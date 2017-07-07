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Qualcomm, ABD'de iPhone ve iPad satışlarını yasaklamak istiyor

Teknoloji devleri Qualcomm ve Apple arasındaki sular durulacağa benzemiyor. Apple'ın altı adet patentini ihlal ettiğini iddia eden Qualcomm, ABD'deki iPhone ve iPad satışlarını durdurmak istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm ve Apple arasındaki savaş henüz sona ermiş değil. Hukuk mücadelesi, 3G ve gelecek nesil mobil teknolojiler alanında dünya lideri olan Qualcomm'un, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan (ITC) Intel'in 4G kablosuz modemini kullanan tüm iPhone ve iPad'lere yasak koymasını talep etmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Şirket kendilerine ait patentlerin Apple tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor.
 
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Son dakika haberini geçen Financial Times, Qualcomm’dan Don Rosenberg'in kendilerine Intel'in 4G kablosuz modemini kullanan tüm Apple cihazlar için sınırlı bir "ithalat yasağı" talep ettiklerini söylediğini belirtti. Qualcomm yongalarını kullanan cihazlar için ise herhangi bir yasaklama girişimi söz konusu değil. Şirket ayrıca Apple'ın iPhone'lardaki pil ömrünü iyileştiren altı adet Qualcomm patentini ihlal ettiğini gösteren bir infografik de hazırlamış durumda.
 

Yasak tüm iPhone 7 ve gelecekteki iPhone'ları kapsayacak

Qualcomm'un genel hukuk danışmanı Don Rosenberg, yaptığı açıklamada "Bu, oldukça açık bir konu: ihlal edildiğinden emin olduğumuz altı adet patentimiz var. Açıkçası, Apple'ın tek taraflı olarak aldığı ve kullandığı patentler için para ödememe kararı almasından endişe duyuyoruz" dedi.
 
Financial Times'a göre, Qualcomm'un şikâyeti yalnızca ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na  değil, Güney Kaliforniya Bölgesi Bölge Mahkemesine de sunulmuş durumda. Şirketin amacı ithalat yasağı yoluyla ABD'deki iPhone satışlarını yasaklamak. Şayet yasak onaylanırsa Apple'ın bu yılın Eylül ya da Ekim aylarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone modellerinin yanı sıra tüm iPhone 7'leri de etkileyecek.

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DSG1 2 yıl en beğenilen murdocklawless
murdocklawless
telefonlar nerede üretiliyor?

Çinde foxconn tesislerinde.
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umut_baris 2 yıl
Adamlar haklı. Patentli teknoljiyi kullanacaksan lisans bedelini ödeyeceksin.
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BekirARSLAN 2 yıl Jül Sezar
United States

BekirARSLAN
Extreme Victory
Apple qualcomm’u satın alır dava düşer



Bence tam tersi olur Qualcomm'un patentleri ve argesi yeterde artar

Apple patentleri alır dava düşer

Galiba Apple gözünde büyüten çok elinde Mac işletim sistemi olan ve başka hiç bir şeyi olmayan tek firma ha bide iSheep'ler var
Qualcomm dan patent falan alamaz almaz çalmaya çırpmaya insanları kandırmaya alışmış bir şirket benim için balondur.
United StatesBekirARSLANExtreme VictoryApple qualcomm’u satın alır dava düşer
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V4LKyR 2 yıl
İşin zor be Qualcomm. Umarım başarırsın, iyi şanslar.
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DH Misafiri 2 yıl
Konu samsung oldugunda, hirsiz, emege saygi, elma adami böyle döver, kopyaci yazan arkadaslar, sira elmaya gelince neden ayni yorumlari yazmazlar ilginctir. Hatta satin alir olur biter, oda kim ki hattini bilsin, diye yazarak övgüler yazmak nedir. Bu nasil bir celiskidir böyle. Allah sizi basimiza yönetici, hakim, memur etmesin. Bosanma davasinda asarsiniz bizi.
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damn2u 2 yıl
Qualcomm, ABD'de iPhone ve iPad satışlarını yasaklamak istiyor.

Ne de güzel olmaz mı?


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KURSAD. 2 yıl
Apple terbiyesizlik yapmış. Bence ceza ödeyip bedeli karşılaması gerekir.
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kadirirdem 2 yıl
İki dev sağlam kapışacak gibi,durum ciddi...Bakalım neler olacak göreceğiz...
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Adiyamanmp3 2 yıl
Haklılık olayından bağımsız konuşmak gerekirse Amerika içinde Trump bile Apple'a bu yasağı getiremez.
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TearsForFears 2 yıl
O değilde Qualcom dünyadaki android telefonların çoğunda var, amiral gemilerin ise hepsinde var. Qualcomm baya kazanıyordur üstüne birde apple ı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Başaramaz tabiki
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myhotyro 2 yıl
Elma Qualcomm'a istemeye istemeye bir koşesinden biraz ısırtır, konu kapanır.
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Extreme Victory 2 yıl
Apple qualcomm’u satın alır dava düşer
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BekirARSLAN 2 yıl Extreme Victory
Extreme Victory
Apple qualcomm’u satın alır dava düşer



Bence tam tersi olur Qualcomm'un patentleri ve argesi yeterde artar
2 Yanıt Yanıtla +5
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umut_baris 2 yıl
Adamlar haklı. Patentli teknoljiyi kullanacaksan lisans bedelini ödeyeceksin.
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qualcomm, intel ve
10 etiket daha patent mahkeme hukuk ihlal 4g modem ithalat yasağı şikayet Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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