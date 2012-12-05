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Qualcomm, Çin pazarına yönelik iki yeni Snapdragon S4 yongada sistemini duyurdu

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon S işlemci serisiyle giriş seviyesinden, amiral gemisi seviyesine kadar pek çok mobil cihazda kullanılan Qualcomm, S4 grubunu Çin pazarına yönelik ürünleriyle güncelledi.

Firmanın duyurduğu iki yeni çipset MSM8226 ve MSM8626. Aslında bu iki ürün MSM8227 ve MSM8627 yongada sistemlerinin Çin pazarına yönelik olarak hazırlanmış üst versiyonu diyebiliriz.

Her iki çipset 4 çekirdekli işlemciye sahipken, 28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Üst seviye multimedya ve bağlantı özellikleri sunacak çipsetlerde Adreno 305 grafik birimi bulunuyor. Böylece 1080p çözünürlükte video kaydı ve oynatma mümkün olacak. Ayrıca 13MP çözünürlüğe kadar kameralara da destek verilecek. İşlemci saat hızlarının 1GHz-1.2GHz olacağı tahmin ediliyor.

Her iki çipset de yeni WTR2605 çok modlu alıcı-verici yongasını da barındıracak. Bu yonga Çin'e özel olarak TD-SCDMA, CDMA 1xAdv ve HSPA+ ağlarına destek verecek. Ayrıca yonga üzerinde GPS(ABD), GLONASS(Rusya) ve BeiDou(Çin) konumlama sistemlerine uyumluluk da yer alacak. Bu yonga önceki nesillere yüzde 60 daha az yer kaplıyor ve yüzde 40 daha fazla enerji tasarrufu yapıyor.

Çipsetlerin örnekleme işlemleri gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlarken, referans tasarımlar da yine aynı tarihte örnekleme için dağıtılmaya başlayacak. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/qualcomm-technologies-expands-line-of-qualcomm-snapdragon-s4-processors-with-quad-core-cpus-for-high-volume-smartphones-182093001.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Çin pazarına yönelik şu anlamdadır : Çin ülkesinin teknik altyapısı ve Çin halkının kültürel etkileşmelerle oluşan alışkanlıklarına özel olarak optimize edilmesi. Örneğin Çin'de süpermarketlerde donmuş kurbağa (ambalajlı halinde), deniz hıyarı vs. satıldığını bizzat deneyimledim. Gıda alanından basit bir örnek verdim, bu ve bunun gibi hayatın her alanındaki bir çok farklılıklar bütün milletler arasında mevcuttur, buna teknolojik alışkanlıklar da dahildir pek tabii.
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lj94 6 yıl
Dünyanın en büyük pazarı olduğu için tutmama olasılığı çok düşük. Adamlar işi biliyor. Bizede mal mal bakmak kalıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
"çin pazarına yönelik" demek tam olarak ne anlam ifade ediyor. oradaki insanlar bizlerden çok farklı ve bizim kullandıklarımızı kullanamıyorlar mı? şöyle olması gerekmiyor mu; "Qualcomm, yeni geliştirdiği iki Snapdragon S4 yonga sistemini Çin pazarına sunacağını duyurdu"
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mansurmarsak 6 yıl
Herkeste Çin pazarına çalışsın zaten. Bizi düşünen kimse yok ki :D
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E_Aydin35 6 yıl
Qualcomm mantıklı stratejiler üzerine atılımlarını gerçekleştiriyor. Çin pazarını seçmiş olması, ve fazlasıyla rağbet göreceğini bildiğinden dolayı ona uygun olarak işlemcilere şekil ve tasarım katmış. Qualcomm bu hamlesinin meyvesini fazlasıyla alacaktır bu tür çözüm yolları ile..
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