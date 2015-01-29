Pushbullet uygulaması artık Mac cihazlara da bildirim gönderebiliyor

Daha önce video incelemesini yayınladığımız uygulamanın tüm detaylarına aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kabaca akıllı telefonunuza veya tabletinize gelen bildirimleri bilgisayarınızdan da görmenize olanak sağlayan Pushbullet uygulaması daha önce sadece Windows işletim sistemli cihazlar üzerinde çalışıyordu. Mac kullanıcıları için yeni sürümü yayınlanan uygulama Safari tarayıcısına eklenti olarak da kurulabiliyor.Telefonunuza gelen e-posta veya sms gibi bildirimleri bilgisayarınız üzerinden cevaplamanıza da imkan verebiliyor. Aynı ağ bağlantısında bulunmadan bildirimleri iletebilen uygulama ile dilerseniz uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınıza da bildirim gönderebiliyorsunuz.