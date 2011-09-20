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QWERTY klavyeli Motorola Admiral'ın (Pax) teknik özellikleri aydınlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli Motorola Admiral'ın (Pax) teknik özellikleri aydınlanıyor
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İlk fotoğrafları This is my next scoop aracılığıyla internette yayınlanan ve 4-satır QWERTY klavye ile donatılan Motorola Admiral'ın (nam-ı diğer Pax) teknik özellikleri aydınlandı.
Engadget tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, 1.2 GHz frekansında çalışan Qualcomm MSM 8655 işlemciden güç alan ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan Admiral'da, 3.1-inç boyutunda ve VGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilmiş. 4 GB dahili flash belleği (1.4 GB'ı kullanılabilir) bulunan akıllı telefon, GPS, Wi-Fi bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, LED flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, 32 GB'a kadar microSD kart desteği ve 1860 mAh'lik batarya gibi niteliklere ev sahipliği yapmakta.
Sağ alt köşedeki bilgilerde ise akıllı telefonun toza, şoklara, titreşimlere, basınca, sıcak ve soğuk ortamlara, güneşin yaydığı radyasyona karşı dayanıklı tasarlandığını görüyoruz. Admiral'ın ne zamandan itibaren resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.
QWERTY klavyeli Motorola Admiral'ın (Pax) teknik özellikleri aydınlanıyor
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DH Misafiri 8 yıl
acaba ne zaman türkiye piyasaında olur
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Max payne 35 8 yıl
bu tip modellerin genelde ekranları küçük olurdu. Ancak Motorola 3.1" ekranıyla gayet güzel bir telefon olmuş.
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quzman 8 yıl
Buna da BlackBerry dava açar :)
Şaka bir yana bu tarz telefonları sevmememe rağmen bu telefon gözüme çok hoş geldi .
Üzerindeki batarya da gayet tatmin edici .
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