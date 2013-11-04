Qualcomm, Envelope Tracking teknolojisi ile Nexus 5'te batarya performansını artırıyor





31 Ekim itibariyle Google'ın resmiyet kazandırdığı Nexus 5 akıllı telefonu, 5 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunarken, Snapdragon 800 yongaseti ile pazarda üst sıralarda mücadeleyi hedefliyor.





Ancak model ile sunulan 2300mAh gücündeki batarya tüketicilerin kafasında şimdiden soru işaretleri oluşturmaya başladı. Tam bir günü çıkarmayacağı yorumları yapılan Nexus 5'in aslında Android 4.4 KitKat'taki farklı optimizasyonları göstermesi açısından 2300mAh gücünde bir batarya taşıdığını savunanlar da mevcut.





Nexus 5 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler Qualcomm'un da farklı optimizasyonlar sunacağını gösteriyor. Bunlardan birisi Envelope Tracking.





Mobil cihazlarda işlemci, grafik birimi, depolama kapasitesi gibi bileşenlerin yanında hücresel ağ yongaları da hatırı sayılır ölçüde batarya tüketiyor. Zira GSM modülü devamlı bağlantı tarama halinde iken, açık olduğu zaman 3G veya 4G modülleri de tarama konumunda bulunuyor.





Bu bakımdan hücresel ağ yongasının enerji tüketimini optimal seviyede tutmak cihazın bataryasına da olumlu katkı yapıyor. Envelope Tracking teknolojisi bu yongalardaki amplifikatörlerin enerji harcamasını kontrol ediyor ve hem batarya tüketimi hem de ısınmayı dengeliyor.





Bu teknoloji sayesinde LTE yongaları enerji tüketimini yüzde 20 azaltırken, ısınma derecesini de yüzde 30 düşürüyor. Hücresel yongalarda yüzde 20'lik bir enerji tasarrufunun batarya performansını önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor.





Nexus 5'in bataryasının nasıl bir performans sergileyeeği merak konusu ve cihaz henüz piyasaya çıktığı için önümüzdeki haftalarda detaylı denemeler yapılacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/qualcomms-envelope-tracking-improve-nexus-5s-battery-life.html