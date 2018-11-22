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Snapdragon 8150 yapay zeka performansı ile rakiplerine nal toplattı

Yakında piyasada boy gösterecek Snapdragon 8150, performans testi sonuçları ile büyülemeye devam ediyor. Yonga seti elde ettiği yapay zeka skoru ile birçok rakibini gölgede bıraktı.
5 ay
7,3b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm, yeni üst sınıf Snapdragon 8150 yonga setini piyasaya sürmek üzere. Snapdragon 845'in devamı niteliğinde geliştirilen yeni yonga seti 7 nm FinFET teknolojisi kullanılarak üretilecek. Şirket yeni işlemcinin daha iyi performans sergilediğini ve daha az güç harcadığını iddia ediyor.
AI-Benchmark web sitesi Snapdragon 8150 ve rakiplerinin yapay zeka (AI) performanslarını test etti. Sonuçlar yeni yonga setinin Snapdragon 845'den neredeyse iki kat daha yüksek puan aldığını gösteriyor. Testler gerçek bir cihazda değil de geliştirici platformu (prototip kart) üzerinde gerçekleştirildi. Ancak yeni işlemciden neler bekleyebileceğimiz konusunda bir fikir veriyor.
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6 GB RAM'li ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çalışan prototip kart 22.082 puan almayı başardı. Bu skor Snapdragon 8150'yi yapay zeka performansı ile listenin tepesine yerleştiriyor. Hemen arkasında ise şaşırtıcı bir şekilde MediaTek P80 yonga setinin yer aldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde geliştirici platformunda test edilen Helio P80, 19.453 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Huawei cephesinde hayal kırıklığı hakim

Üç numarada ise 12.274 puan alan Snapdragon 845 platformu var. En büyük şok ise Huawei tarafında. Çinli şirketin Kirin 970'ten 2 kat daha hızlı yapay zeka performansı sunacağını iddia ettiği 7 nm'lik Kirin 980 yonga seti 12.026 puanla listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Yani 8.921 puanlı Kirin 970'ten sadece %35 daha hızlı bir performans gösterebilmiş.
Sonuç olarak Snapdragon 8150 daha önce de ortaya çıkan benchmark skorları ile piyasaya damga vuracak seviyede bir yonga seti olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte daha şimdiden amiral gemisi akıllı telefonlar için çıtayı yükseltecek bir performans sunacağının sinyallerini verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

http://ai-benchmark.com/ranking.html Yorum Yaz
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koyunsavar 5 ay en beğenilen
Huawei ye laf etmeyin Ai turbo yu devreye sokar işi bitirir.
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wolferto 5 ay
Anlamadığım nokta apple fanlari muhabbetlerinin bile olmadığı haberde neden boy gösteriyorlar.Bunu cidden merak ediyorum sizi kim üzdü muhtemelen biz üzmedik forumdakiler üzmedi android ekosistemide ezmedi sizi muhtemelen fahiş fiyatıyla sizi yine apple üzdü alın kardeşim 10 bin tl ye telefonunuzu zaten bu foruma bile uğramazsınız yanı benim 10 bin tl ye telefon alacak param olsa şuan borsa döviz sitelerinde para koşturuyordum .ha diosaniz ben eski iphone cihazlara sahibim çıkan haberlerden şikayetlerden yola çıkarsak onlarında durumu ortada fortnite ı kaldırmakta zorlanan gpulu işlemciyi gelmiş yapay zeka testinde kıyaslıyorsunuz bakın fortnite en uzun appleda yaşadı optimizasyon sorunları icinde uzun bir süreye sahipdiler.şimdi oynanilabilen en kötü cihazı kaç para .
Anlamadığım nokta apple fanlari muhabbetlerinin bile olmadığı haberde neden boy gösteriyorlar.Bunu cidden merak ediyorum sizi kim üzdü muhtemelen biz üzmedik fo...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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susesa 5 ay
!!! Silinen mesajımın beterini tekrar yazıyorum !!!
Listede Apple A12 yok... Samsungun Exynos işlemcisi yok... Rakiplere nal toplattı diyorsunuz!
Sitenin adı donanım "haber" değil mi?
İlaveten; iki kat daha yüksek puan demek 3 kat demektir. İki katı puan yada da bir kat fazlası diyeceksiniz.
!!! Silinen mesajımın beterini tekrar yazıyorum !!!Listede Apple A12 yok... Samsungun Exynos işlemcisi yok... Rakiplere nal toplattı diyorsunuz!Siten...
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Yanıtla +4
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susesa 5 ay
!!! Silinen mesajımın beterini tekrar yazıyorum !!!
Listede Apple A12 yok... Samsungun Exynos işlemcisi yok... Rakiplere nal toplattı diyorsunuz!
Sitenin adı donanım "haber" değil mi?
İlaveten; iki kat daha yüksek puan demek 3 kat demektir. İki katı puan yada da bir kat fazlası diyeceksiniz.
Yanıtla +4
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Greylights 5 ay
benim anlamadığım nasıl oluyor da özel npu birimli işlemci, npu suz işlemciden daha yüksek puan alabiliyor yapay zekada?
Qualcomm eğer iyi ise bu kadar, Samsung da baya iyi bir işlemci çıkaracak demekki.
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napolyon94 5 ay
2 tane algoritmayi donanima hazır yazdirinca AI zannedenler damlamış hemen. Yemeyin şu pazarlama yöntemini.
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Renault Sport 5 ay
Yapay zekanın ne olduğundan bihaber Apple'cilar damlamis hemen. A11, A12 falan sayıklıyorlar.
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tugares 5 ay
Kızdırmayın Kirin'i, açarsa Turbo yu kırılırsınız bak 😄
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huseyincarnege 5 ay
rakip dediği çinlilermi sadece :)
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wolferto 5 ay
Anlamadığım nokta apple fanlari muhabbetlerinin bile olmadığı haberde neden boy gösteriyorlar.Bunu cidden merak ediyorum sizi kim üzdü muhtemelen biz üzmedik forumdakiler üzmedi android ekosistemide ezmedi sizi muhtemelen fahiş fiyatıyla sizi yine apple üzdü alın kardeşim 10 bin tl ye telefonunuzu zaten bu foruma bile uğramazsınız yanı benim 10 bin tl ye telefon alacak param olsa şuan borsa döviz sitelerinde para koşturuyordum .ha diosaniz ben eski iphone cihazlara sahibim çıkan haberlerden şikayetlerden yola çıkarsak onlarında durumu ortada fortnite ı kaldırmakta zorlanan gpulu işlemciyi gelmiş yapay zeka testinde kıyaslıyorsunuz bakın fortnite en uzun appleda yaşadı optimizasyon sorunları icinde uzun bir süreye sahipdiler.şimdi oynanilabilen en kötü cihazı kaç para .
2 Yanıt Yanıtla +12
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Kayrabey 5 ay wolferto
Aynen dediğiniz gibi... 10bin lira verince sataşacak yer arıyorlar. Çünkü yaptıkları şeyler sınırlı. 2 instagram 1 facebook 1 forum ahan da bitti :)
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renega 5 ay wolferto
bak kardeşim hayatımda ne iphone kullandım nede kullanmayı düşündüm. ama iphone xs kadar iyi kameralı bir telefon daha çıkmadı. sırf kamerası iyi olsun diye lg g3 telefonumu değiştiricem xs'den daha iyi telefon yok mate 20 pro doğal çekmiyor ve birton eksiği var. sahibinden ilanarına bakarsan 6000'den başlayan xs ilanları var sıfır. zaten garantilik durum olmuyor ben 8 senedir ipad kullanıyorum 2 ipad değiştirdim hiç garantiye gitmedi. xs alsam 5 sene sonra pil değişimine gönderirim iş biter. gidip 7800tl mate 20 pro alıp rezil olmaktan daha iyi
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smart1978 5 ay
Huawei in Kirin 980 li cihazlari 2019 da cikacak P30 ve P30 Pro larda da kullanilacaktir 4K da 30 FPS i cok vasat veren 60 FPS i bile vermeyen rakibi eskimis Snapdragon 845 bu yilin basindan beri yani 1 yildir neredeyse 4k da 60 FPS destekleyebiliyorken simdi yeni cikacak 8150 kamera da daha da gelismis destegi sunacaktir... Bazilari 1080 kafi diyebilir 8150 in cekecegi 1080 in kalitesi cok daha ustun bariz olacaktir ...
Yapay Zeka da bu kadar artis olmasi sasirmadim beklenen gelismeler ..
Huawei verdigi yapay zekadaki performans artisi da yalan fos cikti gibi ... Kirin 980 balondu erken patladi baska acilardan da patladi Mate 20 Pro larin BOE ve LG uretimli her iki panel de sorunlu ! Kuresel capta da yayginlasmis cozumu de anca Samsung panel OLED lere geciste olacak ama bu da pek imkansiz Huawei icin ...
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napolyon94 5 ay
Listede A12,A11 ve hatta A10 olsaydı görürdüm kim nal topluyor.
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blacksss 5 ay napolyon94
napolyon94
Listede A12,A11 ve hatta A10 olsaydı görürdüm kim nal topluyor.

Bu saydıkların da hangisinde yapay zeka var var ise nerede kullanılıyor? Lütfen bizi aydınlatır mısınız??
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Das Boot 5 ay
Ee noldu forumdaki kirin 980 yaglamasina
Performans modunda bile sd 845 ten biraz yuksek performans veren islemciyi daglara tepelere cikardiniz. SD 8150 ile zaten son noktayi koymus olcak Qualcomm. Her yil bu boyle oldu.
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test, performans ve
10 etiket daha akıllı telefon yapay zeka benchmark cep telefonu skor puan snapdragon 8150 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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