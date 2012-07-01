Qualcomm, Android platformu için geliştirdiği Snapdragon SDK'sını duyurdu

Mobil uygulama geliştiricilerle yaptığı ortaklıklar sonucunda önemli oyunları Snapdragon işlemcili Android ve Windows Phone cihazlarına getirme hazırlığı yapan Qualcomm, yazılım tarafında Snapdragon ailesine yatırım yapmaya devam ediyor.





Uplinq 2012 konferansında Qualcomm, Android platformu için geliştirdiği Snapdragon SDK'sını resmi olarak duyurdu. Snapdragon SDK ile geliştirici ve cihaz üreticileri, Snapdragon üzerinde çalışan farklı uygulamalar geliştirebilecekler.





Yazılım geliştirme aracının geliştirici önizleme sürümü Qualcomm geliştirici sayfasında yayınlanırken, tam SDK ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.





SDK ilk etapta Snapdragon S4 8960 işlemcisini destekleyecek. Gelecekte farklı seviyedeki Snapdragon işlemcileri de listeye dahil edilecek.





SDK içerisinde bulunan bazı API özellikleri; yüz tanıma fonksiyonları, sıfır deklanşör süresi, surround ses kalitesi, ses yankılanmasının engellenmesi, farklı sensör uygulamaları, iç mekanda da isabetli lokasyon bilgileri verebilme, daha düşük güçte lokasyon bulma işlemleri yapabilme şeklinde sayılabilir.