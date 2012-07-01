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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Android platformu için geliştirdiği Snapdragon SDK'sını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulama geliştiricilerle yaptığı ortaklıklar sonucunda önemli oyunları Snapdragon işlemcili Android ve Windows Phone cihazlarına getirme hazırlığı yapan Qualcomm, yazılım tarafında Snapdragon ailesine yatırım yapmaya devam ediyor.

Uplinq 2012 konferansında Qualcomm, Android platformu için geliştirdiği Snapdragon SDK'sını resmi olarak duyurdu. Snapdragon SDK ile geliştirici ve cihaz üreticileri, Snapdragon üzerinde çalışan farklı uygulamalar geliştirebilecekler. 

Yazılım geliştirme aracının geliştirici önizleme sürümü Qualcomm geliştirici sayfasında yayınlanırken, tam SDK ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

SDK ilk etapta Snapdragon S4 8960 işlemcisini destekleyecek. Gelecekte farklı seviyedeki Snapdragon işlemcileri de listeye dahil edilecek.

SDK içerisinde bulunan bazı API özellikleri; yüz tanıma fonksiyonları, sıfır deklanşör süresi, surround ses kalitesi, ses yankılanmasının engellenmesi, farklı sensör uygulamaları, iç mekanda da isabetli lokasyon bilgileri verebilme, daha düşük güçte lokasyon bulma işlemleri yapabilme şeklinde sayılabilir.

http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/06/26/qualcomm-announces-snapdragon-sdk-android-uplinq-developers-conference Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
setcikard 7 yıl
İlk yoruma anasayfadan bakarsanız fotoğraf eklemiş gibi gözüküyor ama tamamen siyah. donanimhaber.com/... Ancak forumdan bakarsanız resim felan yok forum.donanimhaber.com/... ilk başlarda forumdan kaynaklanan basit bir sorun geçer yakında dedim ama hangi habere bakarsam bakayım illa böyle bir yorum oluyor.Problem nerde?
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Geç bile kalınmış bu tür geliştirici yazılımları optimizasyon açısından çok önemli.
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RAN7843 7 yıl
S4 işlemciler tahminim 2013 yılında aktif piyasada olacaklarrr 28 nm işlem gücüüü
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