Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm: LG, Sony ve daha fazla şirketin 5G cihazlarına güç vereceğiz

Qualcomm, 2019 yılında LG, Sony, ASUS ve Xiaomi gibi üreticilerinde aralarında bulunduğu pek çok üreticinin 5G cihazlarına kendi X50 modemiyle güç vereceğini açıkladı.
1 yıl
1,4b
1
5
Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qualcomm: LG, Sony ve daha fazla şirketin 5G cihazlarına güç vereceğiz
Tam Boyutta Gör
 

Bundan iki ay önce 5G onaylandığından bu yana, şirketler yeni nesil mobil veri teknolojisinde ipi göğüslemek adına kıyasıya bir rekabetin içerisine girdi. Bu şirketlerden biri olan Qualcomm da yaptığı iki açıklamayla 5G’nin çok yakınımızda olduğunu vurguladı.

Yonga seti üreticisi ilk olarak, 2019 yılından başlayarak pek çok tüketici elektroniği şirketinin 5G teknolojisine hazır mobil cihazlar yapmaya başlayacağını, ve bu cihazların Qualcomm’un X50 5G modemini kullanacağını açıkladı. Dev üreticiler LG, Sony Mobile, HTC, ASUS, Xiaomi, ZTE, ve Netgear’ı da içeren bu liste daha da uzuyor. Ayrıca Samsung’un geçtiğimiz ay duyurduğu Qualcomm’la yapılan ve önümüzdeki birkaç yılı kapsayan 5G teknolojisi ortaklığını da unutmayalım.

18 mobil operatörüyle anlaşma sağlandı 

Ne yazık ki 5G’ye hazır üretilen bu cihazların yanında operatörlerin de yeni teknolojiye hazır olması gerekiyor. İşte Qualcomm’un ikinci açıklaması da burada devreye giriyor. Yonga seti üreticisi dünya genelinde 18 mobil operatörün kendi X50 modemi üzerinden 5G teknolojisini test etmeye başladıklarını açıkladı. Bu listede de AT&T, Verizon Wireless, Sprint, Vodafone, Telstra, Deutsche Telekom, NTT Docomo ve China Mobile gibi büyük operatörler yer alıyor.

Huawei ve Apple kendi yolunda 

Tabii ki bu anlaşmanın dışında kalan üreticiler de var. Kendi yonga setini üreten Çinli şirket Huawei bu anlaşmanın dışında olanlardan, tıpkı Apple gibi. Zaten Qualcomm ile mahkemede kozlarını paylaşan iPhone üreticisinin bu listede yer almaması oldukça doğal. Operatör tarafındaysa T-Mobile ve daha önce Qualcomm'la işbirliği bulunan Uncarrier’in ismi zikredilmedi.

Tüm bunlar bir yana dursun, çıkan çeşitli haberler gösteriyor ki öyle yada böyle tüm şirketler 2019 yılında 5G teknolojisine hazır olabilmek için canla başla çalışıyor. AT&T şirketinin pilot şehirlerde mobil 5G’yi test etmeye başlamış olması da gösteriyor ki yeni nesil mobil veri teknolojisi çok uzağımızda değil.


https://www.engadget.com/2018/02/08/qualcomm-will-power-5g-devices-from-lg-sony-and-more-in-2019/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zolzauza 1 yıl
Diğer markalar tamamda Lg demeselerdi iyiydi :)))
Sarı ekran, kasa çatlağı, bootloop, ghost screen, üstüne de lg Turkiye nin servis kalitesizliği...oh misss :)))
Lg yi Qualcomm bile kurtaramaz :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Verecekseniz adam gibi güç verin.
Adamlar 2018 de 28nm teknolojisiyle üretilen SD435 li falan telefon çıkartıyorlar.
Ya da yanında GÜÇ kelimesini kullanmayın. Vereceğiz falan deyin. Ne verecekseniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 1 yıl
Umarim Bu Sefer Xiaomi de Band sorunu olmayan cihazlari görürüz 5G de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 1 yıl buraoca2
mi 6 da sorun yok s835 de evrensel modeme geçildi, geç bir yorum olmuş
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun 1 yıl 2018 Volkswagen Touareg 23 Mart'ta Pekin'de tanıtılacak 1 yıl Xiaomi Mi 7, 8 GB RAM ve Snapdragon 845 ile birlikte geliyor 1 yıl Kapsama alanın artması için baz istasyonu kurulumu kolaylaştırılacak 1 yıl LG V30s geliyor: İşte detaylar 1 yıl Bitcoin reklamları Facebook yasağını aştı 1 yıl Uber-Waymo davasında sona gelindi 1 yıl ASUS ZenFone 5 Lite, 4 kamerayla geliyor 1 yıl Endüstri 4.0 geçişinde 6 zorluk 1 yıl Call of Duty Black Ops 4 geliştiricisi tarafından onaylandı 1 yıl Japonya kripto para yatırımcılarından yüzde 55'e varan oranlarda vergi alacak 1 yıl Sevgiliniz için teknolojik hediye önerileri 1 yıl 2018 Skoda Fabia'nın ilk resmi görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 1 yıl Venom filminin ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Rus mühendisler nükleer tesiste Bitcoin madenciliği yapmaya kalkıştı 1 yıl Nvidia: Rakibimizden 10 kat daha büyüğüz 1 yıl Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600 1 yıl Kuaför salonunda patlayan iPhone büyük panik yarattı 1 yıl Microsoft, Windows 10'un yeni sürümünde parolaları ortadan kaldırıyor 1 yıl Microsoft, 2018 Build Geliştirici Konferansı'nın tarihini duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm: LG, Sony ve daha fazla şirketin 5G cihazlarına güç vereceğiz Sonraki ASELSAN'dan tanklara çelik kalkan: PULAT 1 yıl Tayvan, IOTA iş birliği ile dijital kimlik geliştirecek 1 yıl DH ölücülerine fısıldayan adam "Tahsin Hasoğlu" | Mesut Çevik ile Canlı 1 yıl Biyomühendislik meraklıları YTÜ'de buluşuyor 1 yıl Samsung'un yeni DeX Pad aksesuarına ait görüntüler sızdırıldı 1 yıl Kripto para birimlerinde yeni dolandırıcılık yöntemi devasa miktarlar çalıyor 1 yıl Apple, sızdırılan iBoot kaynak kodlarının orjinalliğini doğruladı 1 yıl Boğaziçi TechSummit’18, 23 Şubat'ta başlıyor 1 yıl Sosyal dev Facebook downvote butonunu test ediyor 1 yıl Yerli otomobilin üretileceği ilk şehir belli oldu 1 yıl İstanbul içme suyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya olan 11 şehirden biri 1 yıl Nest ekibi Google’ın donanım geliştirme bölümüne katıldı 1 yıl Google, Temmuz ayında tüm HTTP web sayfalarını "güvenli değil" olarak işaretleyecek 1 yıl Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods spor salonunda patladı 1 yıl General Mobile GM 8 özellikleri ve fiyatı 1 yıl E-devlet alt - üst soy sorgulama hizmeti durduruldu 1 yıl Huawei’nin yüz tanıma sisteminin ismi belli oldu 1 yıl Popüler Bitcoin borsası BTC Türk el değiştirdi 1 yıl iPhone kaynak kodları internete sızdırıldı (Güncelleme) 1 yıl Qualcomm yeni satın alma teklifini de reddetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim