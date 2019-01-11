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Huawei çalışanı, casusluk yaptığı gerekçesiyle Polonya'da tutuklandı

Bloomberg'in haberine göre Polonya'daki yerel haber kanalı TVPInfo, Çin devleti adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Huawei çalışanının ve eski bir güvenlik görevlisinin gözaltına aldı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketlerine, hükümetleri adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri iddiaları sık sık haberlerimize konu oluyor. Bunun son örneği ise Polonya'dan geldi. Bloomberg'in haberine göre ülkede görev yapan bir Huawei çalışanı ve eski bir güvenlik görevlisi, Çin hükümeti adına casusluk faaliyetinde bulundukları iddiasıyla tutuklandılar.

Huawei konuyu araştırıyor

Polonya'nın yerel haber kanalı TVPInfo'ya göre, gözaltına alınan Huawei çalışanı kamu sektöründe satış kanalından sorumlu olan bir Çin vatandaşı. Diğer göz altına alınan şahsın ise Polonya'da görev yapmış eski bir güvenlik görevlisi olduğu belirtiliyor. Bu ikilinin önümüzdeki üç ay boyunca gözaltında kalacakları da gelen bilgiler arasında.
Polonya gizli servis şefi sözcüsü Stanislaw Zaryn konuyla ilgili olarak: "Artık ülkemize yönelik casusluk faaliyetlerini kanıtlamalıyız ve bu davanın kapanmasına izin vermeyeceğiz." Yapılan açıklamalara göre gözaltına alınan bu iki kişinin suçları ispatlanırsa, 10 yıla kadar hapis cezası alacakları belirtiliyor. Huawei yetkilileri ise konunun araştırıldığını ve açıklama yapmayacaklarını ifade ettiler.

https://www.reuters.com/article/us-poland-security/poland-arrests-chinese-huawei-employee-polish-national-over-spying-allegations-idUSKCN1P50RN Yorum Yaz
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MrKattchup 4 ay en beğenilen reiis
Üstad bu nasıl tespit yav, tüm oyunu bozdun.
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xxlor 4 ay
En iyi kendi telefonunu kendi bilgisiyarını kendin üretmek
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mmusty355 4 ay
Asil casus apple Google Microsoft gerisi bos. Cin sirketlerini bogmaya caliyorlar
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wolwes 4 ay
Geçen de Çin'li anakart üreticilerin casus çip koyduğu haberini yapmıştı bloomberg ne çıktı hiç. Muhtemelen alakasız bir olaydan iki çalışanı ifade için çarğırmıştır polonya polisi bloombergde hemen casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandılar diye haber yapmıştır.
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haQQo 4 ay
Huawei kullanmak yakında tüm dünyada suç olacak.
Trump dengesizinden dünya kurtulmalı.
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mr.biceps 4 ay
Bloombergin haberleri genelde asılsız çıkıyor ama hadi bakalım
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intel7mix 4 ay
Böyle giderse tüm çalışanları tutuklanacak.
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Pc.programcı 4 ay
Çok değil. 10 sene öncesinde Çin giyince akla kötü mallar gelirdi. Adi. Kullanışsız. Kalitesiz. Şimdi? Ama bizimkilerin egosu kibiri? Neyse. Konu derin.
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reiis 4 ay
Trumpa yalakalık yapmak için yapılmış bir hareket
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MrKattchup 4 ay reiis
Üstad bu nasıl tespit yav, tüm oyunu bozdun.
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