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Putin ve Trump görüşmesi anısına altın kaplama Nokia 3310

Lüks telefonların bir numaralı ismi Caviar, Trump ve Putin görüşmesi anısına altın kaplama bir Nokia 3310 hazırladı. Nokia 3310 Peacemakers özellikleri ve fiyatı haberimizde.
10 ay
3,5b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Putin ve Trump görüşmesi anısına altın kaplama Nokia 3310

ABD devlet başkanı Donald Trump ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek tarihi görüşmenin anısına altın kaplama bir Nokia 3310 telefonu hazırlandı.

Nokia 3310 Peacemakers özellikleri ve fiyatı

Lüks telefonların ismi Caviar tarafından hazırlanan Nokia 3310 Peacemakers modeli titanyum alaşımından imal edilmiş ve 24 karat altın ile kaplanmış. Arka kısımda Trump ve Putin’in aynı yöne baktığı altın bir kabartma da yer alıyor.

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Altın kaplama PVD adı verilen özel bir teknikle yapılmış. Bu sayede aşınmalara karşı en güçlü direnci gösteriyor. Yine bu kaplama sayesinde telefonun genel rengi de daha hoş bir görüntüye kavuşmuş.

Nokia 3310 Peacemakers bunun haricinde orjinalden farklı değil. Fiyatı ise 2610$ olarak açıklandı ve haliyle zenginlere hitap ediyor. Trump ve Putin bu telefondan satın alacak mı bilinmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Trump-Putin-meeting-commerative-gold-titanium-phone-Nokia-3310_id106572 Yorum Yaz
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darkaura 10 ay en beğenilen
bu gorusmenin ruhu daha iyi temsil edilemezdi herhalde. trumpin sonradan gormeligi ve ruslarin takozlugu ayni kasada birlesmis.
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theJuDGe_41 10 ay
Lüks olması için Türkiye'den 1 adet 256 GB iPhone X alınması yeterliydi
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Armin van Buuren* 10 ay
Bu firma asıl Kim Jong Un - Trump görüşmesi için özel versiyon Note 7 yapmalıydı.


Büyük fırsatı kaçırmışlar.
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darkaura 10 ay en beğenilen
bu gorusmenin ruhu daha iyi temsil edilemezdi herhalde. trumpin sonradan gormeligi ve ruslarin takozlugu ayni kasada birlesmis.
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dawras 10 ay
Zaten normal zamanda 3310 alınmazken kalkıp alınmayacak bir telefoonun altın kaplamasını yapmak neyin kafası? 8800 vs olsa daha iyiydi.
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theJuDGe_41 10 ay
Lüks olması için Türkiye'den 1 adet 256 GB iPhone X alınması yeterliydi
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