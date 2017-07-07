Qualcomm, ABD'de iPhone ve iPad satışlarını yasaklamak istiyor.

Qualcomm ve Apple arasındaki savaş henüz sona ermiş değil. Hukuk mücadelesi, 3G ve gelecek nesil mobil teknolojiler alanında dünya lideri olan Qualcomm'un, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan (ITC) Intel'in 4G kablosuz modemini kullanan tüm iPhone ve iPad'lere yasak koymasını talep etmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Şirket kendilerine ait patentlerin Apple tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor.

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Son dakika haberini geçen Financial Times, Qualcomm’dan Don Rosenberg'in kendilerine Intel'in 4G kablosuz modemini kullanan tüm Apple cihazlar için sınırlı bir "ithalat yasağı" talep ettiklerini söylediğini belirtti. Qualcomm yongalarını kullanan cihazlar için ise herhangi bir yasaklama girişimi söz konusu değil. Şirket ayrıca Apple'ın iPhone'lardaki pil ömrünü iyileştiren altı adet Qualcomm patentini ihlal ettiğini gösteren bir infografik de hazırlamış durumda.

Yasak tüm iPhone 7 ve gelecekteki iPhone'ları kapsayacak

Qualcomm'un genel hukuk danışmanı Don Rosenberg, yaptığı açıklamada "Bu, oldukça açık bir konu: ihlal edildiğinden emin olduğumuz altı adet patentimiz var. Açıkçası, Apple'ın tek taraflı olarak aldığı ve kullandığı patentler için para ödememe kararı almasından endişe duyuyoruz" dedi.

Financial Times'a göre, Qualcomm'un şikâyeti yalnızca ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na değil, Güney Kaliforniya Bölgesi Bölge Mahkemesine de sunulmuş durumda. Şirketin amacı ithalat yasağı yoluyla ABD'deki iPhone satışlarını yasaklamak. Şayet yasak onaylanırsa Apple'ın bu yılın Eylül ya da Ekim aylarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone modellerinin yanı sıra tüm iPhone 7'leri de etkileyecek.