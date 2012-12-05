Qualcomm, Çin pazarına yönelik iki yeni Snapdragon S4 yongada sistemini duyurdu





Snapdragon S işlemci serisiyle giriş seviyesinden, amiral gemisi seviyesine kadar pek çok mobil cihazda kullanılan Qualcomm, S4 grubunu Çin pazarına yönelik ürünleriyle güncelledi.





Firmanın duyurduğu iki yeni çipset MSM8226 ve MSM8626. Aslında bu iki ürün MSM8227 ve MSM8627 yongada sistemlerinin Çin pazarına yönelik olarak hazırlanmış üst versiyonu diyebiliriz.





Her iki çipset 4 çekirdekli işlemciye sahipken, 28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Üst seviye multimedya ve bağlantı özellikleri sunacak çipsetlerde Adreno 305 grafik birimi bulunuyor. Böylece 1080p çözünürlükte video kaydı ve oynatma mümkün olacak. Ayrıca 13MP çözünürlüğe kadar kameralara da destek verilecek. İşlemci saat hızlarının 1GHz-1.2GHz olacağı tahmin ediliyor.





Her iki çipset de yeni WTR2605 çok modlu alıcı-verici yongasını da barındıracak. Bu yonga Çin'e özel olarak TD-SCDMA, CDMA 1xAdv ve HSPA+ ağlarına destek verecek. Ayrıca yonga üzerinde GPS(ABD), GLONASS(Rusya) ve BeiDou(Çin) konumlama sistemlerine uyumluluk da yer alacak. Bu yonga önceki nesillere yüzde 60 daha az yer kaplıyor ve yüzde 40 daha fazla enerji tasarrufu yapıyor.





Çipsetlerin örnekleme işlemleri gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlarken, referans tasarımlar da yine aynı tarihte örnekleme için dağıtılmaya başlayacak.

http://www.prnewswire.com/news-releases/qualcomm-technologies-expands-line-of-qualcomm-snapdragon-s4-processors-with-quad-core-cpus-for-high-volume-smartphones-182093001.html