Qualcomm, Windows Phone 8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipi Snapdragon 400 MSM8926'yı duyurdu





Microsoft'un Windows Phone 8 platformu için yongada sistem çözümü sağlayan tek yarı iletken üreticisi konumundaki Qualcomm, bugün WP8 uyumlu ilk dört çekirdekli çipseti MSM8926'yi resmen duyurdu. Orta seviye telefon ve tablet bilgisayarları hedef alan Snapdragon 400 serisine mensup yonga, ARM'ın halihazırda piyasaya sürmüş olduğu en düşük güç tüketimli mobil cihaz işlemcisi Cortex-A7'yi bünyesinde barındırıyor. Çin gibi Asya'nın büyük mobil pazarları ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılmak üzere geliştirilen MSM8926, üreticisinin yeni referans tablet modeliyle birlikte yıl sonuna kadar Qualcomm müşterilerine ve geliştiricilere dağıtılmaya başlayacak.

Wi-Fi 802.11ac destekli Qualcomm VIVE çözümünü yapısında ihtiva eden yeni Snapdragon 400 modeli, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Cortex-A7 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, LPDDR3, LPDDR2 bellek, Miracast kablosuz görüntü aktarım teknolojisi, Bluetooth, FM radyo, NFC teknolojisi, TD-SCDMA, çift taşıyıcılı HSPA+ ile 42Mbps veri aktarım hızı desteğine sahip olacak. Aynı zamanda çift SIM, aynı anda iki SIM kartı aktif veya bekleme konumunda çalıştırabilme yetisini beraberinde getirecek MSM8926'nın 4G LTE kategori 4 mobil iletişim teknolojisi sayesinde 150Mbps'ye kadar veri aktarım hızı desteği de bulunuyor. San Diego merkezli teknoloji şirketinin kendi geliştirdiği QuickCharge yazılımı ile güç verdiği aygıtın %40'a kadar daha hızlı şarj olabilmesini mümkün kılan Android ve Windows Phone 8 işletim sistemleriyle tam uyumlu çip, 2013 sonunda son kullanıcıya hazır ürünlerde kendini göstermeye başlayacak.

http://www.qualcomm.com/media/releases/2013/06/04/qualcomm-integrates-multimode-3g4g-lte-qualcomm-snapdragon-400-processors