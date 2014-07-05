Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm mobil cihazlardan 4K içerik aktarımını mümkün hale getirmek istiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
266
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm mobil cihazlardan 4K içerik aktarımını mümkün hale getirmek istiyor

Genelde Android dünyasına hakim olan yongasetleri ile tanısak da Qualcomm'un mobil iletişim, ses, görüntü işleme gibi farklı alanlarda da önemli çalışmaları mevcut. Şirket şimdi bir ilki gerçekleştirmenin peşinde. 

Qualcomm kısa süre önce Wilocity adında yüksek seviye frekans dalgalarını kullanarak kısa mesafelerde Gigabit hızında kablosuz veri aktarımı teknolojileri geliştiren Wilocity firmasını satın almıştı. Qualcomm bu firmanın teknolojileri ile önemli adımlar atmayı planlıyor.

Wilocity bu veri aktarım teknolojisini 802.11ad standardı veya WiGig olarak bilinen bir standart üzerine inşa etmiş. 60Hz frekansını kullanan bu teknoloji 7Gbps veri transfer hızlarına kadar çıkabiliyordu. 

Qualcomm ise Wilocity'nin teknolojilerine gelecek yıl piyasaya süreceği 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinde yer verecek. Böylece kablosuz olarak mobil cihazlardan 4K içeriklerin aktarımı mümkün olacak. Ayrıca noktadan noktaya içerik paylaşımı, kablosuz kilit açma, kablosuz yedekleme gibi imkanlarda sunulacak.

Ancak bu standardın kullanılabilmesi için karşı cihazında desteklemesi ve mesafenin de çok kısa olması gerekiyor. Aksi takdirde bu özellik mobil cihazınızda kullanım imkanı bulamayan bir teknoloji olarak kalabilir. 4K içerik aktarım imkanını ancak gelecek yıl ilk örnekler piyasaya çıktığında elde edebileceğiz.  

http://www.technobuffalo.com/2014/07/04/get-ready-to-stream-4k-content-from-your-phone-to-your-tv/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
michael01 5 yıl en beğenilen
Hala laptoplar 1366x768 çözünürlük ile satışa sürülüyor.Tüplü televiyonla devam ediyoruz 4k telefonla görüntü çektik nerede izleyecez biz onu
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 5 yıl
Tamam 4K dediniz, eyvallah dedik teknoloji ilerliyor dedik, ilerlemesin mi dedikte bu nedir? Ne taktınız 4K'ya arkadaş. 2K ekran bile yok, bunlar hala 4K diyor. Full HD'ye ne zaman geçtiniz? Standartı oturtun önce; sürekli işlemciye gpuya yük bindiriyorlar.
Tamam 4K dediniz, eyvallah dedik teknoloji ilerliyor dedik, ilerlemesin mi dedikte bu nedir? Ne taktınız 4K'ya arkadaş. 2K ekran bile yok, bunlar hala 4K diyor....
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Seneye çıkacak telefonlar şimdiden belli,

-4K ekran
-4 gb ram
-3.0 GHz 8 çekirdekli, 810 islemci







Batarya: MUTLU aküleri
Seneye çıkacak telefonlar şimdiden belli,-4K ekran-4 gb ram-3.0 GHz 8 çekirdekli, 810 islemci
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
60Hz ile 7 bit bile aktarman zor, WiGig 60Ghz frekansini kullaniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
Qualcomm saçma şeyler yapıyor .. Mediatek gelismiyor .. Snapdragon 800 den sonra 801 805 hepsi yalan dolan almayın aldirtmayin yeni telefon ..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Seneye çıkacak telefonlar şimdiden belli,

-4K ekran
-4 gb ram
-3.0 GHz 8 çekirdekli, 810 islemci







Batarya: MUTLU aküleri
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
Fare klavyeler usb wifi alıcıları var. Bunun içinde küçük bir aparat yaparlar heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 yıl
60Hz frekansını kullanan bu teknoloji 7Gbps veri transfer hızlarına kadar çıkabiliyordu.

60 Hz mi? 60 GHz olmasın o?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
4K duyurdular türkiyede mağazalar Full hd leri 4K tv diye satmaya başladı dikkat edilmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangokhan33 5 yıl
yav türkiyeye gelse bile hadi bu hızıda elde ettik altyapıda yetti akk sağolsun 1 dk lık videoda biter zaten hiç gelmesin daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 5 yıl
Gelecek yılın yolma stratejiside belli oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 5 yıl
Tamam 4K dediniz, eyvallah dedik teknoloji ilerliyor dedik, ilerlemesin mi dedikte bu nedir? Ne taktınız 4K'ya arkadaş. 2K ekran bile yok, bunlar hala 4K diyor. Full HD'ye ne zaman geçtiniz? Standartı oturtun önce; sürekli işlemciye gpuya yük bindiriyorlar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGSalesB 5 yıl
Biri gelmiş pc lee böyle biri gelmiş dizüstüler böyle la geliştirilse suçç geliştirilmese suç napsınlar 1366x768 de bıraksınlar mı?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 60 mm'lik Sürücüsü ile Dikkat Çeken, Asus Cerberus Test Masamızda 5 yıl Corsair Carbide AIR 540 Kasa Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim