yaratıyor.
Ancak projeyi geliştiren ACAT ekibi de bu probleme bir çözüm bulmuş. Açıklamaya göre yeni modülleri ekleme/çıkarma yeni bir yöntem geliştirilmiş durumda. Eski prototipte modüller mıknatıs yardımıyla telefon üzerinde tutuluyordu. Ancak yeni geliştirmeyle birlikte bağlantı bir çeşit onay gerektiren farklı bir yöntemle yapılacak. Bu sayede yere düşme gibi durumlarda modüler akıllı telefonun ayrılması engellenecek. 
Hatırlatmak gerekirse proje ilk olarak Porto Riko ve ABD'nin bazı bölgelerinde 2016 yılında satışa sunulacak. Şimdilik konuşulan fiyatlar ana iskeletin 50 dolar olacağı yönünde. Bunun yanında modüllerin fiyatları özelliklerine göre belirlenecek ancak ortalama bir telefonun 200 250 dolara mal olması bekleniyor.

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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
senersongur
Kim alır böyle saçmalık bir telefonu.

Ben alırım.
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El Sonidito 3 yıl
Çok çılgın bir fikrim var telefona kılıf taksınlar varçalar dağılmamış olur
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Stickand 3 yıl
kılıf takılsın be abi bekletmeyin piyasayı değiştirecek bir yenilik gecikiyor.
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mcebi001 3 yıl
Arkaya ince bir kapak taksınlar biz açıp parçaları değiştirelim işte o kadarmı zor..!
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abrenax 3 yıl
Bence düşme harici başka sorunlar da var. En kötü ihtimal kılıfla halledilirdi düşme sorunu.
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DeepMind 3 yıl abrenax
enver328
Bence düşme harici başka sorunlar da var. En kötü ihtimal kılıfla halledilirdi düşme sorunu.

Bu olayın şaka olduğunu söylediler twitterdan daha sonra.Nasil bir saka anlamis degilim hala.Bu yil sonunda cikicak piyasaya gelistiriciler icin.Baya yonetici kaybi yasadi ekip.Bu yuzden proje epey aksadi.
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Dexter Morgan 3 yıl
Kanka kameranı 1 günlük ödünç verir misin
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savinelli 3 yıl
şu anki tasarımları göz önüne alırsak ancak ucuz olursa kullanılabilir. bide android şu anki donanımlarda bile uyum sorunu çıkarıyor. yap boz gibi telefonun her çıkacak parçasına nasıl uyum sağlayacak oda başka soru işareti.
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kuyudakitas 3 yıl
türkiyedeki vergi sistemi için ilaç gibi telefon. ana kasa ucuz olacağı için gelecek vergi belli, parçalar ise normal elektronik vergisine tabi olur. eh işte üst düzey bir telefonu ucuza toplayabileceğiz. alırım ben bu telefondan.
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DeepMind 3 yıl
BTW #FailedTheDropTest was a joke. Didn't fail. We have been configuring a new solution. It's better too.

Şakaymış herhalde.
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DH Misafiri 3 yıl
ebaydan sipariş verip kendimiz toplarız gümrüğede takılmaz
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zkurt86 3 yıl
Bu projenin devam etmeyeceğine eminim. Şimdi bile içi boş olarak ilerliyor. İhtiyaçlara göre modülleri düzenleme mantıksızlık, hangimizin telefon ihtiyacı çok farklı?
Bilgisayarda parçaların değişmesi normal çünkü ihtiyaçlar çok farklı. Şu an kullandığım iş bilgisayarı high-end sınıfında ama evde 5 yıllık bir bilgisayar var. Telefonum iş için de ev için de aynı.
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Virinom
Teknolojik açıdan büyük bir gelişme fakat günlük kullanımda tercih edileceğini sanmıyorum. Zaten muhtemelen prototip olarak kalır veya çok az sayıda üretilir.

Ben iki yıldır ilgileniyorum bu projeyle ve phonebloks isimli blogda fikirlerimide yazdım. şunu söyleyebilirim ki ciddi anlamda bir fark yaratacak. Nasıl açık kaynaklı yazılımlar sürekli geliştiriliyor bu telefonda aynısı olacak. Günümüzde 6 ayda bir çeşitli üreticiler amiral gemi diye yeni telefonları piyasaya sürüyorlar ama bu projede belkide hergün yeni bir parça sürülecek piyasaya çünkü geliştiricisi tüm dünya insanları olacak. bence çığır açacak bu proje
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kadirirdem 3 yıl
yalan bir sebep bahane yani o kadar herşeyi düşündünüzde,yere düşmesinimi Düşünmediniz.Başarılı olusa 250 dolara süper bir telefon yaparız....
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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
senersongur
Kim alır böyle saçmalık bir telefonu.

Ben alırım.
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kımyasal 3 yıl
Olabilir bir durum,ona bakılırsa koskoca Apple iphone 6 piyasaya çıktıktan sonra telefonun yamulmaya karşı dirençsiz olduğu ortaya çıktı.Bahsettiğim milyonlarca telefon satan bir şirket sadece bu örnek değil,otomobil üreticileri bile bazen binlerce aracını geri çağırdığı durumlar oluyor.
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