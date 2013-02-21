Qualcomm, Snapdragon 200 ve 400 yongasetlerini duyurdu

İlk örneklerini HTC One ve LG Optimus G Pro modellerinde gördüğümüz ve Qualcomm’un yeni nesil yongasetleri olarak CES 2013 fuarında tanıttığı yeni Snapdragon serisinin bütçe dostu akıllı telefonlara hitap edecek 200 ve 400 adlı üyeleri de detaylandırıldı.





Snapdragon 600 ve 800 yongasetleri üst seviye modellere hitap ederken, yeni nesil Krait çekirdekleri ve Adreno 320/Adreno 330 grafik birimleri ile önceki nesle oranla en az yüzde 40 daha fazla performans gösterdiği ifade ediliyor.





Snapdragon 200 ve 400 yongasetleri ise giriş ve orta seviye akıllı telefon segmentini besleyecek güç ve özelliklere sahip.





Snapdragon 200 serisinde iki işlemci karşımıza çıkıyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan 8225Q ve 8625Q işlemciler 4 çekirdekli 1.4GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 mimarisini temel alıyor. Cortex-A5 mimarisi boyut anlamında en küçük Cortex çekirdeği ve genel anlamda günlük kullanıma yönelik olarak en düşük enerji kullanımı ve ortalama performans için optimize edildi. Tasarım bakımından ise A8, A9 ve A15 çekirdekleri ile benzer.





Bu seride grafik birimi olarak Adreno 203 yer alıyor. 8MP çözünürlükte kamera desteği, LPDDR2 desteği, akıcı GPS desteği, HD video oynatımı, çoklu SIM kapasitesi ve Dual SIM Dual Standby aynı anda iki SIM'i de verimli şekilde kullanan teknoloji bu serinin ortak özellikleri arasında.





Snapdragon 400 ise 9 farklı işlemci barındırıyor ve hem Krait çekirdeği hem de Cortex-A7 çekirdeği taşıyan modellere yer veriyor. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan işlemcilerden çift çekirdekli olanlar Krait çekirdeğini temel alıyor ve çekirdek başına 1.7GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 4 çekirdekli olanlar ise Cortex-A7 mimarisini temel alıyor ve çekirdek başına 1.4GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Grafik birimi olarak yanında gelen Adreno 305 ise 3D oyunlar, yüksek tepkime oranlı kullanıcı arayüzü ve hızlı web gezintisine olanak tanıyor. Yongasetindeki hücresel modem ise global olarak 3G ağlarına destek veriyor.





LPDDR2 veya LPDDR3 RAM desteği, 13.5MP çözünürlüğe kadar kamera, kablosuz görüntü aktarımı Miracast desteği, çift SIM desteği, Dual SIM Dual Standby teknolojisi, 1080p video kaydı şeklinde diğer özellikleri mevcut. Bu gruptaki işlemciler ise Snapdragon 8226, 8626, 8230, 8630, 8930, 8030AB, 8230AB, 8630AB ve 8930AB şeklinde sıralanıyor.





Giriş ve orta seviyede güçlü olmasına rağmen, MediaTek, Allwinner, ST-Ericsson gibi rakiplerinden ciddi hamleler gelen Qualcomm, 200 ve 400 serileriyle rakiplerine çok fazla pazar payı bırakmamayı amaçlıyor. Bu yongasetlerini taşıyan cihazlar ise yıl içerisinde pazara sunulacak.

http://www.qualcomm.com/media/blog/2013/02/20/qualcomm-reveals-snapdragontm-400-and-200-processors