Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Envelope Tracking teknolojisi ile Nexus 5'te batarya performansını artırıyor

5 yıl
1,1b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, Envelope Tracking teknolojisi ile Nexus 5'te batarya performansını artırıyor

31 Ekim itibariyle Google'ın resmiyet kazandırdığı Nexus 5 akıllı telefonu, 5 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunarken, Snapdragon 800 yongaseti ile pazarda üst sıralarda mücadeleyi hedefliyor.

Ancak model ile sunulan 2300mAh gücündeki batarya tüketicilerin kafasında şimdiden soru işaretleri oluşturmaya başladı. Tam bir günü çıkarmayacağı yorumları yapılan Nexus 5'in aslında Android 4.4 KitKat'taki farklı optimizasyonları göstermesi açısından 2300mAh gücünde bir batarya taşıdığını savunanlar da mevcut.

Nexus 5 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler Qualcomm'un da farklı optimizasyonlar sunacağını gösteriyor. Bunlardan birisi Envelope Tracking. 

Mobil cihazlarda işlemci, grafik birimi, depolama kapasitesi gibi bileşenlerin yanında hücresel ağ yongaları da hatırı sayılır ölçüde batarya tüketiyor. Zira GSM modülü devamlı bağlantı tarama halinde iken, açık olduğu zaman 3G veya 4G modülleri de tarama konumunda bulunuyor.

Bu bakımdan hücresel ağ yongasının enerji tüketimini optimal seviyede tutmak cihazın bataryasına da olumlu katkı yapıyor. Envelope Tracking teknolojisi bu yongalardaki amplifikatörlerin enerji harcamasını kontrol ediyor ve hem batarya tüketimi hem de ısınmayı dengeliyor.

Bu teknoloji sayesinde LTE yongaları enerji tüketimini yüzde 20 azaltırken, ısınma derecesini de yüzde 30 düşürüyor. Hücresel yongalarda yüzde 20'lik bir enerji tasarrufunun batarya performansını önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor. 

Nexus 5'in bataryasının nasıl bir performans sergileyeeği merak konusu ve cihaz henüz piyasaya çıktığı için önümüzdeki haftalarda detaylı denemeler yapılacaktır. 

http://www.androidheadlines.com/2013/11/qualcomms-envelope-tracking-improve-nexus-5s-battery-life.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hukuksever 5 yıl en beğenilen
Hiç bişey olmaz o pilden
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skylineGTR_34 5 yıl
Iki telefonu da ureten LG. Sizce firma yoneticileri kendi flagship cihazlariyla ayni ozellikte telefon uretip kendi topuguna sikacak kadar salak mi? Birisinin 16gb'i 600$ iken digeri 350$, biri zirveye oynuyor digerinin hedef kitlesi belli. Nexus programinin tek amaci diger genis kullanici kitlesini hedefleyen telefonlar guncelleme alana kadar uygulama gelistiricilerinin onceden uzerinde calisabilegi bir platform ortaya koymak. Ayni fancy ozellikleri beklemeniz sacma yani.
Iki telefonu da ureten LG. Sizce firma yoneticileri kendi flagship cihazlariyla ayni ozellikte telefon uretip kendi topuguna sikacak kadar salak mi? Birisinin ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blltlgn 5 yıl
Arkadaş iyide pili asıl sömüren ekran. Ona bir çare bulun. Yani bataryayı biraz yüksek tutun bu tür eklemelerle de pil süresi arttırın. Yani 3000mAh batarya koyup cihaz günü çıkarır mı acaba diye bir kuşku oluşturmasanız olmuyor dimi!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferrari091 5 yıl
Bazilari bazen o kadar bos konusuyor ki sanki 6-12 ay kullanmista konusuyor. Nexus o amaci gorunus veya hava amacli degil donanmisal ve yazilimsal bir telefon ha 2300 mah diyorsunuz. Bence yeter ve 1.5 gun rahat gider. Neden mi ? Bazilari surekli 3g kullaniyor,ekrani full parlaklikta kullaniyor vs vs babamda xperia go var 2g ile 2-3 gun gidiyor ama 3g de 30 dakika dayanmiyor. Yani cokta kafaya takmak gerekmez,kullanmasini bilen alir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Memko35 5 yıl
Hiç inandırıcı değil, kullanıcı testleri gelsin o zaman anlaşılır. Anlaşılan o ki ilk çıktığı gibi alamayacağız insanın içi rahat etmez bu kadar tartışma sonrası. Abicim hiç olmadı 2600mah koysaydın en azından umutlu olurduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 5 yıl
Istedigi kadar farklı optimizasyonlar yapsin bu telefon kullanildikca 5" ekran acik kalmayacak mi?
Pili en cok somuren seylerin basinda ekran gelmiyor mu?
Bu batarya bu telefonun killer'i oldu. Gecmis olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mazzini 5 yıl
Arkadaşlara aynen katılıyorum bende nexus4 kullanıcısıyım ama lg g2 de 3000mah pil varken ve aralık ayında 4.4 alacakken 2300lük nexus5 i , lg g2 ye yakın fiyattan çıkarırsalar kimse almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 5 yıl
kullandıkları piller yüksek mili amperli de olsa düşük mili amperli de olsa o telefonlara hafıza kartı takılmadıktan sonra benim gözümde hiç bir değeri yoktur; maksat, operatörlerin internetlerini kullandırıp harici depolamaya gerek yokmuş gibi tüketiciye farklı alışkanlıklar kazandırmak belki ben bulut depolama çözümünü kullanmak istemiyorum, belki hafıza kartı kullanmak benim için tek ve son çözüm olsun istiyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
istedini yapsınlarr android bu pili kemirir resmen yüzde 20 diyo tasaruf ama ben sanmıoyrum kullanıcı kandırmacasından başka bişeyoldunu diçeklerdir 3y kapatım gsm moduna alın tasaruf yapın :d:d
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 5 yıl
E yani bunlar bizi salak yerine koyuyor. Bunda 2300 pille iyilestirmeler yapılırken LG g2 de 3000 pille iyilestirme olmıcakmı!
Sen kenarda dur biz bunu iyilestiricez o kadar iyi yapıcazki 3000 pil halt edicek mi dicekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
google 4.0 ICS günellemesinden sonra ilk defa bu kadar ok iyileştirmenin ve yeni özelliğin olduğu bi güncelleme yayınladı inşallah bütün cihazlara gelir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elitforce 5 yıl
3g de batarya süresini artsın başka bişey istemem. Umarim nexus 4 e de gelir bu özellik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skylineGTR_34 5 yıl
Iki telefonu da ureten LG. Sizce firma yoneticileri kendi flagship cihazlariyla ayni ozellikte telefon uretip kendi topuguna sikacak kadar salak mi? Birisinin 16gb'i 600$ iken digeri 350$, biri zirveye oynuyor digerinin hedef kitlesi belli. Nexus programinin tek amaci diger genis kullanici kitlesini hedefleyen telefonlar guncelleme alana kadar uygulama gelistiricilerinin onceden uzerinde calisabilegi bir platform ortaya koymak. Ayni fancy ozellikleri beklemeniz sacma yani.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
resmen bi bildiğimiz var da 2300 koyduk diyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1083 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google ve nexus 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z Ultra inceleme "Dev telefon test masamızda" 5 yıl Dell XPS 11 ultrabook: 2K ekran, karbon fiber kasa, Gorilla Glass'lı ekran ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim