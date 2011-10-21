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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QWERTY klavye ile Android 2.3'ü buluşturan Motorola Admiral resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bir kaç hafta öncesine kadar hakkında pek çok iddia ortaya atılan ve fotoğrafları sık sık internette paylaşılan Motorola Admiral'ın, Sprint tarafından resmi duyurusu gerçekleştirildi.
İlk bakışta tasarım açısından Research in Motion'ın BlackBerry modellerini akıllara getiren Admiral, Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonu ile 4-satır QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.
1.2 GHz saat hızında çalışan işlemci desteğini arkasına alan Admiral'ın sol kısmında ses tuşları, bas konuş (push-to-talk) tuşu, şarj girişi; üst kısmında açma-kapama tuşu, ses kapatma tuşu, kulaklık girişi; sağ kısmında ise kamera tuşu konumlandırılmış durumda.
3.1-inç boyutunda, 480 x 640 (VGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye giriyor. Böylece 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla toplam kapasite 36 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Sprint'in EV-DO Rev. A alt yapısıyla uyumlu çalışabilen ve Wi-Fi 802.11 b/g/n kablosuz bağlantısına ev sahipliği yapan akıllı telefonun arka yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kamera bulunuyor. Loş mekanlarda çekim için LED flaşın eşlik ettiği kamera aynı zamanda 720p hareketli  görüntü kaydı yapabiliyor.
23 Ekim tarihinden itibaren, Sprint'in 2 yıllık sözleşme karşılığında 99$'a satmayı planladığı Motorola Admiral'ın bir diğer dikkat çeken yönü kuşkusuz dayanıklılığı. Firma tarafından verilen bilgilere göre Admiral, toza, şoka, titreşimlere, düşük basınca, güneş radyasyonuna, yüksek ve düşük sıcaklıkta ortamlara dayanıklılık sergileyebiliyor. Ekranda ise Corning Gorilla Glass kullanıldığının altı çizilmekte. Bu da ekranın çizilme ve olası darbelere karşı dayanıklı hazırlandığı anlamına geliyor.

http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=2078 Yorum Yaz
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Lewis Hamilton 7 yıl
Tasarımı güzel olmuş. Droid Razr çok müthiş telefon ama türkiyeye gelmeyecekmiş.
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DH Misafiri 7 yıl
23 Ekim tarihinden itibaren, Sprint'in 2 yıllık sözleşme karşılığında 99$'a satmayı planladığı
99$ olduguna eminmisiniz eger bu dogruysa hemen bir tane edinmek isterim cünki motorola dünya capında bir marka öle yan mahalle işide degil !!!
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.i. 7 yıl
Offf, İsterse 1$ olsun 2yıllık sözleşme yazıyor. Sözleşmede zaten fatura içinde telefonun parasını ödersin. Bu telefon 1000lira ise adam sana diyor 200lirasını ver, geri kalan 800lirayı 24ay taksitle fatura içinde öde diyor. Senin ödediğin fatura (en düşük kampanyalı dahi olsan) vergiler hariç 800/24=34'ten her zaman için fazladır. Senden zaten telefonun tam parasını alırlar, hatta genelde telefonun ederinden daha fazlasını alıyorlar.

Bu tür kampanyalar telefonla çok konuşanları etkilemez, eğer sen telefonla çok konuşuyorsan her ay zaten en az 150lira gibi bir fatura ödüyorsan firma senin faturana 5 lira gibi bir ücret koyar, 155lira ödersin telefon sana 320liraya gelir.

Ama senin aylık konuşma 40lira ise firma bu telefonu alırsan faturana en az 34lira koyar. Aylık 40+34=74lira fatura ödersin. 200+34x24=1016lira yani telefonun parasını her hâlükarda ödemiş olursun.

Kısaca böyle kampanyalarda her zaman toplam fiyata bakmak gerek, 2yıl sonundaki.

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Overature 8 yıl
Qwerty klavye yerine daha büyük bir ekranı tercih ederim.
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Whisper911 8 yıl
eğer pil kapasıtesi de yüksekse tam benim istediğim telefon...
Ama tabiki tr ye gelmeyecek o ayrı
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benben2009 8 yıl
Bu tarz telefonlarda al benisi en yüksek telefonlardan biri herhalde. Black bery den sonra
Tabi ben kim bilir ne zaman alırım bi tane akıllı telefon bu gidişle alamam.
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danGerfuLL 8 yıl
Çözünürlük işinin de suyunu çıkardılar.
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