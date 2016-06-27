Qualcomm, 5G prototip test sistemini duyurdu

Dördüncü nesil iletişim teknolojileri 4G’nin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, sonraki nesil için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 5G konusunda önemli yatırımlar yapan mobil yonga devi Qualcomm, testlerin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından prototip bir test sistemi duyurdu.

5G New Radio Prototype System adı verilen test sistemi, bir baz istasyonu ve kullanıcı ekipmanlarından oluşuyor. Yeni sistem ile ekipmanların test edilmesi, 5G ağlarının demosu ve ilk ağ denemelerinin yapılması mümkün olacak. Qualcomm, altyapı üreticileri ve operatörlerin yeni sistemden faydalanmasını amaçlıyor.

5G iletişim teknolojileri, mevcut 4G teknolojilerinden teorik olarak 30 kat daha hızlı veri aktarımı sunuyor. Yapılan son testlerde 3.6Gbps veri aktarım hızlarına ulaşılabilmişti. Elbette 5G sadece mobil cihazların veri aktarımı için geliştirilmiyor. Çok farklı kullanım senaryoları söz konusu.

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Örneğin Drone modelleri ile uzak mesafelerde akıcı ve büyük boyutlarda iletişim sağlayabilmek, düşük bant genişliğinde Nesnelerin İnterneti cihazlarının iletişimi, araç içi bilgi sistemlerinin iletişim, sürücüsüz araçların iletişimi gibi pek çok senaryo, 5G teknolojilerinin içerisinde yer alıyor. Bu yüzden ekipmanların da esnek olması gerekiyor.

Qualcomm’un prototip sistemi, 6GHz frekans bandının altında çalışıyor. Bu seviyede kapsama alanları ve esneklik konusunda daha akıcı sonuçlar alınabiliyor. Yapılan testler ve sonucunda geliştirilen ekipmanlar ile, Qualcomm dolaylı da olsa 5G standartlaştırma çalışmaların katkı yapmayı amaçlıyor. Yeni sistem bu hafta, MWC Asya 2016 fuarında görücüye çıkacak.

Tahminlere göre 5G teknolojileri için standartların tamamlanması 2018 yılını bulacak. Her ne kadar MediaTek, 2018 yılında hazır sistemler üretebileceğini belirtse de, teknolojinin son kullanıcıya ulaşmasının 2020 yılına kadar uzayacağı düşünülüyor.