Pushbullet uygulaması artık Mac cihazlara da bildirim gönderebiliyor

Kabaca akıllı telefonunuza veya tabletinize gelen bildirimleri bilgisayarınızdan da görmenize olanak sağlayan Pushbullet uygulaması daha önce sadece Windows işletim sistemli cihazlar üzerinde çalışıyordu. Mac kullanıcıları için yeni sürümü yayınlanan uygulama Safari tarayıcısına eklenti olarak da kurulabiliyor.
Telefonunuza gelen e-posta veya sms gibi bildirimleri bilgisayarınız üzerinden cevaplamanıza da imkan verebiliyor. Aynı ağ bağlantısında bulunmadan bildirimleri iletebilen uygulama ile dilerseniz uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınıza da bildirim gönderebiliyorsunuz.
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Telefonunuza gelen e-posta veya sms gibi bildirimleri bilgisayarınız üzerinden cevaplamanıza da imkan verebiliyor. Aynı ağ bağlantısında bulunmadan bildirimleri iletebilen uygulama ile dilerseniz uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınıza da bildirim gönderebiliyorsunuz.
Daha önce video incelemesini yayınladığımız uygulamanın tüm detaylarına aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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whatsappede webe ios icin gelmedi diger isletim sistemleri icin mevcut
Mac ten whatsapp web e erişmek chrome ile mümkün. Fakat ios cihazlarda şuanda whatsapp web desteklemiyor.