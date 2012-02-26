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QWERTY klavyeli Nokia Asha 302'nin fotoğrafları ve bazı özellikleri internete sızdırıldı

7 yıl
78,1b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, dört satır QWERTY klavyeli ve Series 40 arayüzlü cep telefonu Asha 302'ye ait fotoğraflar ve bazı teknik özellikler ITProPortal aracılığıyla internete sızdırıldı.
Sızdırılan bilgilere göre 115.2 mm x 58.9 mm x 13.5 mm ebatlarında ve 106 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Asha 302, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesini destekliyor ve 262.144 renk görüntüleyebilen ekranla (ekran boyutu ve çözünürlüğü belli değil) geliyor.
Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan cep telefonu, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Nokia tarafından henüz lansmanı yapılmayan Asha 302'nin kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. 
QWERTY klavyeli Nokia Asha 302'nin fotoğrafları ve bazı özellikleri internete sızdırıldı
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QWERTY klavyeli Nokia Asha 302'nin fotoğrafları ve bazı özellikleri internete sızdırıldı
Tam Boyutta Gör
QWERTY klavyeli Nokia Asha 302'nin fotoğrafları ve bazı özellikleri internete sızdırıldı
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DH Misafiri 4 yıl
Benim telefon da dark grey rengiydi. Defalarca düştü, caddeye fırladı. En son merdivenlerden düşünce artık wifi, bluetooth ve radyo çalışmaz oldu. Serviste şu an. Hangi renkle dönecek bilmiyorum. Bir android değil ama her ihtiyacımı karşılıyor. İnternet çok iyi, uygulamalar akıcı. Tuşlar bir çok Blackberry ve Samsung'a göre çok rahat. :)
Tek sorum var acaba beyaz rengi gündüz tuşları belli eder mi? Tuşlardaki yazılar okunur mu? Malum ışık sensörü yok.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar ben bu telı alalı 2-3 ay fln oldu am cokguzel ıneeretnete faceye youtube gırıyor whatsabı guzel sıze tavsıyem sadece cok fazla foto cekmeyın yavaslıyo onun dısında sarsından memnunum tusları cok guzel ve rahat yazılıyo kameraındanda memnunum ve kac kere dustu bısey olmadı cok sağlam tavsıye ederım :)
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DH Misafiri 6 yıl
herkes bişey söylüyo... bence telefonun kötü bi sorunu yok sadece görüşler farklı.. ben alıcam mutlaka..
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefonum ilk telefonum bana babam almistim igrenc bitelefon sadece alo diyip mesaj aytiyor goruntu kalitesi igrenc kamerasi da igrenc gorunusude androidler falan cikti bu telefon yanlarinda biseye benzemiyo ama uzun omurlu kalitelitelefon isteyenler alabilir hic bisi olmuyo bu telefona
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DH Misafiri 6 yıl
ben alalı 2 ay oldu ama kendi kendine internete giriyo ve kontorum bitiyo aslında güzel telefon ama tuşlarının fazla sağlam olduğunu söyleyemem
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DH Misafiri 6 yıl
mahaba bende 302 nokia var önceden gogole aramalarına gire biliyordum sonra giremiyorum bana bi yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
what sapp nasıl kuruluyor
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DH Misafiri 6 yıl
ya telefonda tv varmı acil
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DH Misafiri 6 yıl
slm ben buli alıcaktm yorumları okynca karar veremedim yhaa sizce ne yapmalıyım menü türkça mu bide ?
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SnakeMannn 6 yıl
yorumlar garip ve güzel bence sade şık ve hoş bir telefon E71 E72 daha hoş tabiki ama asha 302 de sadelik ön planda 1 ghz işlemci fln tamamen göz boyama E72 dede aynı hız var hiç bir fark yok özellik bakımından fakat işte yeni pazar arayışı göz boyama :)
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KeremWharton 6 yıl
Bence çok güzel. Özellikle de fiyatı
Geçence bir dükkanda 305tl dediler. Tabi çok fazla cep telefonu satan yer var, her dükkana güven olmaz.

Bir de arkadaşlar sanırım bu C3-00 denen modelden daha iyi sanırım?
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