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Qualcomm, Windows Phone 8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipi Snapdragon 400 MSM8926'yı duyurdu

5 yıl
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İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Qualcomm, Windows Phone 8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipi Snapdragon 400 MSM8926'yı duyurdu

Microsoft'un Windows Phone 8 platformu için yongada sistem çözümü sağlayan tek yarı iletken üreticisi konumundaki Qualcomm, bugün WP8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipseti MSM8926'yi resmen duyurdu. Orta seviye telefon ve tablet bilgisayarları hedef alan Snapdragon 400 serisine mensup yonga, ARM'ın halihazırda piyasaya sürmüş olduğu en düşük güç tüketimli mobil cihaz işlemcisi Cortex-A7'yi bünyesinde barındırıyor. Çin gibi Asya'nın büyük mobil pazarları ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılmak üzere geliştirilen MSM8926, üreticisinin yeni referans tablet modeliyle birlikte yıl sonuna kadar Qualcomm müşterilerine ve geliştiricilere dağıtılmaya başlayacak.
Wi-Fi 802.11ac destekli Qualcomm VIVE çözümünü yapısında ihtiva eden yeni Snapdragon 400 modeli, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Cortex-A7 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, LPDDR3, LPDDR2 bellek, Miracast kablosuz görüntü aktarım teknolojisi, Bluetooth, FM radyo, NFC teknolojisi, TD-SCDMA, çift taşıyıcılı HSPA+ ile 42Mbps veri aktarım hızı desteğine sahip olacak. Aynı zamanda çift SIM, aynı anda iki SIM kartı aktif veya bekleme konumunda çalıştırabilme yetisini beraberinde getirecek MSM8926'nın 4G LTE kategori 4 mobil iletişim teknolojisi sayesinde 150Mbps'ye kadar veri aktarım hızı desteği de bulunuyor. San Diego merkezli teknoloji şirketinin kendi geliştirdiği QuickCharge yazılımı ile güç verdiği aygıtın %40'a kadar daha hızlı şarj olabilmesini mümkün kılan Android ve Windows Phone 8 işletim sistemleriyle tam uyumlu çip, 2013 sonunda son kullanıcıya hazır ürünlerde kendini göstermeye başlayacak. 

http://www.qualcomm.com/media/releases/2013/06/04/qualcomm-integrates-multimode-3g4g-lte-qualcomm-snapdragon-400-processors Yorum Yaz
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HeavyClocker 5 yıl en beğenilen
WP da her ne kadar ihtiyaç olmasa da Snapdragon 600-800 veya en azından A15 mimarili bir işlemci görmek isterdim.
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MagicSnipeR 5 yıl
Diğerleri uyumsuz değil onlar iki çekirdekliydi bu wp 8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipi yanlış anlaşılma olmasın
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MagicSnipeR 5 yıl
Diğerleri uyumsuz değil onlar iki çekirdekliydi bu wp 8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipi yanlış anlaşılma olmasın
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OverClocK1ng 5 yıl
Demek ki şimdiye kadar kullandıkları çipleri uyumsuzmuş...
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Bilal Akgündüz 5 yıl
HeavyClocker

WP da her ne kadar ihtiyaç olmasa da Snapdragon 600-800 veya en azından A15 mimarili bir işlemci görmek isterdim.


Onları WP8.1 ile görmeye başlarız herhalde.
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HeavyClocker 5 yıl en beğenilen
WP da her ne kadar ihtiyaç olmasa da Snapdragon 600-800 veya en azından A15 mimarili bir işlemci görmek isterdim.
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