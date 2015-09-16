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Qualcomm orta seviye Snapdragon 617 ve 430 yongasetlerini resmiyete kavuşturdu

3 yıl
4,2b
1
13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm orta seviye Snapdragon 617 ve 430 yongasetlerini resmiyete kavuşturdu

Gelecek yıl için üst seviyede Snapdragon 820 yongaseti ile yola devam etmeyi planlayan Qualcomm, alt seviye pazarda ise yine birden fazla model ile pazar hakimiyetini korumaya çalışacak. Alt seviye 64-bit klasmanında Snapdragon 410, Snapdragon 415, Snapdragon 425, Snapdragon 610, Snapdragon 615 ve Snapdragon 616 gibi pek çok ürüne imza atan Qualcomm şimdi iki yeni üye daha ekledi.

Üyelerden birisi Snapdragon 430. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve yeni nesil Adreno 505 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Çift görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 21MP çözünürlüğe kadar kameralara destek veren yongaseti firmanın en yeni Quick Charge 3.0 teknolojisine de sahip ve 30 dakikada bataryanın yüzde 80'ini doldurabiliyor. 

Snapdragon 430 yongasetinde entegre X6 LTE modemi mevcut. Cat. 4 standardını destekleyen çift taşıyıcılı modem ile 150Mbps hızlarına erişebilmek mümkün. Ayrıca yükleme kısmında Cat. 5 standardını destekleyen modem bu tarafta da 75Mbps değerlerine ulaşabiliyor.

Snapdragon 617 ise 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini 1.5GHz saat hızında çalıştırıyor. Ancak grafik birimi bir önceki nesil ve Adreno 405. Yine çift görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 21MP çözünürlüğe kadar kameralara destek ve Quick Charge 3.0 teknolojisini görüyoruz. 

Grafik birimi tarafındaki eksiğini modem ile kapatan Snapdragon 617, X8 LTE modem ile Cat. 7 standardını destekliyor ve ülkemizde de geçerli olmak üzere 300Mbps hızlarına erişebiliyor. Yükleme kısmı ise 100Mbps teorik hızlara sahip. 

MediaTek'in Helio X10, X20, X22 yongasetleri ile pazarda daha fazla varlık gösterme mücadelesine karşı Qualcomm da 64-bitlik Snapdragon 6xx ve 4xx yongasetleriyle bu hamleleri boşa çıkarmaya çalışıyor. Snapdragon 617 yongaseti bu yıl, Snapdragon 430 yongaseti ise gelecek yıl piyasada olacak.  

https://www.qualcomm.com/news/releases/2015/09/14/qualcomm-announces-addition-two-new-processors-snapdragon-mid-range-lineup Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
"Grafik birimi tarafındaki eksiğini modem ile kapatan Snapdragon 617, X8 LTE modem ile Cat. 7 standardını destekliyor ve ülkemizde de geçerli olmak üzere 300Mbps hızlarına erişebiliyor."

Bu nasıl bir cümle ya. Anlama bak.

Adam oyun oynayacak. Ekran kartı eski ama sorun yok. Ne de olsa modemi iyi. 300mbps indirme yapabiliyor. Bu sayede oyunlar yönünde eksiğini kapatır.

Ekran kartının eski seri olmasını ve eksikliğini modem nasıl kapatıyormuş.
Biri bana anlatsın.

Yine yeni yeniden, yeni bir Ekrem71 ilginçliği daha...
"Grafik birimi tarafındaki eksiğini modem ile kapatan Snapdragon 617, X8 LTE modem ile Cat. 7 standardını destekliyor ve ülkemizde de geçerli olmak üzere 300Mb...
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Grkwnxs 3 yıl
Sonunda alt segmente atak yaptılar s410 ile s400 arasında neredeyse hiç fark yoktu millete 64 bit diye kakaladılar
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kadirirdem 3 yıl
mtk güncellemeleri daha sıkı yaparsa quallcomm'un bu çözümleri boşa çıkabilir...
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Master_Evil 3 yıl
orta seviyenin güncellenmesi gerekiyordu iyi olmuş
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stalker(1979) 3 yıl
snapdragon 617 ye adreno 405 grafik birimi verilmesi saçma olmuş. Snadragon 430'dada adreno 505 var ancak Cat. 7 modem yok.
617'nin gpu'sunun mantıken daha iyi olması gerekiyordu ???
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aycibin 3 yıl
yeni orta segment almaktansa 1 yıllık amiral gemisi almak daha mantıklı geliyor.hem kamera olarak da her zaman bir adım önde kalıyor.
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Crauls 3 yıl
belkı kore pazarı ıcın tamamda 4.5 g dıye bır sey ıcat etmıs bunada daha yenı yenı baslamaya calısan bır ulke pazarı ıcın bu modem desteklrının bır cazıbesı yok,bılhakıs son arastırmalardada tekrrlandıgı uzere avrupada dakıka bazında en cok gorusen bızım ınsanımız ıcın batarya alanındakı gelısmeler daha faydalı olacaktır bence.
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Lazeran 3 yıl
Android dünyası umarım gelecekte 8 işlemcili salak salak işlemciler yapmaktan vaz geçip single core puanları başarılı 2 çekirdekli işlemciler yapmaya başlar. Sensöler içinde cortex m serisi işlemci koyar bu sayede sadece sensörler yüzünden işlemci derin uykuya girememekten kurtulur.
Bknz iphone neden hızlı?
1 Yanıt Yanıtla
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Xiaomii 3 yıl Lazeran
Lazeran
Android dünyası umarım gelecekte 8 işlemcili salak salak işlemciler yapmaktan vaz geçip single core puanları başarılı 2 çekirdekli işlemciler yapmaya başlar. Sensöler içinde cortex m serisi işlemci koyar bu sayede sadece sensörler yüzünden işlemci derin uykuya girememekten kurtulur.
Bknz iphone neden hızlı?

Haklısın fakat senin dediğin gibi single core u geliştirip 2 yerine 16 çekirdek koysa ne olur.Artık performans canavarı diyecem yetersiz.İsmini siz koyun.
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Thailano 3 yıl
OverClocK1ng
Grafik birimi tarafındaki eksiğini modem ile kapatan Snapdragon 617, X8 LTE modem ile Cat. 7 standardını destekliyor ve ülkemizde de geçerli olmak üzere 300Mbps hızlarına erişebiliyor. Bu nasıl bir cümle ya. Anlama bak. Adam oyun oynayacak. Ekran kartı eski ama sorun yok. Ne de olsa modemi iyi. 300mbps indirme yapabiliyor. Bu sayede oyunlar yönünde eksiğini kapatır. Ekran kartının eski seri olmasını ve eksikliğini modem nasıl kapatıyormuş. Biri bana anlatsın. Yine yeni yeniden, yeni bir Ekrem71 ilginçliği daha...

Her akıllı telefonu olan yüksek grafik oyun oynamıyor. İş hayatında kullananlar için, yolladığı veya alacağı mailin ekinin hızlı yüklenmesi, şebeke problemi yaşamama gibi özellikler çok daha önemli. Akıllı telefon deyince aklınıza oyun geliyorsa, bence biraz bakış açınızı genişletin.
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trkarapanda123asd 3 yıl
Şu 430 gibi işlemcileri çok seviyorum değerlendirilirse harika oluyor
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OverClocK1ng 3 yıl
"Grafik birimi tarafındaki eksiğini modem ile kapatan Snapdragon 617, X8 LTE modem ile Cat. 7 standardını destekliyor ve ülkemizde de geçerli olmak üzere 300Mbps hızlarına erişebiliyor."

Bu nasıl bir cümle ya. Anlama bak.

Adam oyun oynayacak. Ekran kartı eski ama sorun yok. Ne de olsa modemi iyi. 300mbps indirme yapabiliyor. Bu sayede oyunlar yönünde eksiğini kapatır.

Ekran kartının eski seri olmasını ve eksikliğini modem nasıl kapatıyormuş.
Biri bana anlatsın.

Yine yeni yeniden, yeni bir Ekrem71 ilginçliği daha...
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King Stannis 3 yıl
S430 un 1.2 ghz de kalması kötü olmuş s410 ile tek çekirdek performansı aynı olucak gerçek 8 çekirdeğin antutu puanından başka bir işe yaramadığı herkesin malumu adreno 505 nasıl performans verir bilmem ama 306dan sonra giriş seviyesine nefes aldıracaktır.

S617de s615ten aman aman bir farkı yok helio x10 dahi her iki işlemcidende üstün ayrıca helio x10lu Redmi note 2 çinde 125 dolardan satılıyor.
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tugares 3 yıl
MediaTek güncelleme konusunda daha güvenilir bir vaziyette bulunursa bence Qualcomm un bu hamleleri boşa çıkar. Çok mantıklı bulmadım s617 ye adreno 405 grafik birimini ve internet hızının da kurtaran bir etken olduğunu düşünmüyorum.
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