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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm geçen yılın son çeyreğini 6.6 milyar dolar gelirle kapattı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm geçen yılın son çeyreğini 6.6 milyar dolar gelirle kapattı

Hem gelir bazında hem de pay bazında mobil işlemci sektörünün liderliğini elinde tutmaya devam eden Qualcomm, geçen yılın son çeyreğinde de bu ünvanını pekiştirdi.

29 Aralık itibariyle son eren son çeyrekte firma 6.62 milyar dolarlık gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 10, çeyrek bazında yüzde 2'lik artış yaşanırken, faaliyet karı yılllık yüzde 41 artışla 2.78 milyar dolar oldu. Ancak firma net gelir konusunda yıl bazında yüzde 2 düşüş yaşadı.

Gelirlerini yongaseti ve lisans satışlarından elde eden Qualcomm, yongaseti sevkiyatında da artış yaşadı. Yılın son çeyreğinde üreticiler 213 milyon MSM yongaseti tedarik ederken, yıl bazında yüzde 17, çeyrek bazında yüzde 12 artış yaşandı. 

Eylül ayı itibariyle Qualcomm yongaseti taşıyan toplam cihaz satışı yüzde 16 artarak 61.6 milyar dolar değerine ulaştı. Qualcomm'un iletişim yongaları ise 276-280 milyon arasında satış yaptı. Bu cihazların ortalama satış fiyatı ise 219$-225$ olarak gerçekleşti.  

http://www.slashgear.com/qualcomm-knocks-out-record-quarterly-revenue-msm-chip-shipments-device-sales-29314999/ Yorum Yaz
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Master_Evil 5 yıl en beğenilen
para mobilde hepsi bunun farkında
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Kaç zamandır zirvede idi.
Mediatek ile arasındaki rekabet iyice artsa güzel olur.
Az çekirdek çok performans anlamında tabiki.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
rakipsiz kaldılar ama mediatek geliyor arkadan gümbür gümbür
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Master_Evil 5 yıl
para mobilde hepsi bunun farkında
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BekirTemel 5 yıl
Android dünyasının en önde gelen markalarına çalıştı ,sonuç normal.
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Leskodjer 5 yıl
LTE patenti Qualcomm'u çok güçlendirdi. Tek başına mobil pazarı domine etmeden PC sektörüne gireceklerini sanmıyorum.
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SilverBallers 5 yıl
Piyasada elinizi hangi telefona atsanız mutlaka bir qualcomm işlemcisi görürsünüz.Bence normal.Pc sektörü için karşısında 2 güçlü rakip varken (AMD ve İntel)ayakta duramaz.
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mehmedaltair 5 yıl
Qualcomm bu gazla yakında pc işlemcisi de yapmaya başlar
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seven44 5 yıl
adamlar yapıyor
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Vinewood 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Qualcomm bu gazla yakında pc işlemcisi de yapmaya başlar


1 Sene sonra Dahli bileşenler forumu konu başlıkları:

Qualcomm p400 mü i7 5660k mı?


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