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Galaxy Note 9'un kamerası, P20 Pro'yu geçemedi

Teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay piyasaya sunduğu amiral gemisi Galaxy Note 9'un kamerası DxOMark testlerinde Huawei P20 Pro'nun ardından ikinci sıraya yerleşti. Detaylar haberimizde...
8 ay
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2
38
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çıktığı ilk günden bu yana Samsung Galaxy Note 9'un kamerasının hem kullanıcılardan, hem de editörlerden oldukça iyi geri bildirimler aldığını söylemek yanlış olmaz. Zira akıllı telefonların kamera performanslarını test eden DxOMark da bizimle aynı fikirde.

Note 9 ikinciliği HTC U12+ ile paylaşıyor

Phablet'in derinlemesine incelendiği testlerde, Galaxy Note 9'un kamera performansı 109 puanlı Huawei P20 Pro'nun ardından 103 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ancak Galaxy Note 9'un ikinci sırayı aynı puana sahip olan HTC U12+ ile paylaştığını da belirtmemiz gerekiyor. Galaxy Note 9'un fotoğraf performansının 107, video performansının ise 94 puan aldığını da söyleyelim.
DxOMark, Galaxy Note 9'un pazardaki en iyi çift kameralı telefonlardan biri olduğunu belirterek tüm incelemeyi şu şekilde özetliyor:
"Hem fotoğraflar hem de videolar için iyi dengelenmiş bir karışım sunuyor ve çok çeşitli aydınlatma koşullarında oldukça iyi görüntü kalitesi sunuyor. Galaxy Note 9'da Galaxy S9 Plus'a göre geliştirilen alanlar, otomatik odak tutarlılığı, daha verimli görüntü stabilizasyonu, yakınlaştırma yetenekleri ve gerçekçi bir bokeh simülasyon modu. Tüm bunlar yapay zeka (AI) özellikleri, geniş ekran ve S-Pen ile birleşince Galaxy Note 9 pazardaki en cazip akıllı telefonlardan biri."

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-9-review-premium-choice Yorum Yaz
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Guest-1F9BF2C01 8 ay en beğenilen
Samsung fanboyları işine gelince DxOMark tarafsız olduğunu söylerken şimdi güvenilmez diyor..





3 Yanıt Yanıtla +32
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muhayyel genç 8 ay
Samsung Galaxy S9+ bile Huawei P20 Pro'dan daha iyi karşılaştırmasını izlerseniz görebilirsiniz. DXOMark ne kadar güvenilir artık bilemiyorum.
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Johan Elmander 8 ay
Dxomarkın parayı verene çalıştığını herkes biliyor. Nokia 808'e 61, Nokia 8'e 68 puan vermiş bir site bu. Referans olarak iPhone 5s'in 68 Galaxy. S5'in 70 puan aldığını söylemem yeterli.
Onu geçtim kimse bana Zenfone 5'in iPhone 7 Plus'tan iyi çektiğine inandıramaz.
Dxomarkın parayı verene çalıştığını herkes biliyor. Nokia 808'e 61, Nokia 8'e 68 puan vermiş bir site bu. Referans olarak iPhone 5s'in 68 Galaxy. S5'in 70 puan...
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lucasgursaka 7 ay
Arkadaşlar çok net bir gerçek var p20 pro note 9'dan çook üstün bir kamera yapısı var... Bunu o bu siteleri değil bütün inceleme yapan şahıslar söylüyor. Kaldı ki bazı arkadaşlar yıllardır hizmet veren şirkete inanmayıp 400 video çekmiş youtuberlara inanıyor. Samsung note 9 çöp illa Samsung alacaksanız s serisini alın zira bir farkları yok note 9 kalemciğine para verdiyseniz geçmiş olsun
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GT_55 8 ay
4k 60 fps video çekemeyen , 4k 30'da ois yapamayan pro , video kısmında daha yüksek not almış. Şimdi tarafsız mı diyelim dxomarka. Dxomark benim için güvenirliğini, p20 pro tanıtımında yitirmiştir. Daha sitesinde yayınlanmadan tanıtımda, abartı puanlar gösterilince o zaman anlaştıklarını anlamıştım.
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Krone 8 ay
P20 Pro Nokia 1020, 808 Pureview ayrında bir kameraya sahip. Kıyas yapılması bile çok büyük hata.
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alaz1903 8 ay
Hamdolsun büyük resmi gören DH üyeleri DxOMark sitesinde oynanan oyunları görmüşler. DıÇ güŞler Zamsung'umuza, Şaomi'mize, Eypıl'ımıza operasyon yapiyyeh.
DxOMark parayı bastıranın ürününü yukarıda tutuyormuş. Bu nedenle Apple ve Samsung gibi fakir şirketler Huawei'nin, HTC'nin bastırdığı parayı bulup ürünlerini en üst sırada konumlandıramamışlar. Çok yazık.
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Onurcan91 8 ay
Huawei P20 Pronun ne kadar kötü video çektiği ve 4K 60 fps video çekmediğini ve 40 mp kameranın nasıl bir aldatmaca olduğunu Youtube'dan karşılaştırma videolarından anlayabilirsiniz P20 Pro vs. Galaxy S9+
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5510gokhan 8 ay
neden sony ve lg için inceleme yapmıyor bu arkadaşlar ? gm9 pro için yapıyor? referans olacaksa daha çok telefon incelemeliler yoksa parayı veren veya bir kaç telefonu değil.
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YediGüzelAdam 8 ay
Bu haber çok iyi oldu. yaklaşık 2 yıldır. DXOMARK ın önce kaliteli kıyas yaptığını daha sonra gğven kazanıp bu nokta da tekel ve tek otorite olunca parayı vereni üstte taşıdığını söylemiştik Samsungu Video konusunda geçmesi imkansız, istedikleri sayıyı yazıyorlar, Aynı şekilde Xiaomi nin cihazlarından çok daha iyi çeken sayısız cihaz varken Xiaomi cihazlarına daha iyi çeken cihazlardan daha yüksek puan verdiler hala da durum öyle şuan Mi8 den Mix2s daha iyi fotoğraf ve video çeken sayısız cihaz varken bunları tepeye koydular, OnePlus 6 hem video hem fotoğrafta daha iyiyken arkada, Meizu Pro7 Plus, MİNOTE 3 ve Mi6 dan kat kat öndeyken listede kat kat geride Iphone5s le aynı puana 70 sahip kötü çekenler ise 90 ve 93 puana sahip, Aynı şekilde Nokia 8 ve Xz1 inde bariz hakkı yendi. Keza Iphone X çıktığında listeyi 2 kez güncellediler tepki alınca geri döndürdüler. DXOMARK KESİNLİKLE GÜVENİLMEZ SAHTE BİR BALON.
Bu arada P20 PRO Ciddi anlamda fotoğraftan detay siliyor. Yazılım anlamda karıncalanmayı yok etmek için Işıklılık gibi faktörleri arttırıyor. herşey pürüssüzleşiyor.
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DH Misafiri 8 ay
GN9 gercek renkleri yansitiyor.Dusuk isikta mukemmel.Huawei P20pro cok fazla sharpen uyguluyor
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drjacob 8 ay
p 20 pro kamerasına yetişecek bir teelfon yok şuan bence
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silversmith 8 ay
Note 9 kullanıyorum. Birilerinin puanı beni bağlamaz. 120 verse bile belki beğenmeyeceğim. Ya da 90 verse beğeneceğim. O yüzden karşılaştırma yapmadan telefon almayın arkadaşlar.
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