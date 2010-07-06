Puma Phone'un Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine dağıtımına başlanıyor

Dünyaca ünlü giyim firması Puma, Sagem ile işbirliğine giderek cep telefonu pazarına giriş yapmış; Puma Phone, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde teknoloji severlerin meraklı bakışları ardında sergilenmişti. Bugün, Puma Phone'un nihayet Avrupa (Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, Yunanistan, Romanya, Makedonya, Slovenya), Afrika (Uganda, Madagaskar, Senegal, Kameron, Tunus, Kenya) ve Ortadoğu ülkerine (Birleşik Arap Emirlikleri) dağıtımının başladığı duyuruldu. Ürünün önümüzdeki günlerde ve haftalarda mağazaların vitrinlerini dolduracağı belirtildi.

Teknik açıdan ele aldığımızda telefonun ön yüzünde görüntülü görüşme için kamera ile 2.8 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran; arka yüzde ise güneş paneli ile 3.2 megapiksel CMOS kamera dikkat çekmekte. Güneş paneliyle telefonun bataryasını en çevre dostu şekilde şarj edebiliyoruz. Bunların dışında microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, GPS ve dijital pusula gibi özelliklere sahip Puma Phone'un sim kilitsiz 399 Euro'ya satılması bekleniyor.