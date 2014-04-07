Qualcomm, 64-bit destekli Snapdragon 810 ve Snapdragon 808 yongasetlerini lanse etti









Mobil dünyanın lider yongaseti tasarımcısı konumunda olan Qualcomm, Snapdragon ailesine yeni ve iddialı ürünler eklemeye devam ediyor. Firmanın son ürünleri 64-bit destekli Snapdragon 808 ve Snapdragon 810 yongasetleri oldu.





Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili daha önce bazı bilgiler verilmişti. Snapdragon 808 ise ilk kez karşımıza çıkıyor. Qualcomm 64-bit trendine aslında orta seviye Snapdragon 410, 610 ve 615 ürünleri ile giriş yapmıştı. Snapdragon 808 ve Snapdragon 810 yongasetleri ile artık en üst seviyeden bu trende katılmış oldu.





Snapdragon 808 ve 810 yongasetleri biraz alışılmışın dışına çıkıyor. Zira Qualcomm'un üst seviye Snapdragon yongasetlerinde özelleştirilmiş Krait çekirdekler göremeye alışmıştık. Ancak Qualcomm ARM'ın Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini kullanmayı tercih ederek grafik birimi tarafında kendi ürünlerini sunmuş. Bu iki yongasetini birbirinden ayıran da ağırlıklı olarak grafik birimleri oluyor.





Snapdragon 810 yongaseti 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2.5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. Ancak özel optimizasyonlar sayesinde 8 çekirdeğinde aynı anda kullanılması mümkün.





Yongasetinde 4MB büyüklüğünde Seviye 2 önbellek, 1600MHz hızında 4GB LPDDR3 bellek kullanımı (3200MHz veri oranı, 25.6GB/s bant genişliği), yüksek performansı en düşük güç tüketiminde sunan LPDDR4 bellek desteği, Bluetooth 4.1 desteği, Full HD 120kare/saniye çekim desteği, 300Mbps hızlarına ulaşabilen Cat 6 LTE desteği şeklinde özellikler bulunuyor.





Snapdragon 810 yongaseti beraberinde Adreno 430 grafik birimini getiriyor. 500MHz hızında çalışan Adreno 430 grafik birimi Adreno 420 grafik biriminden yüzde 30/40 daha hızlı olacak ve yüzde 20 daha az enerji tüketecek. Bu sayede yongaseti 4K ekranlar için biçilmiş kaftan olacak.





Snapdragon 808 yongaseti ise çekirdek sayısı ve grafik birimi açısından farklılaşıyor. Yongasetinde 2 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri big.LITTLE formunda biraraya getirilmiş. Bu bakımdan Snapdragon 808 yongaseti 6 çekirdekli bir yapıda. 20nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongaseti enerji tüketimi konusunda da iddialı.





Yongaseti beraberinde Adreno 418 grafik birimini getiriyor. Adreno 418 yongaseti Adreno 330 yongasetinden yüzde 20 daha hızlı çalışıyor. Bu bakımdan Snapdragon 808 model numarası olarak Snapdragon 805 yongasetinden üstte olsa da grafik birimi bakımından altta kalıyor. Zira Snapdragon 805 yongasetinde kullanılan Adreno 420 grafik birimi Adreno 330 grafik biriminden yüzde 40 daha hızlıydı. Bu haliyle Snapdragon 808 yongaseti Snapdragon 800 ve 801'in 64-bitlik devamı gibi duruyor.





Snapdragon 808 yongaseti daha çok 2K ekranlar için ideal bir konumda duruyor. 300Mbps hızlarına ulaşabilen Cat 6 LTE desteği yine bu yongasetinde de mevcut. LPDDR3-933 MHz bellek kontrolcüsü ile 1866MHz veri oranı ve 15GB/s bant genişliği elde edilebiliyor. Yongaseti çift 12-bit ISP sayesinde 55MP çözünürlüğe kadar kamera sensörlerine destek verebiliyor. Snapdragon 810 yongasetinde ise 14-bit'lik çift ISP mevcut.





Yeni iki yongaseti ile Qualcomm tüm serilerine 64-bit desteği sunmuş oldu. Ancak şimdilik Snapdragon 200 serisi bunun dışında kalıyor. Tahminler alt seviye bir 64-bit yongasetinin bu seriye dahil olabileceği yönünde.





Qualcomm'un yeni yongasetlerini deneyimleyebilmek için gelecek yılın yaz aylarına kadar beklememiz gerekecek. Zira bu yılın yaz aylarından itibaren Snapdragon 805 yongasetli cihazlar rafları süslemeye başlayacak. Snapdragon 808 ve 810 yongasetlerinin örneklemesinin bu yıl sonunda başlaması bekleniyor.

http://www.qualcomm.com/media/releases/2014/04/07/qualcomm-announces-ultimate-connected-computing-next-generation-snapdragon