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QWERTY klavyeli ve Android 2.3 işletim sistemli LG Enlighten'ın görselleri sızdırıldı

7 yıl
9,9b
1
12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli ve Android 2.3 işletim sistemli LG Enlighten'ın görselleri sızdırıldı
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25 Ağustos tarihinden itibaren Verizon Wireless tarafından resmiyet kazandırılıp satışa sunulması beklenen LG Enlighten'ın görselleri, Pocketnow aracılığıyla internete sızdırıldı.
4-satır QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan LG Enlighten, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan akıllı telefon, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine sahip. Enlighten'ın kapasitesi microSD kartlarla arttırılabildiği gibi telefonla beraber 2 GB microSD kart hediye ediliyor.
Son olarak LG Enlighten'ın kamerasının 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiğini ekleyelim.

QWERTY klavyeli ve Android 2.3 işletim sistemli LG Enlighten'ın görselleri sızdırıldı
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DH Misafiri 7 yıl
lg senin tarzın bu, samsung gibi iphone benzemeye çalışma. seni seviyoruz lg.
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Mobile Prof. 7 yıl
Arka kapagi gorunce bir an bb sandim
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invisible 7 yıl
gw600 dü sanırım onun 2.3 ü
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Recharged 7 yıl
Klavye tasarım olarak iyi duruyor ancak kullanım nasıldır onu bilemiyoruz,alıp kullanmak lazım ki bu devirde kaç kişi bu tarz klavyeli bir telefon alır orası tartışılır.
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crashday 7 yıl
Desire. Z daha iyi
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Klasör.:X:. 7 yıl
keşke klavyeli telefonlara donanım konusunda bu kadar cimri davranılmasa??
800mhz çok düşük özellikle android için
telefonun klavyesi inanılmaz derecede hoş dizayn edilmiş
xD XD Xd xxdd
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danGerfuLL 7 yıl
MSM7227-1 Turbo mu acaba işlemcisi ?
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ColDasHeLL 7 yıl
600 700 cıksa bile n8 daha iyidir diyip 1000 verilir.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Klavye aradığım bir özellik ama bu tarz cihazları hep orta segment için yapıyorlar, desire z var o da 800 mhz işlemci kullanıyor o yüzden almaktan vazgeçtim... Ama bu cihazın fiyatı uygun olacaktır zira hem LG uygun satıyor hem özellikleri biraz sönük ama klavye önemli ....
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Selfroot 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Klavye aradığım bir özellik ama bu tarz cihazları hep orta segment için yapıyorlar, desire z var o da 800 mhz işlemci kullanıyor o yüzden almaktan vazgeçtim... Ama bu cihazın fiyatı uygun olacaktır zira hem LG uygun satıyor hem özellikleri biraz sönük ama klavye önemli ....


Desire Z üst segment sayılabilir telefonun overclock performansı güzel 1ghz de 1,2ghzde stabil çalışabiliyor
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Fx_57,5 7 yıl
htc desire z den farksız bır telefon sanırım.sadece android surumu daha yuksek
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Kissed by Fire 7 yıl Fx_57,5
semih611

htc desire z den farksız bır telefon sanırım.sadece android surumu daha yuksek


Ekranı komple farklı, Optik iz sürücü yok, Z şeklinde açılma olayı yok, Kamera daha düşük nitelikte, e neresi farksız acaba?
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