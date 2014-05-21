Qualcomm, 8 çekirdekli 64-bit Snapdragon 615 yongasetlerinin hacimli üretimine başlıyor

Haber Editörü
Qualcomm, Çin'de düzenlediği etkinlikte Şubat ayında tanıtımını yaptığı 64-bit Snapdragon 615, 808 ve 810 yongasetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Orta segment cihazlara yönelik cihazlar için tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 615'in üretimine kısa zamanda başlayacağını belirten tecrübeli firma, üst segment cihazlar için geliştirdiği 6 çekirdekli Snapdragon 808 ve 8 çekirdekli Snapdragon 810'lu modellerin ise 2014 yılı bitmeden piyasada olacağını müjdeledi.
Firmanın ilk 8 çekirdekli yongaseti olacak Snapdragon 615'de 64-tabanlı Cortex-A53 işlemci çekirdekleri yer alıyor, 28nm üretim işlemiyle TSMC tarafından üretilecek yongasetinde grafik birimi olarak ise yeni nesil Adreno 405 bulunuyor. LTE Kategori 4 dahili modeme sahip olan yongasetinin orta segment yarışında yine 8 çekirdekli Cortex A53 yapıdaki MediaTek MTK6752 ile rekabet etmesi bekleniyor.
Snapdragon 615 dışında tepe modeller için geliştirilen yeni nesil Snapdragon 808 ve 810 yongasetleri hakkında da bilgiler veren Qualcomm, TSMC tarafından 20nm üretim işlemiyle üretilecek 64-bit Cortex A57 ve Cortex A53 çekirdeklerine sahip yongasetlerini kullanan akıllı telefonları yıl sonuna doğru piyasada görebileceğimizi belirtiyor.
Bu yongasetleri hakkında bilgi vermek gerekirse; 2 Cortex A57 + 4 Cortex A53 olmak üzere toplamda 6 çekirdek barındıran Snapdragon 808'de grafik birimi olarak Adreno 418 yer alırken, 4 Cortex A57 + 4 Cortex A53 yapıdaki Snapdragon 810'da daha güçlü olan Adreno 430 yer alıyor. LTE Kategori 6/7 desteğine sahip olan yongasetleri bu sayede mobil data üzerinden 300Mbit/s indirme hızına ulaşabiliyorlar.
http://www.digitimes.com/news/a20140519PD202.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8 Krait çekirdeği şaka olmalı. 8 çekirdek optimizasyonu olan Antutu ve Chrome'dan başka uygulama duymadım.
Silikon çip fiyatlarını fiziksel boyutları yakından etkiliyor. Krait çekirdeklerinin yaklaşık olarak Cortex-A15'ler kadar büyük olduğunu varsayalım. Cortex-A15, Cortex A-7'nin 5 katı yer kaplıyor. Yani kullanılamayacak fazladan 4 çekirdek için ciddi bir maliyet çıkacak. Bu da telefon üreticileri için caydırıcı olacaktır. 4'ten fazla Krait çekirdeğinin çalıştığı durumlarda enerji sarfiyatının ne olacağı da ayrı bir konu.
MTK6592'de idare ediliyor, zira çekirdekler Cortex-A7 olduğu için hem ucuz hem de enerji sarfiyatı düşük. Snapdragon 615 ve MTK6752 de Cortex-A53 olduğu için sorun çıkarmaz.
8 çekirdekli big.LITTLE olma nedeni, Qualcomm'un elinde özelleştirilmiş ARM mimarili 64-bit çekirdeğinin olmayışı. 64-bit gerekli değil diye düşünüp hazırlık yapmadığı için, piyasa 64-bite kaydığında ARM'ın Cortex-A57 ve Cortex-A53'üne muhtaç oldu.