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Facebook'un çöpçatanlık servisi ABD'de kullanıma sunuldu

Sosyal medya devi Facebook'un aylar önce duyurduğu Facebook Dating adlı çöçatanlık servisi resmen başlatıldı. Şimdilik ABD'de kullanıma açılan hizmet diğer ülkelere de yayılacak.
19 sa.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıl Facebook'un Tinder tarzı bir çöpçatanlık servisi üzernde çalışmalar yaptığını sizlere duyurmuştuk. Facebook Dating olarak adlandırılan bu yeni özellik şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara sunuldu.

Şimdilik ABD'de aktif

Facebook'un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bugün ABD'de Facebook Dating'i başlatıyoruz. Ayrıca insanlara Instagram yayınlarını doğrudan Facebook Arkadaş profillerine entegre etme kabiliyeti de veriyoruz." ifadeleri yer alıyor. Test bölgesi olarak ABD'nin seçildiği ve önümüzdeki haftalarda hizmetin diğer ülkelere de yayılacağı gelen bilgiler arasında.
Facebook Dating kullanıcılarının, Facebook profillerinden bağımsız yeni bir profil oluşturmaları gerekecek. Sistem tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uyan kişilerle sizi eşleştirerek önerilerde bulunacak. Ancak Facebook Dating'de sohbete başlamak için Tinder'da olduğu gibi iki tarafın karşılıklı olarak birbirlerini beğenmiş olmaları gerekmeyecek. Ayrıca Facebook Dating'de bir Facebook arkadaşının ondan hoşlandığını bilmesini sağlayan "Secret Crush" özelliğinin de yer aldığı belirtiliyor.


https://newsroom.fb.com/news/2019/09/facebook-dating/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 18 sa. en beğenilen
Adamlar milletin verisini pazarlamakla kalmayıp milletin karısını kızını pazarlamaya başladılar.
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labtek38 13 sa.
Bu kadar devasa kişisel verilerle çok isabetli eşleşmeler yapacağını tahmin ediyorum.
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eAkman 13 sa.
Zuckerberg dunyanin en buyuk beyefendisi olacak desenize.
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medverdev 15 sa.
bu tarz programların sonu yok her gün bir yenisi çıkıyor. İnsanların sosyalleşemediğinin en büyük kanıtı
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Requizm 16 sa.
Bu uygulamaya en laf eden kişi, bu özellik Türkiye'ye geldiği zaman ilk kullanacak kişidir, fazla kasmayın

Bir de merak ettiğim şey, sahte hesaplara ne olacak? Ben bu uygulamayı kandırabilir miyim? Abazalara karşı ne yapılacak?
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cankavakli 18 sa.
zaten bunun için uygulamalar var zukerberg yine oyunbazlık peşinde
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DH Misafiri 18 sa. en beğenilen
Adamlar milletin verisini pazarlamakla kalmayıp milletin karısını kızını pazarlamaya başladılar.
1 Yanıt Yanıtla +14
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rexpos 16 sa. DH Misafiri
ulan ne güldüm ya thanks 😃😃
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CoreXXX 18 sa.
facebook ve çöpçatanlık. kesin 6 ay sonra tüm kullanıcı bilgileri yanlışlıkla dışarı sızar!!. bu şirkete hiç güvenmiyorum. whatsapp dışında hiç bir uygulamasınıda kullanmıyorum şükür. onada şirketten dolayı mecburuz yoksa onuda kullanmam
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Ananbcn 19 sa. yeni yorumcu
La bize ne olum forumumda görmek zorundamiyim bu sacmaligi?????????????
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