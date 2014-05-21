Qualcomm, 8 çekirdekli 64-bit Snapdragon 615 yongasetlerinin hacimli üretimine başlıyor

Qualcomm, Çin'de düzenlediği etkinlikte Şubat ayında tanıtımını yaptığı 64-bit Snapdragon 615, 808 ve 810 yongasetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Orta segment cihazlara yönelik cihazlar için tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 615'in üretimine kısa zamanda başlayacağını belirten tecrübeli firma, üst segment cihazlar için geliştirdiği 6 çekirdekli Snapdragon 808 ve 8 çekirdekli Snapdragon 810'lu modellerin ise 2014 yılı bitmeden piyasada olacağını müjdeledi.

Firmanın ilk 8 çekirdekli yongaseti olacak Snapdragon 615'de 64-tabanlı Cortex-A53 işlemci çekirdekleri yer alıyor, 28nm üretim işlemiyle TSMC tarafından üretilecek yongasetinde grafik birimi olarak ise yeni nesil Adreno 405 bulunuyor. LTE Kategori 4 dahili modeme sahip olan yongasetinin orta segment yarışında yine 8 çekirdekli Cortex A53 yapıdaki MediaTek MTK6752 ile rekabet etmesi bekleniyor.

Snapdragon 615 dışında tepe modeller için geliştirilen yeni nesil Snapdragon 808 ve 810 yongasetleri hakkında da bilgiler veren Qualcomm, TSMC tarafından 20nm üretim işlemiyle üretilecek 64-bit Cortex A57 ve Cortex A53 çekirdeklerine sahip yongasetlerini kullanan akıllı telefonları yıl sonuna doğru piyasada görebileceğimizi belirtiyor.

Bu yongasetleri hakkında bilgi vermek gerekirse; 2 Cortex A57 + 4 Cortex A53 olmak üzere toplamda 6 çekirdek barındıran Snapdragon 808'de grafik birimi olarak Adreno 418 yer alırken, 4 Cortex A57 + 4 Cortex A53 yapıdaki Snapdragon 810'da daha güçlü olan Adreno 430 yer alıyor. LTE Kategori 6/7 desteğine sahip olan yongasetleri bu sayede mobil data üzerinden 300Mbit/s indirme hızına ulaşabiliyorlar.

http://www.digitimes.com/news/a20140519PD202.html