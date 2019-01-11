Huawei çalışanı, casusluk yaptığı gerekçesiyle Polonya'da tutuklandı

Çinli teknoloji şirketlerine, hükümetleri adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri iddiaları sık sık haberlerimize konu oluyor. Bunun son örneği ise Polonya'dan geldi. Bloomberg'in haberine göre ülkede görev yapan bir Huawei çalışanı ve eski bir güvenlik görevlisi, Çin hükümeti adına casusluk faaliyetinde bulundukları iddiasıyla tutuklandılar.

Huawei konuyu araştırıyor

Polonya'nın yerel haber kanalı TVPInfo'ya göre, gözaltına alınan Huawei çalışanı kamu sektöründe satış kanalından sorumlu olan bir Çin vatandaşı. Diğer göz altına alınan şahsın ise Polonya'da görev yapmış eski bir güvenlik görevlisi olduğu belirtiliyor. Bu ikilinin önümüzdeki üç ay boyunca gözaltında kalacakları da gelen bilgiler arasında.

https://www.reuters.com/article/us-poland-security/poland-arrests-chinese-huawei-employee-polish-national-over-spying-allegations-idUSKCN1P50RN

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Polonya gizli servis şefi sözcüsükonuyla ilgili olarak: "Artık ülkemize yönelik casusluk faaliyetlerini kanıtlamalıyız ve bu davanın kapanmasına izin vermeyeceğiz." Yapılan açıklamalara göre gözaltına alınan busuçları ispatlanırsa,hapis cezası alacakları belirtiliyor. Huawei yetkilileri ise konununve açıklama yapmayacaklarını ifade ettiler.