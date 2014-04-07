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Qualcomm, 64-bit destekli Snapdragon 810 ve Snapdragon 808 yongasetlerini lanse etti

5 yıl
3,6b
1
97
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, 64-bit destekli Snapdragon 810 ve Snapdragon 808 yongasetlerini lanse etti

Mobil dünyanın lider yongaseti tasarımcısı konumunda olan Qualcomm, Snapdragon ailesine yeni ve iddialı ürünler eklemeye devam ediyor. Firmanın son ürünleri 64-bit destekli Snapdragon 808 ve Snapdragon 810 yongasetleri oldu.

Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili daha önce bazı bilgiler verilmişti. Snapdragon 808 ise ilk kez karşımıza çıkıyor. Qualcomm 64-bit trendine aslında orta seviye Snapdragon 410, 610 ve 615 ürünleri ile giriş yapmıştı. Snapdragon 808 ve Snapdragon 810 yongasetleri ile artık en üst seviyeden bu trende katılmış oldu.

Snapdragon 808 ve 810 yongasetleri biraz alışılmışın dışına çıkıyor. Zira Qualcomm'un üst seviye Snapdragon yongasetlerinde özelleştirilmiş Krait çekirdekler göremeye alışmıştık. Ancak Qualcomm ARM'ın Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini kullanmayı tercih ederek grafik birimi tarafında kendi ürünlerini sunmuş. Bu iki yongasetini birbirinden ayıran da ağırlıklı olarak grafik birimleri oluyor. 

Snapdragon 810 yongaseti 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2.5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. Ancak özel optimizasyonlar sayesinde 8 çekirdeğinde aynı anda kullanılması mümkün.

Yongasetinde 4MB büyüklüğünde Seviye 2 önbellek, 1600MHz hızında 4GB LPDDR3 bellek kullanımı (3200MHz veri oranı, 25.6GB/s bant genişliği), yüksek performansı en düşük güç tüketiminde sunan LPDDR4 bellek desteği, Bluetooth 4.1 desteği, Full HD 120kare/saniye çekim desteği, 300Mbps hızlarına ulaşabilen Cat 6 LTE desteği şeklinde özellikler bulunuyor. 

Snapdragon 810 yongaseti beraberinde Adreno 430 grafik birimini getiriyor. 500MHz hızında çalışan Adreno 430 grafik birimi Adreno 420 grafik biriminden yüzde 30/40 daha hızlı olacak ve yüzde 20 daha az enerji tüketecek. Bu sayede yongaseti 4K ekranlar için biçilmiş kaftan olacak.

Snapdragon 808 yongaseti ise çekirdek sayısı ve grafik birimi açısından farklılaşıyor. Yongasetinde 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri big.LITTLE formunda biraraya getirilmiş. Bu bakımdan Snapdragon 808 yongaseti 6 çekirdekli bir yapıda. 20nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongaseti enerji tüketimi konusunda da iddialı. 

Yongaseti beraberinde Adreno 418 grafik birimini getiriyor. Adreno 418 yongaseti Adreno 330 yongasetinden yüzde 20 daha hızlı çalışıyor. Bu bakımdan Snapdragon 808 model numarası olarak Snapdragon 805 yongasetinden üstte olsa da grafik birimi bakımından altta kalıyor. Zira Snapdragon 805 yongasetinde kullanılan Adreno 420 grafik birimi Adreno 330 grafik biriminden yüzde 40 daha hızlıydı. Bu haliyle Snapdragon 808 yongaseti Snapdragon 800 ve 801'in 64-bitlik devamı gibi duruyor. 

Snapdragon 808 yongaseti daha çok 2K ekranlar için ideal bir konumda duruyor. 300Mbps hızlarına ulaşabilen Cat 6 LTE desteği yine bu yongasetinde de mevcut. LPDDR3-933 MHz bellek kontrolcüsü ile 1866MHz veri oranı ve 15GB/s bant genişliği elde edilebiliyor. Yongaseti çift 12-bit ISP sayesinde 55MP çözünürlüğe kadar kamera sensörlerine destek verebiliyor. Snapdragon 810 yongasetinde ise 14-bit'lik çift ISP mevcut. 

Yeni iki yongaseti ile Qualcomm tüm serilerine 64-bit desteği sunmuş oldu. Ancak şimdilik Snapdragon 200 serisi bunun dışında kalıyor. Tahminler alt seviye bir 64-bit yongasetinin bu seriye dahil olabileceği yönünde. 

Qualcomm'un yeni yongasetlerini deneyimleyebilmek için gelecek yılın yaz aylarına kadar beklememiz gerekecek. Zira bu yılın yaz aylarından itibaren Snapdragon 805 yongasetli cihazlar rafları süslemeye başlayacak. Snapdragon 808 ve 810 yongasetlerinin örneklemesinin bu yıl sonunda başlaması bekleniyor.  
Qualcomm, 64-bit destekli Snapdragon 810 ve Snapdragon 808 yongasetlerini lanse etti
 

http://www.qualcomm.com/media/releases/2014/04/07/qualcomm-announces-ultimate-connected-computing-next-generation-snapdragon Yorum Yaz
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Elsa 5 yıl en beğenilen
Telefon üreticileri kurdu düzeneği, milleti her yıl yoluyorlar yeni işlemci diye.

S600 S800 S801 arasında elle tutulur bir fark yok.

Biz S805 cihaz beklerken S800ü tekrar piyasaya sürdüler, böylece hem alan memnun satan memnun.. (Qualcomm - Üreticiler)

Elinizdeki telefonu eğer ihtiyacınız yoksa en az 2 yıl kullanın. Şu adamları zengin etmeyin.
Telefon üreticileri kurdu düzeneği, milleti her yıl yoluyorlar yeni işlemci diye.S600 S800 S801 arasında elle tutulur bir fark yok.Biz S8...
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1 Yanıt Yanıtla +112
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veyselkoyuncu 5 yıl
Tokatlayın müşterinin cebini ansını satayım. Snapdragon değil şlapdragon mübarek...

edit: imla
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gagiloglu52 5 yıl
1080p nin bulanık görüntüsünden bıktığımız şu günlerde 2k bile derdimize deva değil.. piyasanın çok acil 4k ekranlı cihazlara ihtiyacı var....
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Krone 4 yıl
Qualcomm çakalı yüzünden şirketler sürekli yeni telefon yarışındalar. Yok 801 805 808 810 . İşlemci maksimum performans sağlıyor ama yinede bir tık daha hızlısını üretip satıyorlar. Snapdragon 800 işlemciye sahip LG G2' de yapamadığınız bir şey var mı ? Muhtemelen yoktur. Artık batarya performansı için çalışmalı Qualcomm. Çok çok az enerji tüketimi olmalı.
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subutay3838 4 yıl
Hadi Sony cijar su 810 lu z3x telefonu
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fthkn 4 yıl
Televizyon teknolojisi niye ilerlemiyor? Zeki Müren bizi hala göremiyor dikkatinizi çekerim.
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BekirTemel 4 yıl
Z2,M8,S5,G3 ler yalan mı olacak 64 bit olmadıkları için şimdi?
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Master_Evil 4 yıl BekirTemel
BekirTemel

Z2,M8,S5,G3 ler yalan mı olacak 64 bit olmadıkları için şimdi?

gibi görünüyor, telefonlar nesil değiştiriyor
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DH Misafiri 4 yıl
Birçok arkadaşla aynı fikirdeyim elinizdeki cihaz iyice bitinceye kadar temizce kullanın 1-2 sene önce aldığınız telefon size neden yetersiz gelsinki, bütün gün yüksek performanslı oyunlar oynamak istiyorsak bilgisayarlar ne güne duruyor.Neyi ne kadar istediğimizi düşünerek telefon alalım şu an z2 - g3 veya s5 64 bit işlemciler rantabl oluncaya kadar en 2-3 sene daha idare edecektir
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Master_Evil 4 yıl
şu işlemciyi note4e koymayacaksın da neye koyacaksın
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar hersene pişirip pişirip önümüze sürüyor
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@BJK@ 5 yıl
yeni sazan avının en can alıcı kelimesi "64 bit destekli"işlemciler..
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mehmedaltair 5 yıl
Sakin beyler bu yongalar 1 yıl sonra çıkıyor s805 gibi bir gecikme olsa daha 14-15 ay var
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nepasvior 5 yıl
daha fazla hız ve çekirdek değil daha fazla güm tasarrufu daha az ısınan çipler istiyoruz
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muratkaya 5 yıl
Bu gelişmelere hepimizin olumlu bakması gerekir diye düşünüyorum. Yeni işlemciler kullanılmaya başladıkça önceki işlemci modellerini kullanan telefonlar ucuzlayacak.
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Guaire 5 yıl muratkaya
Amiral gemilerine rakip olacak eski modelleri piyasadan çekerler. Ellerindeki stoklar eriyene kadar alan alır.

Mesela S800'lü telefon üretenler S600'lü telefonlardan kaçıyor. Direk S400'e düşüyorlar. Segment farklarını belirginleştirmek için...
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