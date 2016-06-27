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Qualcomm, 5G prototip test sistemini duyurdu

Beşinci nesil iletişim teknolojilerini ifade eden 5G için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Qualcomm, testlerin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından prototip bir test sistemi duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dördüncü nesil iletişim teknolojileri 4G’nin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, sonraki nesil için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 5G konusunda önemli yatırımlar yapan mobil yonga devi Qualcomm, testlerin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından prototip bir test sistemi duyurdu.

5G New Radio Prototype System adı verilen test sistemi, bir baz istasyonu ve kullanıcı ekipmanlarından oluşuyor. Yeni sistem ile ekipmanların test edilmesi, 5G ağlarının demosu ve ilk ağ denemelerinin yapılması mümkün olacak. Qualcomm, altyapı üreticileri ve operatörlerin yeni sistemden faydalanmasını amaçlıyor.

5G iletişim teknolojileri, mevcut 4G teknolojilerinden teorik olarak 30 kat daha hızlı veri aktarımı sunuyor. Yapılan son testlerde 3.6Gbps veri aktarım hızlarına ulaşılabilmişti. Elbette 5G sadece mobil cihazların veri aktarımı için geliştirilmiyor. Çok farklı kullanım senaryoları söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması"

Örneğin Drone modelleri ile uzak mesafelerde akıcı ve büyük boyutlarda iletişim sağlayabilmek, düşük bant genişliğinde Nesnelerin İnterneti cihazlarının iletişimi, araç içi bilgi sistemlerinin iletişim, sürücüsüz araçların iletişimi gibi pek çok senaryo, 5G teknolojilerinin içerisinde yer alıyor. Bu yüzden ekipmanların da esnek olması gerekiyor.

Qualcomm’un prototip sistemi, 6GHz frekans bandının altında çalışıyor. Bu seviyede kapsama alanları ve esneklik konusunda daha akıcı sonuçlar alınabiliyor. Yapılan testler ve sonucunda geliştirilen ekipmanlar ile, Qualcomm dolaylı da olsa 5G standartlaştırma çalışmaların katkı yapmayı amaçlıyor. Yeni sistem bu hafta, MWC Asya 2016 fuarında görücüye çıkacak.

Tahminlere göre 5G teknolojileri için standartların tamamlanması 2018 yılını bulacak. Her ne kadar MediaTek, 2018 yılında hazır sistemler üretebileceğini belirtse de, teknolojinin son kullanıcıya ulaşmasının 2020 yılına kadar uzayacağı düşünülüyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/qualcomm-unveils-5g-prototype-system-testing-5g-designs.html Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Bizde hız testi yapıyoruz, vodafone 3g 8mbit, vodafone 4,5g 6mbit çıkıyor, uçuyoruz cidden.
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Taklitçi karşıtı 3 yıl
Türkiyede 4g dünyanın çoğu yerindeki 4g den daha iyi hatta en iyisi diyebilirim vodafone un dandik 4g sini kullanıp laf atmayın bence türk telekom ile 230 megabiti gördüm ben
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Yazılımcı Online 3 yıl
TT ilk 4g zamanında Eskişehirde 120 leri görüyordum sürekli. Ama artık vişnelik civarında full çeken 4g çok çok az çekiyor bir kare falan, şehir merkezinde full çekse dahi 50mbit'i geçmiyor. İlk aylar herhalde test için abandılar sisteme şimdi ise normale döndürüp kısıyorlar gibi geliyor bana. Günün belli saatlerinde 2şer test yaptım hep, telefonda cat6 modem var. 90mbit'i geçemedim henüz yoğun saatler olsun olmasın farketmiyor.

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gs09gs09 3 yıl
4.5 g 300 500 mbs uçusuyolardı :D max gördüğüm hız 64mb gerçi bu paketlerle hıza gerek yok fazla :D daha evimizde 3 mbs hızın üstüne çıkamadık bizim neyimize 64 mbs felan :D
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Bizde hız testi yapıyoruz, vodafone 3g 8mbit, vodafone 4,5g 6mbit çıkıyor, uçuyoruz cidden.
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