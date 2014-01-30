Qualcomm geçen yılın son çeyreğini 6.6 milyar dolar gelirle kapattı





Hem gelir bazında hem de pay bazında mobil işlemci sektörünün liderliğini elinde tutmaya devam eden Qualcomm, geçen yılın son çeyreğinde de bu ünvanını pekiştirdi.





29 Aralık itibariyle son eren son çeyrekte firma 6.62 milyar dolarlık gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 10, çeyrek bazında yüzde 2'lik artış yaşanırken, faaliyet karı yılllık yüzde 41 artışla 2.78 milyar dolar oldu. Ancak firma net gelir konusunda yıl bazında yüzde 2 düşüş yaşadı.





Gelirlerini yongaseti ve lisans satışlarından elde eden Qualcomm, yongaseti sevkiyatında da artış yaşadı. Yılın son çeyreğinde üreticiler 213 milyon MSM yongaseti tedarik ederken, yıl bazında yüzde 17, çeyrek bazında yüzde 12 artış yaşandı.





Eylül ayı itibariyle Qualcomm yongaseti taşıyan toplam cihaz satışı yüzde 16 artarak 61.6 milyar dolar değerine ulaştı. Qualcomm'un iletişim yongaları ise 276-280 milyon arasında satış yaptı. Bu cihazların ortalama satış fiyatı ise 219$-225$ olarak gerçekleşti.

http://www.slashgear.com/qualcomm-knocks-out-record-quarterly-revenue-msm-chip-shipments-device-sales-29314999/