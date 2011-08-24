QWERTY klavyeli ve Android 2.3 işletim sistemli LG Enlighten'ın görselleri sızdırıldı

Haber Editörü
25 Ağustos tarihinden itibaren Verizon Wireless tarafından resmiyet kazandırılıp satışa sunulması beklenen LG Enlighten'ın görselleri, Pocketnow aracılığıyla internete sızdırıldı.
4-satır QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan LG Enlighten, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan akıllı telefon, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine sahip. Enlighten'ın kapasitesi microSD kartlarla arttırılabildiği gibi telefonla beraber 2 GB microSD kart hediye ediliyor.
Son olarak LG Enlighten'ın kamerasının 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiğini ekleyelim.
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800mhz çok düşük özellikle android için
telefonun klavyesi inanılmaz derecede hoş dizayn edilmiş
xD XD Xd xxdd
Desire Z üst segment sayılabilir telefonun overclock performansı güzel 1ghz de 1,2ghzde stabil çalışabiliyor
Ekranı komple farklı, Optik iz sürücü yok, Z şeklinde açılma olayı yok, Kamera daha düşük nitelikte, e neresi farksız acaba?