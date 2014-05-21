Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, 8 çekirdekli 64-bit Snapdragon 615 yongasetlerinin hacimli üretimine başlıyor

Firmanın ilk 8 çekirdekli yongaseti olacak Snapdragon 615'de 64-tabanlı Cortex-A53 işlemci çekirdekleri yer alıyor, 28nm üretim işlemiyle TSMC tarafından üretilecek yongasetinde grafik birimi olarak..
5 yıl
5,8b
1
37
Cep Telefonu Diğer
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, 8 çekirdekli 64-bit Snapdragon 615 yongasetlerinin hacimli üretimine başlıyor
Qualcomm, Çin'de düzenlediği etkinlikte Şubat ayında tanıtımını yaptığı 64-bit Snapdragon 615, 808 ve 810 yongasetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Orta segment cihazlara yönelik cihazlar için tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 615'in üretimine kısa zamanda başlayacağını belirten tecrübeli firma, üst segment cihazlar için geliştirdiği 6 çekirdekli Snapdragon 808 ve 8 çekirdekli Snapdragon 810'lu modellerin ise 2014 yılı bitmeden piyasada olacağını müjdeledi. 
Firmanın ilk 8 çekirdekli yongaseti olacak Snapdragon 615'de 64-tabanlı Cortex-A53 işlemci çekirdekleri yer alıyor, 28nm üretim işlemiyle TSMC tarafından üretilecek yongasetinde grafik birimi olarak ise yeni nesil Adreno 405 bulunuyor. LTE Kategori 4 dahili modeme sahip olan yongasetinin orta segment yarışında yine 8 çekirdekli Cortex A53 yapıdaki MediaTek MTK6752 ile rekabet etmesi bekleniyor.
Snapdragon 615 dışında tepe modeller için geliştirilen yeni nesil Snapdragon 808 ve 810 yongasetleri hakkında da bilgiler veren Qualcomm, TSMC tarafından 20nm üretim işlemiyle üretilecek 64-bit Cortex A57 ve Cortex A53 çekirdeklerine sahip yongasetlerini kullanan akıllı telefonları yıl sonuna doğru piyasada görebileceğimizi belirtiyor.
Bu yongasetleri hakkında bilgi vermek gerekirse; 2 Cortex A57 + 4 Cortex A53 olmak üzere toplamda 6 çekirdek barındıran Snapdragon 808'de grafik birimi olarak Adreno 418 yer alırken, 4 Cortex A57 + 4 Cortex A53 yapıdaki Snapdragon 810'da daha güçlü olan Adreno 430 yer alıyor. LTE Kategori 6/7 desteğine sahip olan yongasetleri bu sayede mobil data üzerinden 300Mbit/s indirme hızına ulaşabiliyorlar.

http://www.digitimes.com/news/a20140519PD202.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 5 yıl en beğenilen
Önce iPhone 5S çıkışı sonrası 64bit gereksiz dedin, sonra Mediatek 8 çekirdekli işlemci yapınca ona da gereksiz dedin, sonra oturup aynı stratejileri izleyip göz göre göre tükürdüğünü yaladın. Hayır anlamıyorum ki teknoloji firmasında geleceğin teknolojilerine çamur atacak kadar sığ insanların ne işi var?!..
Önce iPhone 5S çıkışı sonrası 64bit gereksiz dedin, sonra Mediatek 8 çekirdekli işlemci yapınca ona da gereksiz dedin, sonra oturup aynı stratejileri izleyi...
Devamını Gör
Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 5 yıl
Bunların çekirdek savaşı bitmiyecek. En iyisini sürekli eleştirilsede apple yapıyor. Yeterli bu diyip yazılımı daha iyi nasıl yaparım diye uğraşıyor bilindiği gibi A7 64 bit çift çekirdekli ve 1 gb ramli bir model ve yazılım sayesinde çok başarılı puanlar alan çok verimli bir cihaz. Bakalım bu çıkacak olan işlemcilerin kullanıldığı akılı telefonlarda ısınma ve şarj süreleri nasıl olucak çok merak ediyorum.
Bunların çekirdek savaşı bitmiyecek. En iyisini sürekli eleştirilsede apple yapıyor. Yeterli bu diyip yazılımı daha iyi nasıl yaparım diye uğraşıyor bilindiği g...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 5 yıl Avorlair
Avorlair

Sen de mi Qualcomm?
8 Krait çekirdeği beklerken o kadar eleştirdiğin ve eleştirdiğimiz big.LITTLE platformunda çıkarmak nedir yahu, Nvidia K1 serisi yılın 64bit işlemcisi olacak gibi

8 Krait çekirdeği şaka olmalı. 8 çekirdek optimizasyonu olan Antutu ve Chrome'dan başka uygulama duymadım.

Silikon çip fiyatlarını fiziksel boyutları yakından etkiliyor. Krait çekirdeklerinin yaklaşık olarak Cortex-A15'ler kadar büyük olduğunu varsayalım. Cortex-A15, Cortex A-7'nin 5 katı yer kaplıyor. Yani kullanılamayacak fazladan 4 çekirdek için ciddi bir maliyet çıkacak. Bu da telefon üreticileri için caydırıcı olacaktır. 4'ten fazla Krait çekirdeğinin çalıştığı durumlarda enerji sarfiyatının ne olacağı da ayrı bir konu.

MTK6592'de idare ediliyor, zira çekirdekler Cortex-A7 olduğu için hem ucuz hem de enerji sarfiyatı düşük. Snapdragon 615 ve MTK6752 de Cortex-A53 olduğu için sorun çıkarmaz.

8 çekirdekli big.LITTLE olma nedeni, Qualcomm'un elinde özelleştirilmiş ARM mimarili 64-bit çekirdeğinin olmayışı. 64-bit gerekli değil diye düşünüp hazırlık yapmadığı için, piyasa 64-bite kaydığında ARM'ın Cortex-A57 ve Cortex-A53'üne muhtaç oldu.
AvorlairSen de mi Qualcomm?8 Krait çekirdeği beklerken o kadar eleştirdiğin ve eleştirdiğimiz big.LITTLE platformunda çıkarmak nedi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
hani 8 çekirdek gereksizdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dreamer Apartment 5 yıl
4 çekirdek, 8 çekirdek, 16 çekirdek... Hey maşallah koyan koyana... Ne farkedecek ? Benchmark puanı dışında ne farkedecek Allah aşkına ?

Optimizasyon özürlü Android platformunda 10 megabaytlık fotoğraf efekt programı bile kasıyorsa ne yapayım o çekirdekleri ben ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciroer 5 yıl
Yeni nesil akıllı telefonlara artık ütü yapma özelliğide eklenecekmiş
bu işlemci bunun habercisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biolystick 5 yıl
Anlayacağımız dilden bu 64bit ne işe yarayacak şimdi benchmarkda öne geçmekten başka ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 5 yıl
Bilgisayarımdan utanıyorum daha tek çekirdek işlemcisi var lan :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 5 yıl
Mobil işlemcilerdeki jet hızındaki gelişim desktop işlemcilere de kaysa çok iyi olur. Yoksa 2-3 sene sonra tonla para ödediğimiz masaüstü sistemi elin oğlu cebinden çıkardığı telefonla sollayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdar.45 5 yıl
android dünyası bataklığa saplanacak gibi yığınla android günceleme almayan cihaz çöp oldu 64 bit furyası ile 32 bitlere günceleme desteğini kesmeye başladıkları gibi dahada karmaşık bir dünyaya gidecek bakalım google nasıl baş edecek bu durumla :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
losttime35 5 yıl
En mantıklı olanimiza madalya takiyorlar sanki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakamoz40 5 yıl
yazmayayım dedim ama

bunlar insana zorla apple aldırıyorlar,
iphone 5/5s 2 çekirdek, 1.3 ghz ve pil 1500mah, her türlü programı sınırsız çalıştırıyor, güncelleme sorunu yok.
bunlarınki ise göz boyamadan başka bişey değil, bir günü çıkarması için heralde 4000mah bile yetmez.

ben şahsen işin tamamen yazılımda bittiğini çoktaaan anladım.

ha bide çuvalla para verip 6 ay sonra yarı fiyatına bile satamadığımız android teller vay babam vaaaay..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedyrazor 5 yıl
8 cekirdek az en az 24 filan olmasi lazim boyle devam edin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Zararın neresinden dönsen kardır (qualcomm)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5782 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, snapdragon ve
3 etiket daha snapdragon 808 snapdragon 810 qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 20 Mayis 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim