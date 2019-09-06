Facebook'un çöpçatanlık servisi ABD'de kullanıma sunuldu

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz yıl Facebook'un Tinder tarzı bir çöpçatanlık servisi üzernde çalışmalar yaptığını sizlere duyurmuştuk. Facebook Dating olarak adlandırılan bu yeni özellik şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara sunuldu.
Şimdilik ABD'de aktif
Facebook'un konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Bugün ABD'de Facebook Dating'i başlatıyoruz. Ayrıca insanlara Instagram yayınlarını doğrudan Facebook Arkadaş profillerine entegre etme kabiliyeti de veriyoruz." ifadeleri yer alıyor. Test bölgesi olarak ABD'nin seçildiği ve önümüzdeki haftalarda hizmetin diğer ülkelere de yayılacağı gelen bilgiler arasında.Facebook Dating kullanıcılarının, Facebook profillerinden bağımsız yeni bir profil oluşturmaları gerekecek. Sistem tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uyan kişilerle sizi eşleştirerek önerilerde bulunacak. Ancak Facebook Dating'de sohbete başlamak için Tinder'da olduğu gibi iki tarafın karşılıklı olarak birbirlerini beğenmiş olmaları gerekmeyecek. Ayrıca Facebook Dating'de bir Facebook arkadaşının ondan hoşlandığını bilmesini sağlayan "Secret Crush" özelliğinin de yer aldığı belirtiliyor.
https://newsroom.fb.com/news/2019/09/facebook-dating/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de merak ettiğim şey, sahte hesaplara ne olacak? Ben bu uygulamayı kandırabilir miyim? Abazalara karşı ne yapılacak?