Facebook'un çöpçatanlık servisi ABD'de kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz yıl Facebook'un Tinder tarzı bir çöpçatanlık servisi üzernde çalışmalar yaptığını sizlere duyurmuştuk. Facebook Dating olarak adlandırılan bu yeni özellik şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara sunuldu.

Şimdilik ABD'de aktif

Facebook'un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bugün ABD'de Facebook Dating'i başlatıyoruz. Ayrıca insanlara Instagram yayınlarını doğrudan Facebook Arkadaş profillerine entegre etme kabiliyeti de veriyoruz." ifadeleri yer alıyor. Test bölgesi olarak ABD'nin seçildiği ve önümüzdeki haftalarda hizmetin diğer ülkelere de yayılacağı gelen bilgiler arasında.

https://newsroom.fb.com/news/2019/09/facebook-dating/

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Facebook Dating kullanıcılarının,profillerinden bağımsız yeni bir profil oluşturmaları gerekecek. Sistem tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uyan kişilerle sizi eşleştirerek önerilerde bulunacak. Ancak Facebook Dating'de sohbete başlamak içiniki tarafın karşılıklı olarak birbirlerini beğenmiş olmaları gerekmeyecek. Ayrıca Facebook Dating'de bir Facebook arkadaşının ondanbilmesini sağlayan "Secret Crush" özelliğinin de yer aldığı belirtiliyor.