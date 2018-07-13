Putin ve Trump görüşmesi anısına altın kaplama Nokia 3310

ABD devlet başkanı Donald Trump ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek tarihi görüşmenin anısına altın kaplama bir Nokia 3310 telefonu hazırlandı.

Nokia 3310 Peacemakers özellikleri ve fiyatı

Lüks telefonların ismi Caviar tarafından hazırlanan Nokia 3310 Peacemakers modeli titanyum alaşımından imal edilmiş ve 24 karat altın ile kaplanmış. Arka kısımda Trump ve Putin’in aynı yöne baktığı altın bir kabartma da yer alıyor.

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Altın kaplama PVD adı verilen özel bir teknikle yapılmış. Bu sayede aşınmalara karşı en güçlü direnci gösteriyor. Yine bu kaplama sayesinde telefonun genel rengi de daha hoş bir görüntüye kavuşmuş.

Nokia 3310 Peacemakers bunun haricinde orjinalden farklı değil. Fiyatı ise 2610$ olarak açıklandı ve haliyle zenginlere hitap ediyor. Trump ve Putin bu telefondan satın alacak mı bilinmiyor.