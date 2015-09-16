Qualcomm orta seviye Snapdragon 617 ve 430 yongasetlerini resmiyete kavuşturdu

Gelecek yıl için üst seviyede Snapdragon 820 yongaseti ile yola devam etmeyi planlayan Qualcomm, alt seviye pazarda ise yine birden fazla model ile pazar hakimiyetini korumaya çalışacak. Alt seviye 64-bit klasmanında Snapdragon 410, Snapdragon 415, Snapdragon 425, Snapdragon 610, Snapdragon 615 ve Snapdragon 616 gibi pek çok ürüne imza atan Qualcomm şimdi iki yeni üye daha ekledi.





Üyelerden birisi Snapdragon 430. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve yeni nesil Adreno 505 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Çift görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 21MP çözünürlüğe kadar kameralara destek veren yongaseti firmanın en yeni Quick Charge 3.0 teknolojisine de sahip ve 30 dakikada bataryanın yüzde 80'ini doldurabiliyor.





Snapdragon 430 yongasetinde entegre X6 LTE modemi mevcut. Cat. 4 standardını destekleyen çift taşıyıcılı modem ile 150Mbps hızlarına erişebilmek mümkün. Ayrıca yükleme kısmında Cat. 5 standardını destekleyen modem bu tarafta da 75Mbps değerlerine ulaşabiliyor.





Snapdragon 617 ise 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini 1.5GHz saat hızında çalıştırıyor. Ancak grafik birimi bir önceki nesil ve Adreno 405. Yine çift görüntü sinyal işlemcisi sayesinde 21MP çözünürlüğe kadar kameralara destek ve Quick Charge 3.0 teknolojisini görüyoruz.





Grafik birimi tarafındaki eksiğini modem ile kapatan Snapdragon 617, X8 LTE modem ile Cat. 7 standardını destekliyor ve ülkemizde de geçerli olmak üzere 300Mbps hızlarına erişebiliyor. Yükleme kısmı ise 100Mbps teorik hızlara sahip.





MediaTek'in Helio X10, X20, X22 yongasetleri ile pazarda daha fazla varlık gösterme mücadelesine karşı Qualcomm da 64-bitlik Snapdragon 6xx ve 4xx yongasetleriyle bu hamleleri boşa çıkarmaya çalışıyor. Snapdragon 617 yongaseti bu yıl, Snapdragon 430 yongaseti ise gelecek yıl piyasada olacak.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2015/09/14/qualcomm-announces-addition-two-new-processors-snapdragon-mid-range-lineup