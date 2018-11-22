Snapdragon 8150 yapay zeka performansı ile rakiplerine nal toplattı

Qualcomm, yeni üst sınıf Snapdragon 8150 yonga setini piyasaya sürmek üzere. Snapdragon 845'in devamı niteliğinde geliştirilen yeni yonga seti 7 nm FinFET teknolojisi kullanılarak üretilecek. Şirket yeni işlemcinin daha iyi performans sergilediğini ve daha az güç harcadığını iddia ediyor.

AI-Benchmark web sitesi Snapdragon 8150 ve rakiplerinin yapay zeka (AI) performanslarını test etti. Sonuçlar yeni yonga setinin Snapdragon 845'den neredeyse iki kat daha yüksek puan aldığını gösteriyor. Testler gerçek bir cihazda değil de geliştirici platformu (prototip kart) üzerinde gerçekleştirildi. Ancak yeni işlemciden neler bekleyebileceğimiz konusunda bir fikir veriyor.

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6 GB RAM'li ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çalışan prototip kart 22.082 puan almayı başardı. Bu skor Snapdragon 8150'yi yapay zeka performansı ile listenin tepesine yerleştiriyor. Hemen arkasında ise şaşırtıcı bir şekilde MediaTek P80 yonga setinin yer aldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde geliştirici platformunda test edilen Helio P80, 19.453 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Huawei cephesinde hayal kırıklığı hakim

Üç numarada ise 12.274 puan alan Snapdragon 845 platformu var. En büyük şok ise Huawei tarafında. Çinli şirketin Kirin 970'ten 2 kat daha hızlı yapay zeka performansı sunacağını iddia ettiği 7 nm'lik Kirin 980 yonga seti 12.026 puanla listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Yani 8.921 puanlı Kirin 970'ten sadece %35 daha hızlı bir performans gösterebilmiş.

benchmark skorları ile piyasaya damga vuracak seviyede bir yonga seti olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte daha şimdiden amiral gemisi akıllı telefonlar için çıtayı yükseltecek bir performans sunacağının sinyallerini verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç olarak Snapdragon 8150 daha önce de ortaya çıkan ile piyasaya damga vuracak seviyede bir yonga seti olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte daha şimdiden amiral gemisi akıllı telefonlar içinbir performans sunacağının sinyallerini verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

http://ai-benchmark.com/ranking.html