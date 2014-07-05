Qualcomm mobil cihazlardan 4K içerik aktarımını mümkün hale getirmek istiyor





Genelde Android dünyasına hakim olan yongasetleri ile tanısak da Qualcomm'un mobil iletişim, ses, görüntü işleme gibi farklı alanlarda da önemli çalışmaları mevcut. Şirket şimdi bir ilki gerçekleştirmenin peşinde.





Qualcomm kısa süre önce Wilocity adında yüksek seviye frekans dalgalarını kullanarak kısa mesafelerde Gigabit hızında kablosuz veri aktarımı teknolojileri geliştiren Wilocity firmasını satın almıştı. Qualcomm bu firmanın teknolojileri ile önemli adımlar atmayı planlıyor.





Wilocity bu veri aktarım teknolojisini 802.11ad standardı veya WiGig olarak bilinen bir standart üzerine inşa etmiş. 60Hz frekansını kullanan bu teknoloji 7Gbps veri transfer hızlarına kadar çıkabiliyordu.





Qualcomm ise Wilocity'nin teknolojilerine gelecek yıl piyasaya süreceği 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinde yer verecek. Böylece kablosuz olarak mobil cihazlardan 4K içeriklerin aktarımı mümkün olacak. Ayrıca noktadan noktaya içerik paylaşımı, kablosuz kilit açma, kablosuz yedekleme gibi imkanlarda sunulacak.





Ancak bu standardın kullanılabilmesi için karşı cihazında desteklemesi ve mesafenin de çok kısa olması gerekiyor. Aksi takdirde bu özellik mobil cihazınızda kullanım imkanı bulamayan bir teknoloji olarak kalabilir. 4K içerik aktarım imkanını ancak gelecek yıl ilk örnekler piyasaya çıktığında elde edebileceğiz.

http://www.technobuffalo.com/2014/07/04/get-ready-to-stream-4k-content-from-your-phone-to-your-tv/