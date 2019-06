QWERTY klavyeli Motorola Admiral'ın (Pax) teknik özellikleri aydınlanıyor

İlk fotoğrafları This is my next scoop aracılığıyla internette yayınlanan ve 4-satır QWERTY klavye ile donatılan Motorola Admiral'ın (nam-ı diğer Pax) teknik özellikleri aydınlandı.



Engadget tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, 1.2 GHz frekansında çalışan Qualcomm MSM 8655 işlemciden güç alan ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan Admiral'da, 3.1-inç boyutunda ve VGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilmiş. 4 GB dahili flash belleği (1.4 GB'ı kullanılabilir) bulunan akıllı telefon, GPS, Wi-Fi bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, LED flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, 32 GB'a kadar microSD kart desteği ve 1860 mAh'lik batarya gibi niteliklere ev sahipliği yapmakta.



Sağ alt köşedeki bilgilerde ise akıllı telefonun toza, şoklara, titreşimlere, basınca, sıcak ve soğuk ortamlara, güneşin yaydığı radyasyona karşı dayanıklı tasarlandığını görüyoruz. Admiral'ın ne zamandan itibaren resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.