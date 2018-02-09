Qualcomm: LG, Sony ve daha fazla şirketin 5G cihazlarına güç vereceğiz

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Bundan iki ay önce 5G onaylandığından bu yana, şirketler yeni nesil mobil veri teknolojisinde ipi göğüslemek adına kıyasıya bir rekabetin içerisine girdi. Bu şirketlerden biri olan Qualcomm da yaptığı iki açıklamayla 5G’nin çok yakınımızda olduğunu vurguladı.

Yonga seti üreticisi ilk olarak, 2019 yılından başlayarak pek çok tüketici elektroniği şirketinin 5G teknolojisine hazır mobil cihazlar yapmaya başlayacağını, ve bu cihazların Qualcomm’un X50 5G modemini kullanacağını açıkladı. Dev üreticiler LG, Sony Mobile, HTC, ASUS, Xiaomi, ZTE, ve Netgear’ı da içeren bu liste daha da uzuyor. Ayrıca Samsung’un geçtiğimiz ay duyurduğu Qualcomm’la yapılan ve önümüzdeki birkaç yılı kapsayan 5G teknolojisi ortaklığını da unutmayalım.

18 mobil operatörüyle anlaşma sağlandı

Ne yazık ki 5G’ye hazır üretilen bu cihazların yanında operatörlerin de yeni teknolojiye hazır olması gerekiyor. İşte Qualcomm’un ikinci açıklaması da burada devreye giriyor. Yonga seti üreticisi dünya genelinde 18 mobil operatörün kendi X50 modemi üzerinden 5G teknolojisini test etmeye başladıklarını açıkladı. Bu listede de AT&T, Verizon Wireless, Sprint, Vodafone, Telstra, Deutsche Telekom, NTT Docomo ve China Mobile gibi büyük operatörler yer alıyor.

Huawei ve Apple kendi yolunda

Tabii ki bu anlaşmanın dışında kalan üreticiler de var. Kendi yonga setini üreten Çinli şirket Huawei bu anlaşmanın dışında olanlardan, tıpkı Apple gibi. Zaten Qualcomm ile mahkemede kozlarını paylaşan iPhone üreticisinin bu listede yer almaması oldukça doğal. Operatör tarafındaysa T-Mobile ve daha önce Qualcomm'la işbirliği bulunan Uncarrier’in ismi zikredilmedi.

Tüm bunlar bir yana dursun, çıkan çeşitli haberler gösteriyor ki öyle yada böyle tüm şirketler 2019 yılında 5G teknolojisine hazır olabilmek için canla başla çalışıyor. AT&T şirketinin pilot şehirlerde mobil 5G’yi test etmeye başlamış olması da gösteriyor ki yeni nesil mobil veri teknolojisi çok uzağımızda değil.

https://www.engadget.com/2018/02/08/qualcomm-will-power-5g-devices-from-lg-sony-and-more-in-2019/