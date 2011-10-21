QWERTY klavye ile Android 2.3'ü buluşturan Motorola Admiral resmiyet kazandı

Bir kaç hafta öncesine kadar hakkında pek çok iddia ortaya atılan ve fotoğrafları sık sık internette paylaşılan Motorola Admiral'ın, Sprint tarafından resmi duyurusu gerçekleştirildi.

İlk bakışta tasarım açısından Research in Motion'ın BlackBerry modellerini akıllara getiren Admiral, Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonu ile 4-satır QWERTY klavye donanımını bir araya getiriyor.



1.2 GHz saat hızında çalışan işlemci desteğini arkasına alan Admiral'ın sol kısmında ses tuşları, bas konuş (push-to-talk) tuşu, şarj girişi; üst kısmında açma-kapama tuşu, ses kapatma tuşu, kulaklık girişi; sağ kısmında ise kamera tuşu konumlandırılmış durumda.



3.1-inç boyutunda, 480 x 640 (VGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 4 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye giriyor. Böylece 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla toplam kapasite 36 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



Sprint'in EV-DO Rev. A alt yapısıyla uyumlu çalışabilen ve Wi-Fi 802.11 b/g/n kablosuz bağlantısına ev sahipliği yapan akıllı telefonun arka yüzünde 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kamera bulunuyor. Loş mekanlarda çekim için LED flaşın eşlik ettiği kamera aynı zamanda 720p hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.

23 Ekim tarihinden itibaren, Sprint'in 2 yıllık sözleşme karşılığında 99$'a satmayı planladığı Motorola Admiral'ın bir diğer dikkat çeken yönü kuşkusuz dayanıklılığı. Firma tarafından verilen bilgilere göre Admiral, toza, şoka, titreşimlere, düşük basınca, güneş radyasyonuna, yüksek ve düşük sıcaklıkta ortamlara dayanıklılık sergileyebiliyor. Ekranda ise Corning Gorilla Glass kullanıldığının altı çizilmekte. Bu da ekranın çizilme ve olası darbelere karşı dayanıklı hazırlandığı anlamına geliyor.



http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=2078