Qualcomm, Ultrabook'lara karşı 4 çekirdekli özel bir işlemci hazırlıyor

2009 yılında mobil işlemci üreticisi Qualcomm, ARM işlemciler üzerinde Windows işletim sistemi çalıştıran Smartbook adlı dizüstüler ile segmente yeni bir soluk getirme amacında olduğunu açıklamıştı. Ancak beklendiği gibi ilerlemeyen proje Windows 8'in çıkışı ile yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.





Windows 8 piyasaya çıktığında uyumlu masaüstü, dizüstü ve tabletler de aynı anda tüketiciye sunulacak. Qualcomm ise 4 çekirdekli özel bir Snapdragon S4 yongada sistemi ile Ultrabook ve MacBook Air modelleri ile rekabet etmeyi istiyor.





Qualcomm başkan yardımcısı Rob Chandhok, S4 platformu ile daha küçük, daha hafif, daha yüksek çözünürlüğe imkan veren, daha uzun batarya süresine sahip ve internete devamlı bağlı kalabilecek dizüstü modellerine kapı açacaklarını belirtti.





4 çekirdekli özel üretim Snapdragon S4 yongada sistemi entegre modem ve 3D grafiklere sahip grafik birimi barındıracak. Intel'in Medfield işlemcilerle mobil pazarda iddialı olma girişiminin karşısında Qualcomm da S4 platformuyla Ultrabook konseptine karşı pazar payı arayacak. Ancak Intel'in Ultrabook gelişimi için milyonlarca dolarlık yatırımlar yaptığı biliniyor. Qualcomm ise 4G bağlantısıyla farklılaşmayı planlıyor.





Qualcomm detay vermese de Snapdragon yongalarında 64-bit desteği sağlamayı da düşünüyor. ARM firması ARMv8 mimarisi ile 64-bit sistemlere de destek sunacak.





Oyun gibi uygulamalarda güçlü Snapdragon yongaları Windows 8 işletim sistemi ile fark yaratacak. Windows 8 çekirdekler arasında paralel olarak uygulamaları çalıştırdığı için performansı artırıyor. Qualcomm, tarayıcı gibi günlük uygulamalarda programların çalışmasını paralleleştirmek amacıyla derleyiciler üzerinde de çalışmalar yapıyor.