Qualcomm, Ultrabook'lara karşı 4 çekirdekli özel bir işlemci hazırlıyor

Haber Editörü
2009 yılında mobil işlemci üreticisi Qualcomm, ARM işlemciler üzerinde Windows işletim sistemi çalıştıran Smartbook adlı dizüstüler ile segmente yeni bir soluk getirme amacında olduğunu açıklamıştı. Ancak beklendiği gibi ilerlemeyen proje Windows 8'in çıkışı ile yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.
Windows 8 piyasaya çıktığında uyumlu masaüstü, dizüstü ve tabletler de aynı anda tüketiciye sunulacak. Qualcomm ise 4 çekirdekli özel bir Snapdragon S4 yongada sistemi ile Ultrabook ve MacBook Air modelleri ile rekabet etmeyi istiyor.
Qualcomm başkan yardımcısı Rob Chandhok, S4 platformu ile daha küçük, daha hafif, daha yüksek çözünürlüğe imkan veren, daha uzun batarya süresine sahip ve internete devamlı bağlı kalabilecek dizüstü modellerine kapı açacaklarını belirtti.
4 çekirdekli özel üretim Snapdragon S4 yongada sistemi entegre modem ve 3D grafiklere sahip grafik birimi barındıracak. Intel'in Medfield işlemcilerle mobil pazarda iddialı olma girişiminin karşısında Qualcomm da S4 platformuyla Ultrabook konseptine karşı pazar payı arayacak. Ancak Intel'in Ultrabook gelişimi için milyonlarca dolarlık yatırımlar yaptığı biliniyor. Qualcomm ise 4G bağlantısıyla farklılaşmayı planlıyor.
Qualcomm detay vermese de Snapdragon yongalarında 64-bit desteği sağlamayı da düşünüyor. ARM firması ARMv8 mimarisi ile 64-bit sistemlere de destek sunacak.
Oyun gibi uygulamalarda güçlü Snapdragon yongaları Windows 8 işletim sistemi ile fark yaratacak. Windows 8 çekirdekler arasında paralel olarak uygulamaları çalıştırdığı için performansı artırıyor. Qualcomm, tarayıcı gibi günlük uygulamalarda programların çalışmasını paralleleştirmek amacıyla derleyiciler üzerinde de çalışmalar yapıyor.
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Güzel şeyler yazmışsın teşekkürler ama bu noktayı biraz açmak lazım.Bir işletim sistemi yazma ile browser yazmayı aynı kefeye koymamak lazım.Donanıma uygun kod kavramı işletim sistemi için çok geniş anlam içerebilir.Donanıma uygunluk diye sadece çekirdek sayısını baz almak doğru olmaz uygulama geliştime katmanında daha kolaylaştırılmış yollarla donanım desteği sağlanmaya çalışılır.
İşletim sistemi yazan kişi assembly ve c beraber kullanır.Ama c dilini düşük seviyede de kullanır , kendi bellek organizasyonunu bile yapar ,çok özel algoritmalar hatta tahmin mekanizmaları kullanılır.Bunlar hız artışı sağlar ,assembly kısmında ise tabiri caizse sinekten yağ çıkarılmalıdırki yüksek performans elde edilmelidir.Bir assembly komutu bile eksiltebilirseniz kardasınızdır , helede zorunluk bellek erişimi yapan.
Browser yazan kişi ise yaptığı işe bakar kodunun kullandığı işlemci gücü ve bellek miktarı dışında pek bişe ile ilgilenmez.Kodunu paralelleştirilebilecek şekilde yazar.Aynı paralelleştirilebilir kod kütüphane farkından dolayı biraz değişiklik ile openmp ile de derlenir .net derleyicisi ile de.Zaten derleyicinin espiriside budur heryerde aynı olan şeyler için seni makineden soyutlaması kodun rahatlıkla başka yerlere taşınabilmesi.Kodu mantıksal olarak doğru şekilde bölebilirseniz -ki zor olan kısım burası- donanımla ile nerdeyse hiç ilgilenmeden işinizi halledersiniz zaten firmalar piyasada rekabet edebilmek adına bu hizmeti sunuyorlar.
O büyüklükte kod için optimize olmadan yüzde 5 bile mucize olur.
Ben problemin paralleştirilmeye pek müsait olmadığı durumlarda, zaten bunu yapmanın zor olduğu biliyorum deneyimim faln var. Haber ile alakalı ilginç olan kısmı, Qualcomun kendi konseptinin hızlı çalışması için (en azından haberdeki browser muhabbetinden dolayı) bununla uğraşıcak olması.
Donanıma uygun kod yazmaktan kastım çok ama, mesela sizin yazdığınız kodu günümüzdeki compilerlar belli yerlere kadar optimize edebilir durumda. Farklı modüller arasında optimizasyon yapamazlar mesela, yada FP için yeni bi değişken tayin edemezler vs vs. Daha iyi cache kullanımı için beraber yada çoğunlukla kullanılan fonksiyonları yakın bellek alanlarını kullanması, değişkenlerin(bi array içerğiinin mesela) belleğe dağılmadan mümkün mertebe sıralı olması vs. gibi.
Yada mesela
float a,b,c,d,y;
y=a+b+c+d;
yerine
y=(a+b)+(c+d);
kullanılması gibi. İlk durum ((a+b)+c)+d şeklinde bi öncekine bağımlı olarak hesaplanıcakken, out of order makinalarda birbirinden bağımsız (a+b) ve (c+d) nin aynı anda hesaplanması sağlanabilir.
Direk compiler ile alaklı olarak kendileri çok gelişmiş özellikler peşine düşerler, pointer aliasing, fp variable induction gibi şeyleri, vectorization vs. gibi şeyleri yapmaya çalışır, atıyorum yine lookup table kurar vs.
Çok talep gören programların, browser medya player vs. , sonuçta Qualcomun geliştireceği platform üstünde özel olarak optimize olmuş hızlı çalışması istendiği için ister kodda ister compilerda her türlü şeyin peşine düşebilirler ki bence sakınca yok. Bu devirde kimse Qualcomun kendi browserı daha hızlı ama benim tablete yükleyince çalışmıyo diye çok dert yanmaz yada onların kendi browser medya playerını kullanırsan daha hızlı çalışır gibi laflara da kimsenin pek itiraz edeceğini düşünmüyorum.
Performans olarak elbette SB temelli herşeyin çok çok gerisinde olacaklar burası kesin zaten.
Şarj süresi olarak elbette daha iyi olabilir gözüküyor, ama Ivy Bridge temelli notebooklar çıkıp bunlar çoğunlukla idle boşta kaldığı sürece, veya efficiency run / verimlilik çalıştırma testi gibi test yapıp ona göre de karar vermek lazım. Çünkü bi işi zor bi işi çok çabuk tamamlayabiliyorsan yada uzun süren parçalı işin parçalarını hızlıca tamamlayıp çabucak idle/güç koruma moduna girebiliyorsan bu da işin rengini değiştirir. Elma armut karşılaştırması olsa bile A8 notebook ile mesela 10 kere crysis, 3dmark test edip kalan batarya sürelerine bakmak gibi.
İşin kötü yanları var : Ultrabooklar pahalı, rakip olarak çıkacak olan ARM temelli bişey de pahalı olacak. En başta fiyat kıstası olarak ultrabook'u hedef alıcaklar, 800-1000$lık alete rakip mesela 500-700$lık aletleri rakip gösterirler bence. Yukarda dendiği gibi bi miktar daha uzun pil süresi de olabilir 3-4 saat 5 saat gibi de olabilir ama 300-500$ yerine 700-800$ etiket koymalarına engel olmaz bu.
İşin en vahim kısmı şurası: Microsoft, Win8 ARM için çok çok katı donanım kriterleri koymuş durumda. Öyle ki gidip önce ihale şartnamesi alır gibi bunu satın alıyorsunuz, sonra uygun donanımınızı gösterip bak abü olmuş mu benimkisi diyorsunuz. Adamlar da k evlat ii yapmışın aferim diyor. Mesela DX9 ile çalışabilecek olsa bile dx10 u istemesi gibi.
Bu katı donanım kriterleri yüzünden Qualcom geçenlerde gidip Imagination ile GPU konusunda anlaşma yaptı. Ya MS nin kriterlerine uyan bi GPU kasıcaklardı yada hazır alacaklardı, ölçüp biçmişlerdir ki satın alma yönünde karar kılmışlar. Buna benzer herşey maliyet ve artan fiyat olarak bize yansıyacak.
En tuhaf yanlarından birisi haberin, 4çekirdek A15 ve ARMv7 komutsetini kullanan konsept bi ürün yokken bile, ortada olmayan ARMv8 komutsetini kullanacak çiplerden bahsediliyor, tuhaf tabii ki sansasyonu herkez sever. Konuyla alakasız da, kimse çıkıp Intel Haswellin hardware transactional memory olayı yüzünden, bi programı TSX ile yazarsanız şimdiki SandyBridgelerden %50 daha hızlı çalışacağından faln bahsediyor mu? Yok, işin bu kısmı da bunun gibi.
Yine bence çok tuhaf ama herkezin ders alması gerken bi kısmı var: Çip geliştiricisinin, çipin performanslı çalışması için genelde kullanılan yazılımların paralleştirilmesi için çalışma yapmayı düşündüğünden bahsetmesi. Bizim kullandığımız firefox muş bilmemneymiş, multithreaded yapıda olmasına karşın çok çekirdekli multicore sistemlerden yararlanamıyorlar. JavaScript engine kısmını multicore'dan yararlanacak şekilde yapabilirsin ki o var zaten. Diğer bütün işlerde multicore için özel bi durum yok, web sayfası elementler yüklenirken çok çekirdekler kullanılmaz.
Firefox için Electrolysis diye proje vardı, multicore sistemlerde tamamen kullanabilinsin diye. Ya iptal edildi yada beklemeye alındı ilerlemiyor proje uzun zamandan beri. Farklı olarak Firefox'un SSE2 kullanan custom buildleri faln da var.
Bi programın hemde çok fazla satır içeren bi programın, paralel hale getirilmeye çalışılması çok büyük bi dert.
Şimdi Qualcom, yazılım kısmını da ele alacaksa, yukarda bahsettiğim mesela browserın kodlarını paralel hale getirmeye çalışacaksa vs. gibi yani, ne ala. Yok haberde yazdığı gibi, compiler ile çalıştırılacak kodu donanıma uygun bi şekilde ayar vermeye çalışıp çok çekirdekten yararlandırmaya çalışılacaksa ölme eşşem ölme o işin sonu gelmez. Kodda eğer donanıma uygunluk yoksa, compiler ile istediğin kadar parallelik oluşturmaya çalış sen gidebileceğin yer çok kısıtlıdır. Merak eden varsa phoronix den Bulldozer ile ilgili compiler testlerine baksın 4-5 farklı compiler ve 1 düzine farklı optimizasyon seçeneği %10 etki bile edemiyor. Yazılım donanıma uygun şekilde kodlanmadan compilera ayar vererek çok fazla ileri gidilemez.
adam noktayı koymuş. dağılabilirsiniz.
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İşlemci, qualcomm