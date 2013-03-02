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Qualcomm Snapdragon 800, TSMC'nin 28HPM üretim teknolojisine sahip ilk çözüm olacak

6 yıl
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23
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm Snapdragon 800, TSMC'nin 28HPM üretim teknolojisine sahip ilk çözüm olacak

Yeni nesil yongada sistem çözümlerini iki ay önce organize edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergileyen Qualcomm, kısa süre önce TSMC ile birlikte yayınladığı bir basın açıklamasıyla tamamına sahip olduğu alt kuruluşu Qualcomm Technologies'in endüstrideki ilk 28HPM teknolojili çipi geliştirmeyi başardığını duyurdu. Teknoloji dünyasının Snapdragon 800 olarak bildiği, firmanın en güçlü yongası, beraberinde getirdiği donanım elemanları ve çeşitli fonksiyonların yanı sıra geliştirilmesinde kullanılan üretim süreci teknolojisiyle de mobil sektörde ayrıcalıklı bir konuma yükseliyor. 28nm mimarisiyle üretim yapabilen birkaç isimden biri olan Tayvanlı yarı iletken üreticisi, uzun süredir Qualcomm ile ortak faaliyetler yürütüyordu. Bu işbirliğinin meyvelerini geçen yıl piyasadaki tek 28nm'lik yongada sistem çözümlerini satarak alan mobil pazarın en büyük yarı iletken şirketinin 2013'te 28HPM sürecinin sağladığı avantajları Samsung ve NVIDIA gibi rakiplerine karşı kullanarak üstünlüğünü sürdürmek istediği belirtiliyor.

TSMC'nin 40LP süreciyle üretilen çiplerden 2.5-2.7 kat daha yüksek performans sergileyebilen ve güç tüketimini yarıya kadar indiren 28HPM (High Performance Mobile) teknolojili Snapdragon 800, mobil sektörün dışında Qualcomm'un Gobi modemlerinden bulut teknoloji alanıyla ilgili uygulamalara kadar çok çeşitli amaçlarla elektronik aygıtlara entegre edilebiliyor. Qualcomm'un kendi geliştirdiği 2.3GHz saat hızına kadar çıkabilen, dört çekirdekli, üç şifre çözücü, VFPv4 kayan nokta ünitesi, 128-bit NEON hızlandırıcı ve 2MB L2 önbellekli Krait 400 işlemciyi bünyesinde barındırıyor. Grafik işlemci olarak Direct3D 11, OpenGL ES 3.0, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 1.1, OpenVG 1.1, EGL 1.4, Direct3D Mobile, SVGT 1.2 API'lerini ve QSXGA (2560 x 2048 piksel) çözünürlüğünü destekleyen birleşik gölgelendirici mimarisiyle geliştirilmiş Adreno 330'un mevcut olduğu Qualcomm'un amiral gemi seviyesindeki yongası, ayrıca 12.8GB/s bant genişliğine sahip 800MHz hızında LPDDR3 çift kanal kontrolcülü bellekler ile birlikte çalışabiliyor.
Carrier Aggregation ve 150Mbps'ye kadar çıkabilen Kategori 4 veri gönderim hızı desteğine sahip 4G LTE Advanced modemle bütünleşik ilk çipset olan Snapdragon 800, bunun yanı sıra Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/UMTS/HSDPA/HSPA+, MBMS, CDMA2000/EV-DO vd TD-SCDMA'nın da aralarında bulunduğu birçok mobil iletişim teknolojisini tek bir çipte bir araya getiriyor. Bu sayede mobil cihazlarda şebeke üzerinde veri aktarımı sırasında diğer platformlara kıyasla daha az enerjiye ihtiyaç duyan çipset, 28HPM teknolojisiyle üretilmesi sayesinde Krait 400'ün 2.3GHz hızında çalışması durumunda dahi çekirdek başına 750mW'tan daha az güç tüketimi gerçekleştirerek yüksek işlem performasına daha verimli bir şekilde ulaşabiliyor. 
Yılın ikinci çeyreğinde San Diego merkezli şirket tarafından müşterilerine dağıtılmaya başlayacak Snapdragon 800 serisinin ilk üyesi MSM8974, ilk olarak ZTE'nin Grand Memo akıllı telefonuna güç verecek. Onlarca modelin yolda olduğunu müjdeleyen Qualcomm yöneticileri, çipsetin 2013 ikinci yarısında sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayacağını bildirmişti. Bu yeni nesil yongada sistemi tercih edecek üreticiler arasında Sony, HTC gibi isimler yer alıyor. Huawei, LG ve Samsung kendi yongalarını geliştirirken Motorola'nın önünde şuan için nasıl bir cihaz yol haritası olduğu bilinmiyor. 

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orientem 6 yıl
Daha 2012 de aldığı üst seviye telefonu yeni çıkan telefonların pohpohlanmasıyla değiştirmek istemek görgüsüzlükten başka bir şey değil .
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wolf silver 6 yıl orientem
orientem
Daha 2012 de aldığı üst seviye telefonu yeni çıkan telefonların pohpohlanmasıyla değiştirmek istemek görgüsüzlükten başka bir şey değil .

Adam en iyisini almak istiyorsa ve maddi gücü varsa niye almasın ki????
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DH Misafiri 6 yıl
Ya hangisini alıcam şaşırdım s3 satıcam ama ne almalı s4 de beni en çok endişelendiren konuların başında Exynos 5 in çok ısınacak olması bu haliyle s3 zaten ısınıyor okadar rahatsız etmiyor o bir gerçek ama çıkan dedikodular çok ısınacagını gösteriyor snapdragon yani Qualcomm çok büyük bir sempatim var ama her modelde görünce pek bir anlamı kalmıyor ama buna bayıldım bakalım s4 yeni kasası daha kaliteli olur ve ekranında nit değerinde bir artış olursa onu alıcam yoksa yılın ikinci çeyreği sony yeni 800 Qualcomm lu tasarımını beklerim
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mr.cheek 6 yıl
Yazdığım mesaj acaba nereye kayboldu ?
İyi de like almıştı tüh

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Batuist 6 yıl
mr.cheek

23 milyonluk Tayvan akar bizim 70 milyonluk boş kafalı içi siyasetçi dolu insan topluluğu bakar.


Türkiye'ye ve Türk Halkına hakaret edeceksen yanlış yerdesin.. Eğer birşey biliyorsan sen yapta 70 milyon görsün.. Bu arada kafası boş olan biri varsa anca bu kadar boş konuşan senin gibi kara cahil biri olabilir. o boş kafalılık sana hastır.. defol başka bir memlekete git.. Türkçe yazmayıda bırak başka bir dil kullan.... Senin gibi insan görünümünde biriyle aynı dili paylaşmak utanç verici..!!! Serseri gençlik..!!!
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wolf silver 6 yıl Batuist
Batuist
mr.cheek

23 milyonluk Tayvan akar bizim 70 milyonluk boş kafalı içi siyasetçi dolu insan topluluğu bakar.


Türkiye'ye ve Türk Halkına hakaret edeceksen yanlış yerdesin.. Eğer birşey biliyorsan sen yapta 70 milyon görsün.. Bu arada kafası boş olan biri varsa anca bu kadar boş konuşan senin gibi kara cahil biri olabilir. o boş kafalılık sana hastır.. defol başka bir memlekete git.. Türkçe yazmayıda bırak başka bir dil kullan.... Senin gibi insan görünümünde biriyle aynı dili paylaşmak utanç verici..!!! Serseri gençlik..!!!

Arkadaş doğru söylemiş sen işi siyasi boyuta taşıyorsun. Ve bide başka bir memlekete git demis sanki tüm Türkiye seninmis gibi bu ülke hepimizin..
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Bilal Akgündüz 6 yıl
atroce
Snapdragon 800 serisinin ilk üyesi MSM8974 derken, 800 serisi içinde farklı modellerde mi olacak anlamına geliyor

Tanıtımını gerçekleştirirken Snapdragon 200, 400, 600, 800 serileri olarak bahsedildi. Her bir serinin farklı kullanım amaçları ve donanım elemanları var. Seri içerisinde de farklı saat hızlarında, farklı fonksiyonlara sahip yeni modeller olacaktır muhtemelen. Yani önümüzdeki yıl Snapdragon 1000, 1200 diye gitmeyecektir, bu serilere yeni modeller eklenerek devamı sağlanır. Böylece isimlendirme hususundaki karışıklıklar ortadan kalkar, daha basit bir hal alır.
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V4LKyR 6 yıl
Vay anasını işlemciye bakar mısın aga.
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12 Angry Men 6 yıl
kuruwa
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men
Orijinalden alıntı: mr.cheek23 milyonluk Tayvan akar bizim 70 milyonluk boş kafalı içi siyasetçi dolu insan topluluğu bakar.
Haklısınız, Türkiyede aydın kesim diye kendini tanıtam tipler neden birşey üretmiyorlar hani diğer kitleye laf edip dururlar ama kendileride birşey yapamazlarşu lafa çok sinir oluyorum, millet uzaya çıkıyor biz neyle uğraşıyoruz diyen tipler varya o tipler neden kendileri uzaya çıkmıyorlar veya birşey üretmıyorlaranca konuşurlar.
pardus a destek bitti turkiye islemcisini yapiyor yarismasinda. yatirim yapilsa simdiye eh iste islemciler cikardi devletten destek yok vergisinin vergisi alinan. ulkede yatirimda yok paranin geri donusude

her toplum hak edildiği şekilde yönetilir. Yapacak birşey yok.
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12 Angry Men 6 yıl
mr.cheek
23 milyonluk Tayvan akar bizim 70 milyonluk boş kafalı içi siyasetçi dolu insan topluluğu bakar.

Haklısınız, Türkiye'de aydın kesim diye kendini tanıtam tipler neden birşey üretmiyorlar hani diğer kitleye laf edip dururlar ama kendileride birşey yapamazlar
şu lafa çok sinir oluyorum, millet uzaya çıkıyor biz neyle uğraşıyoruz diyen tipler varya o tipler neden kendileri uzaya çıkmıyorlar veya birşey üretmıyorlar
anca konuşurlar.
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kuruwa 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
mr.cheek
23 milyonluk Tayvan akar bizim 70 milyonluk boş kafalı içi siyasetçi dolu insan topluluğu bakar.

Haklısınız, Türkiye'de aydın kesim diye kendini tanıtam tipler neden birşey üretmiyorlar hani diğer kitleye laf edip dururlar ama kendileride birşey yapamazlar
şu lafa çok sinir oluyorum, millet uzaya çıkıyor biz neyle uğraşıyoruz diyen tipler varya o tipler neden kendileri uzaya çıkmıyorlar veya birşey üretmıyorlar
anca konuşurlar.

pardus a destek bitti turkiye islemcisini yapiyor yarismasinda. yatirim yapilsa simdiye eh iste islemciler cikardi devletten destek yok vergisinin vergisi alinan. ulkede yatirimda yok paranin geri donusude
1 Yanıt Yanıtla +1
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digimon52 6 yıl
Galaxy 4 ciksin bakalim iyi ise alirim kötüyse baska bir telefona kayak.
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DantevsVergil 6 yıl
RAN7843
Böyle haberleri duydukca htc one alasim olmuyor valla bu islemciyimi bekleyim yoksa yoksa htc one sahibimi olayim kafam karisti valla enerji tasaruflulugu islem hacmi adami bu yolla sevk ediyor bu gidisle alamayacagim yaaaaa

Mobil teknoloji de beklemek isteyen hayatinin sonuna kadar bekleyebilir, her zaman en yenisini ve en iyisini ariyorsa. Enerji tasarrufu konusunda, her sey ilk önceden havadan konusulur ama bir islemci geldi mi sonuc genellikle hep hayal kirikligi oldu benim icin. Bir de zaten, yüksek performans + enerji tasarrufu hic bir zaman gercek olmayan bir hayal. En fazla 10%-20%'yi gecmez.
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iSpeedy 6 yıl
Beklemenin hiçbir anlamı yok.Bekledikçe daha iyileri çıkıcak ve bu böyle devam edicek.Bence anı yaşa ...
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