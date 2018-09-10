Galaxy Note 9'un kamerası, P20 Pro'yu geçemedi

Çıktığı ilk günden bu yana Samsung Galaxy Note 9'un kamerasının hem kullanıcılardan, hem de editörlerden oldukça iyi geri bildirimler aldığını söylemek yanlış olmaz. Zira akıllı telefonların kamera performanslarını test eden DxOMark da bizimle aynı fikirde.

Note 9 ikinciliği HTC U12+ ile paylaşıyor

Phablet'in derinlemesine incelendiği testlerde, Galaxy Note 9'un kamera performansı 109 puanlı Huawei P20 Pro'nun ardından 103 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ancak Galaxy Note 9'un ikinci sırayı aynı puana sahip olan HTC U12+ ile paylaştığını da belirtmemiz gerekiyor. Galaxy Note 9'un fotoğraf performansının 107, video performansının ise 94 puan aldığını da söyleyelim.

DxOMark, Galaxy Note 9'un pazardaki en iyi çift kameralı telefonlardan biri olduğunu belirterek tüm incelemeyi şu şekilde özetliyor:

"Hem fotoğraflar hem de videolar için iyi dengelenmiş bir karışım sunuyor ve çok çeşitli aydınlatma koşullarında oldukça iyi görüntü kalitesi sunuyor. Galaxy Note 9'da Galaxy S9 Plus'a göre geliştirilen alanlar, otomatik odak tutarlılığı, daha verimli görüntü stabilizasyonu, yakınlaştırma yetenekleri ve gerçekçi bir bokeh simülasyon modu. Tüm bunlar yapay zeka (AI) özellikleri, geniş ekran ve S-Pen ile birleşince Galaxy Note 9 pazardaki en cazip akıllı telefonlardan biri."

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-9-review-premium-choice