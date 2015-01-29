Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pushbullet uygulaması artık Mac cihazlara da bildirim gönderebiliyor

4 yıl
512
1
11
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kabaca akıllı telefonunuza veya tabletinize gelen bildirimleri bilgisayarınızdan da görmenize olanak sağlayan Pushbullet uygulaması daha önce sadece Windows işletim sistemli cihazlar üzerinde çalışıyordu. Mac kullanıcıları için yeni sürümü yayınlanan uygulama Safari tarayıcısına eklenti olarak da kurulabiliyor.

Telefonunuza gelen e-posta veya sms gibi bildirimleri bilgisayarınız üzerinden cevaplamanıza da imkan verebiliyor. Aynı ağ bağlantısında bulunmadan bildirimleri iletebilen uygulama ile dilerseniz uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınıza da bildirim gönderebiliyorsunuz.

Daha önce video incelemesini yayınladığımız uygulamanın tüm detaylarına aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
akmac 4 yıl
Handoff varken gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Twenty.One.Pilots 4 yıl
Whatsapp'ın sadece bildirimleri geliyor cevap verme özelliği yok. E ben Mac üzerinden senkronize olarak sms, mail atıp arama da yapabiliyorken ne gerek var buna? Whatsapp artık Web'e de geldiğine göre bu uygulama benim gözümde çöp.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troy 4 yıl Twenty.One.Pilots
iPhone 6

Whatsapp'ın sadece bildirimleri geliyor cevap verme özelliği yok. E ben Mac üzerinden senkronize olarak sms, mail atıp arama da yapabiliyorken ne gerek var buna? Whatsapp artık Web'e de geldiğine göre bu uygulama benim gözümde çöp.

whatsappede webe ios icin gelmedi diger isletim sistemleri icin mevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brobiy 4 yıl Okisht
iPhonea gelen sms leri falan göstermiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnolg 4 yıl
Deneyelim bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-A3D65071E 4 yıl
Mac için Whatsapp web de çıkmadı. Denemek isteyenler için avantaj olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biggest Star 4 yıl Guest-A3D65071E
Nightny

Mac için Whatsapp web de çıkmadı. Denemek isteyenler için avantaj olabilir.

Mac ten whatsapp web e erişmek chrome ile mümkün. Fakat ios cihazlarda şuanda whatsapp web desteklemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Pc'de bir kere deneme fırsatı bulmuştum, işe yarayan bi uygulama; Mac kullanıcıları adına da sevindim şu an.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
512 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
3 etiket daha mac inceleme güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel Röportaj: General Mobile, Discovery Air isimli akıllı telefonunu tanıttı 4 yıl Cosa Akıllı Kombi Kiti inceleme videosu "Kombinize akıl katın!" 4 yıl Samsung Galaxy Note Edge video inceleme "Kavisli ekran, Snapdragon 805 ve dahası..." 4 yıl G502 Proteus Core Test Masamızda 4 yıl Snapseed uygulaması ile etkileyici siyah beyaz resimler elde edin "Fotoğraf Teknikleri" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim