QWERTY klavyeli Nokia Asha 302'nin fotoğrafları ve bazı özellikleri internete sızdırıldı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, dört satır QWERTY klavyeli ve Series 40 arayüzlü cep telefonu Asha 302'ye ait fotoğraflar ve bazı teknik özellikler ITProPortal aracılığıyla internete sızdırıldı.

Sızdırılan bilgilere göre 115.2 mm x 58.9 mm x 13.5 mm ebatlarında ve 106 gram ağırlığında sade tasarıma sahip Asha 302, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesini destekliyor ve 262.144 renk görüntüleyebilen ekranla (ekran boyutu ve çözünürlüğü belli değil) geliyor.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan cep telefonu, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Nokia tarafından henüz lansmanı yapılmayan Asha 302'nin kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.